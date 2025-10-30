Tehát történt, hogy Magyar Péter bejelentette, hogy az általa közzétett videó miatt feljelenti a politikai igazgatót: „A mai napon feljelentést teszek a Fidesz kampányfőnöke, az ország leggyávább embere, Orbán Balázs ellen, a rólam mesterséges intelligenciával hamisított videófelvétele miatt” – írta a közösségi oldalán. Továbbá felszólított minden politikai pártot, közéleti szereplőt és sajtóorgánumot, hogy „ítélje el Orbán Viktorék nyílt választási csalását, és ne adjon teret a Fidesz hamisítványainak”. „A jóérzésű magyarokat (fideszeseket, tiszásokat, egyéb pártot támogatókat és pártonkívülieket is) pedig arra kérem, hogy nevessék ki a bukott hatalom szánalmas vergődését, és jelentsék azt a közösségimédia-felületeken mint csalást és visszaélést” – tette hozzá.

Péter és az a csúnya mesterséges intelligencia / Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Magyar Péter fegyvere visszafele sült el

Tisztázzuk le már most: szerintem nagyon sok gond lesz még a mesterséges intelligenciával, félelmetes nézni, hogy milyen tempóban fejlődik óráról órára ez a technológia. De lássuk reálisan a dolgot. Orbán Viktor október 23-i beszédében nem véletlenül tért ki arra, hogy az embereket, - elsősorban a fiatalokat - vissza kell hozni a virtuális világból a valóságba, mert különben nagyon könnyen elveszíthetjük őket, sőt nagyon sokat már el is vesztettünk. Nekik meg kell mutatni, hogy a valóság sokkal jobb hely, mint a hamisságokkal teli mátrix.

Orbán Viktor tehát látja és érti a jelenkor egyik legnagyobb kihívását, a helyzet viszont az, hogy ez a kampány most a virtuális világban indult el és ott is fog befejeződni. Magyar Péterék online trollhadserege egy olyan új színteret nyitottak a kampánynak, amire, ha nem érkezik reakció, hamar alul maradhatnak a kormánypártok. Magyarék nyitották meg a gátlástalan virtuális mocskolódás csapját, amiből már hónapok óta ömlik a víz, s ami azt jelenti, hogy minden mehet, ami a csövön kifér. A tiszások kegyetlen mémekkel és a fideszes szavazókat becsapni igyekvő hamis papírokkal (pl. 5000 forintos Békemenet utalvány “harcolnak”, míg a kormánypártok úgy tűnik nagyon ráéreztek az AI videók készítésére. Rendben van ez? Nincs rendben. Semmi sem Oké abban, ha teremtünk egy gátlástalan mocsokkal teli virtuális valóságot, ahol az álhír tény, a tény propaganda lesz. De ez már megtörtént. A Tisza aktivisták brutális trollhadserege olyan szintre emelte a virtuális gyalázkodást, hogy ellenreakció nélkül a valóság is veszélybe kerül miattuk.