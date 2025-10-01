Az “útonálló” Tisza Párt mindent megtesz azért, hogy Magyarország ne jusson forrásokhoz

Hiszen mi lenne logikusabb, mint szavazni egy olyan útonálló pártra, amely például megakadályozza, hogy nekünk szerződés szerint járó pénzeket (sok milliárd euróról van szó) megkapjuk, ahogy azt is, hogy kedvezményes kölcsönt kapjunk az infrastruktúránk felújítására. Aztán pár perccel később (Magyar Péter nagyon bízik az emberi feledékenységben) már azzal kampányolnak, hogy ha ők kerülnek hatalomra, majd odaadják nekünk azt amit tulajdonképpen ők vettek el tőlünk, hiszen segítettek elintézni, hogy ne kapjuk meg.

Magyar Péter Lázár Jánost különösen nem szereti.

Fotó: Facebook/Lázár János

Magyar Péternek már egy elintézettnek tűnő hitelt sikerült megfúrnia

Lázár János tegnap videóban jelentette be, a Tisza Párt megakadályozta, hogy az Európai Beruházási Bank odaadja az egymilliárd eurós hitelt a MÁV-nak.

Rossz hírt kapott Magyarország és mindenki, aki közlekedik: a Tisza Párt megakadályozta, hogy az Európai Beruházási Bank odaadja azt az egymilliárdos hitelt a MÁV-nak, amiből a pályahálózatot akarták felújítani…Tudjuk, hogy Magyar Péter személyesen járt közbe, hogy Magyarország ne kaphassa meg ezt az egymilliárd eurós forrást. Ami rossz Magyarországnak, jó a Tisza Pártnak. Ez szégyen, gyalázat.

A politikai útonállás minősített esete ez, amire az elkövető ebben az esetben már nem annyira büszke, mint annak idején Kollár Kinga, hiszen Magyar Péter most már tagad. Úgy látszik valaki elmagyarázta neki, a magyar emberek már a Momentumban sem tudták megszeretni ezt a hozzáállást, nem díjazzák a hazaárulást, úgy általában az árulást.

Pedig sajnos teljesen logikus az, amit az ellenzék csinál, be vannak kötve teljesen az Európai Néppárthoz és már rég meg van beszélve, hogy melyik baráti cég csinálja majd a vasútvonalak felújítását, ha majd a reménybeli Tisza kormány idején az ország megkapja ezt a pénzt. Magyar Péteréknek nem csak a magyar szavazópolgároknak kell mindent is megígérni, hanem a külföldi gazdáiknak is. A nagy különbség sajnos az, hogy míg az előbbi ígéreteiket nem is szándékozzák betartani, addig az utóbbiak nem betartására nem is gondolhatnak. Azért az persze nagyon különös, hogy miközben a választópolgárok egy része lelkesen szidja a vasutat és az egészségügyet, azok fejlesztésének akadályozását nem tartja problémásnak.

Az is érdekes, hogy az országbérletnek köszönhetően hirtelen milyen népszerű lett a vonattal történő utazás, alapvetően leginkább természetesen az olcsósága miatt. Az utasszám növekedés bizonyította, hogy van jövője a vasúti személyszállításnak. Most már bizonyított, hogy érdemes fejleszteni ezt a közlekedési formát. Nyilván magyar sajátság, vagy talán nem is az, hogy az olcsóság, a korlátlan utazás mellé azonnal világszínvonalat is várunk el.

Mindenesetre elgondolkoztató, hogyha egy politikai erő az alapvető közszolgáltatásokat is képes úgy politikai célokra használni, hogy alapvetően külföldi, brüsszeli érdekeket követ. Donáth Annáék, Dobrev Kláráék megalapozták ezt az ellenzéki “hagyományt” amelyet most Magyar Péterék is követnek. Mindig a másik oldalon kell állniuk, sosem az országén és a kormányén. Az elődök sem jöttek ki jól ebből, a Tisza Párt azonban csak a rövid távú céljaival törődik.

Az Európai Beruházási Bankot pont ilyen projektek finanszírozására találták ki, és nem arra, hogy politikai nyomásnak engedjen és ezzel tulajdonképpen beavatkozzon a tagországok belpolitikájába vagy gazdaságába. Magyar Péter most biztos úgy érzi, hogy gratulálhat magának, mostanában nem olyan gyakran teheti ezt meg, de ez a viselkedés Brüsszelben sok magyarországi politikai erő itthoni megszűnését készítette már elő.