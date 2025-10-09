SZBU-s nigériai hercegek, avagy Tisza és adatbiztonság

Robbant az új hír, miszerint több százezer magyar érzékeny adatai kerülhettek az SZBU kezére, hála legvidámabb ügynöküknek, Magyar Péternek. Persze, nem lepődünk meg, hogy a szekta tagjai úgy dobálták a személyes információikat az ukrán titkosszolgálatnak, mint egyszeri Manyika a milliókat ígérő nigériai hercegnek, de azért nézzünk egy kicsit a dolgok mögé.

SZBU-app (a kép csak egy mém, de nem áll távol a valóságtól)

Mert ugye, hogyan is indult a Tisza Párt? Volt ugye a teljesen életképtelen Magyar Péter, aki a felesége hátán próbált felkapaszkodni, s mikor nem jött be neki, lehallgatta, és egy szivárogtatási botrányba kezdett. Innen a párt mindennapjai a lehallgatások, a szivárogtatások és egymás besúgása körül forogtak.

SZBU-app, avagy így add ki az országodat külföldre

Mivel a Magyar által (vagy az anyja által) felvásárolt pártocska önmagában nem ért volna egy fabatkát sem, a magyar belpolitikába beleszólni kívánó globalisták megadták nekik a hátszelet, de okulva a Márki-Zay féle fiaskóból, most már nem amerikai agytrösztök irányították a csicskamajdan főszereplőjét, hanem eladták a legmegbízhatóbb kelet-európai szolgálatuknak, az ukrán SZBU-nak.

A velünk ellenséges ország szolgálata természetesen azonnal kapott a lehetőségen, de azért szerettek volna még egy kicsit nyerni a dolgon, ezért kitalálták, hogy jól jönne, ha nem a hagyományos módszerekkel kellene adatokat szerezniük Magyarországról, hanem valami gyorsabb módszerrel szednék ki azokat a hozzánk ejtőernyőzött ügynökeiktől.

Elkészült tehát a Tisza-applikáció, amin minden szereplő nyert, a megvezetett szektásokon kívül. Nyert Magyar Péter, hiszen a piramisjáték résztvevői jó sok pénzt költöttek a rendszerváltó kártyára, mert Peti megígérte nekik, hogy akkor képviselők lehetnek (aztán elment nyaralni az aktuális titkárnőjével), nagyot nyertek az ukránok, akik így ingyen és bérmentve hozzájutottak minden regisztráló adataihoz. Még az ujjlenyomataikhoz is! Ilyet még szolgálat nem ért el ilyen egyszerűen.

Vesztettek azonban a megvezetett regisztrálók, akiket átvert a messiásuk, és akik most minden érzékeny adatukat odaadták egy velünk ellenséges államnak, és még fizettek is egy kamupártnak.