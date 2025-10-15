Van pár száz olyan milliárdos Magyarországon, akikről sohasem beszélünk

Van is ilyen lista, valamelyik nagyon komoly külföldi hátterű újság szokott ilyen száz leggazdagabb magyar címmel listát kiadni. Nem akarom őket semmivel gyanúsítani, de kevés jobb üzlet van, mint ez. Ugyanis vannak gazdagok, milliárdosok, akik azért bőkezűek, mert fel akarnak kerülni erre a listára, vagy feljebb akarnak kerülni rajta, illetve vannak akik, érthető okokból, szeretnének lemaradni róla.
A jó milliárdosok listája
Szóval mit is kell tudnunk ezekről a makulátlan emberekről, akikről sohasem ír az ellenzéki sajtó?
- Ezek az emberek mind a becsület mintaképei.
- Már az első milliójukat is becsületesen szerezték.
- Nincsenek kormányzati kapcsolataik.
- Nincsenek önkormányzati kapcsolataik sem.
- Soha nem is voltak nekik ilyenek.
- Sem nekik, sem az apukájuknak meg az anyukájuknak soha nem volt semmi közük az állampárthoz, az MSZMP-hez.
- Az impex szó jelentését sem ismerik.
- Soha nem privatizáltak semmit, különösen nem a kilencvenes években.
- Soha nem nyertek el semmiféle kormányzati megbízást.
- A nagy önkormányzatokhoz sem volt soha semmi köze a cégeiknek.
- Állami támogatást sohasem kaptak.
- Soha nem nyertek el semmiféle EU-s pénzt sem.
- Nem is házasodtak olyan emberrel, akire a fentiek nem igazak.
- Nem vadásznak.
- Gyalog járnak.
- A gyerekeik nem pár jól beazonosítható középiskolába jártak Budapesten.
- A gyerekeik nem külföldön járnak méregdrága egyetemekre.
- Ezek az emberek sohasem politizáltak.
- Semmiféle ideológia iránt sincsenek elkötelezve.
- Soha nem éltek külföldön.
- Soha nem támogatták egyetlen politikai erő kampányát sem.
- Nekik a “mikroadomány” néhány ezer forint adományozását jelenti és nem párszáz milliót készpénzben, kötegelve.
- Sokat adakoznak jótékony célra.
Hosszasan lehetne még folytatni. Elpárásodik az ember szeme ezektől a hazafiaktól. Ők a társadalom oszlopai. Ellentétben a százas lista azon néhány, erősen tíz számú alatti szereplőjétől, azoktól a rohadt kapitalistáktól, akik miatt minden rossz. Bármelyik Tisza szavazó, ha felébreszti a gyűlölet az éjszaka közepén, kapásból fel tudja mondani annak a két gazdag embernek a nevét, akik miatt minden rossz. Azzal ne foglalkozzunk, hogy a százas listák elfogult készítői szerint is a néhány jobboldali gazdag ember vagyona összesen jóval kevesebb, mint azoké a csodás és szorgos “vállalkozóké”, akiknek a jó tulajdonságait felsoroltuk feljebb. Csak azért van bármi jó egyáltalán Magyarországon, mert az a több mint kilencven nagyon gazdag, a leggazdagabb száz közül, tényleg mindent megtesz, hogy minden legyen jó. Csak a gonosz Orbán nem engedi.
Én csak egyet nem értek, ha tényleg minden el van lopva, akkor ezek a nagyon gazdag emberek pont miért nem?
Hacsak nem füllentettem a fenti listában és annak minden pontját nem fordítva kell inkább érteni. Vegyük például az utolsó pontot. Ezek az emberek nem adakoznak sokat jótékony célra, ha igen, akkor meg mondjuk LMBTQ szervezeteknek. Vagy esetleg a felmenőiknek mégis volt némi köze az MSZMP-hez. És esetleg 37-32 éve lelkesen privatizáltak a kapcsolatrendszerük segítségével. Vagy 1998 előtt, illetve 2002 és 2010 között hatalmas állami megbízásokat nyertek el.
Csak azt tudnám, hogy intézték el, hogy a tényfeltáró ellenzéki sajtó nemhogy rosszat nem írt róluk soha, hanem még jót se? Lehet, hogy fel kellene venni a listára, hogy ez a sok jó ember nem csak nagyon gazdag, hanem még szerény és visszahúzódó is?