A baloldal szellemi vezetőiről már sokszor beszéltem én magam is. Legújabban most a Hont András-Pottyondy Edina párharc kapcsán merültek fel újabb gondolatok bennem ezzel kapcsolatban. Edina ugyanis nagyon frappánsnak találta minden alátámasztás nélkül állítani, hogy Hont mögött “ismeretlen milliárdok” vannak, sugallva ezzel azt, hogy nyilván Rogán saját pénztárcájából fizeti ki az Öt újságíróját, hogy azt mondja, amit a miniszter úr hallani akar. Természetesen nem ez az adok-kapok a lényeg, hiszen azt már megszokhattuk, hogy mindenki azt mond, amit akar, a közösségi médiában az álhír tény lesz, a tények és a saját gondolatok pedig hamar át tudnak változni “propagandává”, ha azok a kedves olvasónak éppen nem tetszenek. És itt jutunk el a lényeghez.

Azok a bizonyos baloldali “szellemi vezetők” / Fotó: Marjai János / MTI Fotószerkesztõség

A "szellemi vezetők" tudatos mocska

A baloldal szellemi vezetői ezt pontosan tudják. A baloldal “szellemi vezetői” mögött lévő “ismeretlen milliárdok” tulajdonosai pedig ezt ki is használják. (Mert ugye nyilván Pottyondy, Puzsér, Jólvanezígy Ádám, Juhász Péter, meg a többi jóember is ingyen csinálja, amit, sőt jól láthatóan napról-napra próbálnak megélni ebben a szörnyű diktatúrában). Bizony eljött a TGM által jósolt jővő, ahol ezek a baloldali “szellemi vezetők” képviselik a magyar jövőt. Egyelőre a képviselet csak a virtuális magyar valóságban történik ugyan, de pontosan elegendő ez a virtuális képviselet arra, hogy tudatosan mérgezzék a magyar választókat. Nem tényekkel, nem gondolatokkal, hanem tudatos gyűlölködéssel, tudatos ellenségképek kreálásával és tudatos propagandával.

Ne legyenek kétségeink, Edina nem azért kezd el hazugságokat terjeszteni Hontról, Semjénről, Orbánról (stb, stb.), mert tényekkel alátámasztott bizonyítékai vannak mindarról, amit állít, hanem mert ez a feladata. Jólvanezígy Ádám nem azért kérdezte aggódva Magyar Pétert a mentális jóllétéről, mert valóban kíváncsi volt rá, hanem mert ez a feladta. Juhász Péter nem azért kezdett el hazugságokat terjeszteni a Szőlő utcai ügyről, mert alaposan kinyomozta azt, hanem mert ezt a feladatot kapta, és a 21 Kutatóközpont sem azért jött ki irreális számokkal, mert valóban ezt mérték, hanem mert ezt kellett nekik mérniük.