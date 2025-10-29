Eljátsszuk, hogy agyonverünk valakit, mi baj lehet belőle?

Ha a Kedves Olvasó nem, akkor most biztos fog. Pintér Béla, a közismerten nagytehetségű rendező egyik elkövetésében ugyanis az áthallások már nem is a dobhártyát szakították át hanem egyenesen a befogadó, a néző koponyáját. Állítólag ugyanis a “közismert zseni” legújabb művének egy pontján egy jól felismerhetően Schmidt Máriával azonosítható szereplőt ládába zárnak, majd agyonvernek. Én magam ugye nem tekintettem meg és nem is fogom ezt az előadást sem, de elhiszem, hogy a kirobbant felháborodási hullám valós élményeken alapul.

Pintér Béla a közéleti ember. Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség

Pintér Béla Majka szintjén, vagy Majka süllyedt Pintér Béla szintjére, el sem dönthető

Most, hogy a szobaszínházi ötletelések és indulatok már teljesen elfoglalták a patinás kőszínházakat is, az ember nem is érzi túlzásnak, amikor emberek bántalmazásként élik meg, hogy a párjuk rendszeresen elcipeli őket egy előadásra. Elmesélném az utolsó művészi élményemet, amely politikai utalásokat nem is tartalmazott (amennyiben a katolikusgyalázástól eltekintünk), csupán azt a célt szolgálta az előadás, hogy a nézők maradéktalanul rosszul érezzék magukat.

A kaposvári színházban voltam utoljára, egy “barátom” szerezte a jegyeket nekünk és én fuvaroztam el őket is oda, egy hideg, havas esővel súlyosbított téli estén. Az autómban elromlott a fűtés. Az univerzum üzent, hogy ne menjünk, de a többiek állhatatosak voltak, én meg gyenge. Nem emlékszem a darab címére, katolikus főpapok és talán a pápa is szerepeltek benne és arról szólt, hogy mennyire végtelenül romlott ott mindenki, továbbá rendkívül szomorú és elmebeteg is. Nem csak a darab volt rémes, hanem az előadás is, én sohasem találom szórakoztatónak, ha emberek gonoszak egymással és még magukkal is. Azt se ha egyszerre. Ráadásul valami modoros beszédmóddal súlyosbították az előadást, ami miatt iszonyúan figyelni kellett volna, amire nem éreztem késztetést, tehát unatkoztam. Minden bajuktól függetlenül azonban a színészekben és a rendezésben is volt valami erő, a közelgő katasztrófát lehetett érezni. Én naiv szerencsétlen azt gondoltam, hogy majd valamelyik megöli valamelyik másikat, vagy magát. Ehelyett a második felvonás vége felé az egyik főpap a színpad elejére szökkent és mondjuk úgy, hogy felettébb élethűen megcsonkította magát. Ez még az LMBTQ mozgalom szárba szökkenése előtt volt, úgyhogy még a profi színházba járók egy nagy többsége sem volt felkészülve az élményre. Mondjuk Sárosdi Lilla is felbukkanhatott volna, úgyhogy végül is azt hiszem olcsón megúsztuk. Az előadásról egyébként egyedül annyi jót lehet elmondani, hogy náci egyenruhába öltöztetett homoszexuálisok nem voltak benne, pedig az minden igazán modern előadás elhagyhatatlan kelléke már vagy negyven éve, különösen, ha Alföldi Róbert felbukkan a környéken.