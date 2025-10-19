Free Maja? - Állítólag nekünk most sajnálnunk kéne a terroristákat

A Deutsche Welle a riportban megszólaltatta a Maja Németországból Budapestre gyalogló apukáját is, aki minden követ megmozgat, hogy fia (lánya?) a német igazságszolgáltatás kezei közé kerüljön, ahol szerinte enyhébb ítéletet kapna Maja, hiszen nem németeket, hanem magyarokat vert szinte agyon a nyílt utcán, így ott talán enyhébben bánnának vele. Pechére ez még nem jött össze, sétálhat akár több ezer kilométert is tovább, azt ugyanis nem engedhetjük meg újra, hogy valaki ugyanúgy megússza az ártatlan magyarok összeverését, ahogy Ilaria Salis, akit a brüsszeli mocskok vártak virággal és tapsoltak meg állva, miután megtartották a mentelmi jogát. Majának meg kell kapnia a méltó büntetését azért, amit elkövetett.

Free Maja? - Állítólag nekünk sajnálnunk kéne a terroristákat / Kép: X

Maja 14 évet kaphat a fegyházban

Idézzük csak fel: A vád szerint a Németországban elfogott, majd a magyar hatóságoknak tavaly átadott Maja Trux részvételével hajtották végre az antifa támadók az első akciójukat 2023. február 9-én. Ekkor három lengyel állampolgárt vertek meg teleszkópos botokkal a Fővám tér közelében. De Trux részt vett a február 10-i következő támadásban is az V. kerületben, a Bank utcában, ahol egy magyar férfi és egy nő volt az áldozat. Őket is percekig ütötté-verték az arcukat maszkokkal eltakaró, hátulról támadó antifák. Az ügyészség az ún. középmértékes indítványában a terhelt váddal egyező beismerése és tárgyaláshoz való jogáról való lemondása esetére azt kérte a bíróságtól, hogy ítélje a vádlottat 14 év fegyházbüntetésre és 10 évre utasítsa ki Magyarország területéről. Az előkészítő ülésen a vádlott nem ismerte be a bűnösségét és a tárgyaláshoz való jogáról sem mondott még le.

De térjünk vissza a DW riportjára. A német lap magyar riportere 8 perces anyagában nagyjából fél percet szán az áldozatoknak, akik tételesen beszámolnak arról, hogy milyen brutális sérüléseket szenvedtek el, majd ezek után a riporternő felteszi nekik a kérdést, hogy a kitörés napi túráról tartottak-e hazafele. (Mert, ha igen, akkor megérdemlik a verést?) Az áldozatok elmondják, hogy nem onnan érkeztek, majd ezek után percekig tárgyalta a riport, hogy a brutálisan megvert férfi akkor miért viselt koponyával mintázott sapkát aznap. Ennyit a valódi áldozatokról. Szerintük ugyanis Maja az, akit meg kell védeni a magyar hatóságoktól. Maja, aki ellen bizonyítékok vannak, hogy brutálisan összevert embereket. Maja, aki egy olyan szervezetnek az aktív tagja, amely a nyugati világban előszeretettel terjeszti a tettleges erőszakot és a brutalitást. Nem véletlen, hogy Trump betiltotta, itthon pedig az asztalon van az Antifa terrorszervezetté nyilvánítása. De ugye Maja az áldozat. És nem adják fel, a riportok születnek, a balos brüsszeli képviselők állva tapsolnak, az antifa támogatói meg áldozati pózba vágják magukat. A világ kifordult önmagából. Gyomorforgató és elkeserítő, nemhogy nem szégyellik magukat, de még büszkék is magukra. Ez nem lehet hagyni!