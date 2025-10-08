Csak egy kis szuverenitásról mondtunk le és Magyar Péterre máris nem érvényesek a törvényeink

A magyar nemzet és a magyar állam nem azért döntött úgy, hogy a magyar szuverenitás egyes elmeit az Európai Unió keretein belül a többi tagállammal, közös érdekeik miatt, együtt gyakorolja, hogy erre hivatkozva bűnözők megúszhassák a büntetést.

Magyar Péter, a Tisza Párt vezére éppen "leokézza" a nemzeti szuverenitás csökkentését. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Kérjük vissza azt a kis szuverenitásunkat is, ami még náluk van

Magyar Péter már politikusként követett el érdekes dolgokat (akkor is), én személy szerint nagyon szeretném tudni, hogy azon a szórakozóhelyen úgy viselkedett-e, ahogy mondják. Pontosabban, ahogy szokott bárhol másutt. Érdekelne, hogy ez a garázdaságba és rablás jellegű cselekménybe forduló bunkóság, mit is ér egy magyar bíróságon. Dobrev Klára meg, ha jól emlékszem, rágalmazott. Hát ez a gyurcsányi utófény is tipikusan az akarom vemhes, ha akarom, nem vemhes kategóriába tartozik, reménytelen magyar bíróságtól értelmes ítéletet várni az ügyben. Ők, Magyar és Dobrev a brüsszeli elit hű szolgái, bocsánat, csicskái, majdnem abban az értelemben, ahogy ezt a szót a börtönszleng használja. Ahogy a politikát manapság az európai baloldal – beleértve a Néppártot is – elképzeli, az ő kimentésükön nem is csodálkozhatunk. Erre a szavazásra majd úgy emlékezünk egyszer, hogy tulajdonképpen ekkor dőlt el, meghatározó változás nélkül az EU-nak pillanatokon belül vége lesz. Sok ilyen határátlépés volt már és mindegyiktől egyre kevesebbet ér az EU. Az EP többsége beismerte, hogy sem csoportként, sem egyenként nincs becsületük.

De Ilaria Salis ügye nagyon más, ő külföldi, kommunista, elmebeteg, gonosz és primitív. És idejött embereket verni, hogy megijesszen bennünket. Elég rendesen le lett nyomozva az ügye, tudjuk, hogy mit műveletek ő és a társai. És ő azért és csak azért egyedül lett az Európai Parlament képviselője, mert erőszakos bűncselekményekben, tulajdonképpen terrorcselekményekben vett részt Magyarországon. Eszmetársai, akik szélsőbaloldaliként értelemszerűen a bűntársai is, csak azért csináltak belőle képviselőt, hogy mentelmi joga legyen. Ez a tény mindent elmond azokról az EP képviselőkről, akik megvédték őt. Csak egy szavazaton múlott, mondhatni hajszálon, de ez végül is lényegtelen. Ezeknek az embereknek egy terrorista fontosabb, ha az szélsőbaloldali, mint az áldozatok. Különösen akkor ha azok magyarok. Ebben a döntésben ugyanis az is benne volt, hogy Salisék áldozatai magyarok.