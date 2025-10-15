Van pár száz olyan milliárdos Magyarországon, akikről sohasem beszélünk

Van is ilyen lista, valamelyik nagyon komoly külföldi hátterű újság szokott ilyen száz leggazdagabb magyar címmel listát kiadni. Nem akarom őket semmivel gyanúsítani, de kevés jobb üzlet van, mint ez. Ugyanis vannak gazdagok, milliárdosok, akik azért bőkezűek, mert fel akarnak kerülni erre a listára, vagy feljebb akarnak kerülni rajta, illetve vannak akik, érthető okokból, szeretnének lemaradni róla.

Egy példa a milliárdos kifejezés jelentésére. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

A jó milliárdosok listája

Szóval mit is kell tudnunk ezekről a makulátlan emberekről, akikről sohasem ír az ellenzéki sajtó?

Ezek az emberek mind a becsület mintaképei. Már az első milliójukat is becsületesen szerezték. Nincsenek kormányzati kapcsolataik. Nincsenek önkormányzati kapcsolataik sem. Soha nem is voltak nekik ilyenek. Sem nekik, sem az apukájuknak meg az anyukájuknak soha nem volt semmi közük az állampárthoz, az MSZMP-hez. Az impex szó jelentését sem ismerik. Soha nem privatizáltak semmit, különösen nem a kilencvenes években. Soha nem nyertek el semmiféle kormányzati megbízást. A nagy önkormányzatokhoz sem volt soha semmi köze a cégeiknek. Állami támogatást sohasem kaptak. Soha nem nyertek el semmiféle EU-s pénzt sem. Nem is házasodtak olyan emberrel, akire a fentiek nem igazak. Nem vadásznak. Gyalog járnak. A gyerekeik nem pár jól beazonosítható középiskolába jártak Budapesten. A gyerekeik nem külföldön járnak méregdrága egyetemekre. Ezek az emberek sohasem politizáltak. Semmiféle ideológia iránt sincsenek elkötelezve. Soha nem éltek külföldön. Soha nem támogatták egyetlen politikai erő kampányát sem. Nekik a “mikroadomány” néhány ezer forint adományozását jelenti és nem párszáz milliót készpénzben, kötegelve. Sokat adakoznak jótékony célra.



Hosszasan lehetne még folytatni. Elpárásodik az ember szeme ezektől a hazafiaktól. Ők a társadalom oszlopai. Ellentétben a százas lista azon néhány, erősen tíz számú alatti szereplőjétől, azoktól a rohadt kapitalistáktól, akik miatt minden rossz. Bármelyik Tisza szavazó, ha felébreszti a gyűlölet az éjszaka közepén, kapásból fel tudja mondani annak a két gazdag embernek a nevét, akik miatt minden rossz. Azzal ne foglalkozzunk, hogy a százas listák elfogult készítői szerint is a néhány jobboldali gazdag ember vagyona összesen jóval kevesebb, mint azoké a csodás és szorgos “vállalkozóké”, akiknek a jó tulajdonságait felsoroltuk feljebb. Csak azért van bármi jó egyáltalán Magyarországon, mert az a több mint kilencven nagyon gazdag, a leggazdagabb száz közül, tényleg mindent megtesz, hogy minden legyen jó. Csak a gonosz Orbán nem engedi.