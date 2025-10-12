A baloldal alapvetően élet-és boldogságellenes – Taylor Swiftet is utálják már

De dióhéjban elmondom, miről is van szó: tizenkettedik stúdióalbumával jelentkezett Taylor Swift október harmadikán. Az új, showgirl-tematikájú lemezt már hónapok óta várták a rajongók, ám sokak számára csalódás volt, amit kaptak. Az album kritikusai megpróbálják úgy beállítani a nemtetszést, hogy az „túl gyerekes”, „túl érzelmes”, meg hasonlók, de a Reddit és a TikTok népe leleplezte a valódi problémát: Taylor Swift megtalálta a szerelmet, és már nem az az egyedülálló macskás nő, aki eddig volt, sőt gyerekeket akar párjától, és ezeknek az érzéseinek hangot is ad az új dalaiban.
Taylor Swift akkor most Trjmpista fideszes lett?
Eddig ez máshogy volt: az eddigi Taylor Swift-dalok fő témája a boldogtalanság, a szakítás és az exekkel való megbirkózás volt, vagyis a neokomcsi, abortuszpárti, érzelmileg instabilak imádták. Most viszont Trumpista fideszes is lett Taylor Swift, csak azért, mert boldog. Az ilyesmit ugyanis a szivárványkomcsik nem tűrik: mindenkinek ugyanolyan szánalmasnak kell lennie, mint amilyenek ők.
A kommunista irigység és az ebből táplálkozó gyűlölet a legjobban a női rajongók kritikáiban jelenik meg: totálisan ki vannak akadva – nyilván azok, akik nincsenek párkapcsolatban és nincs gyerekük sem –, de egészen furcsa vélemények is születnek olyanoktól, akiknek viszont van. Egyesek szerint a „Life of a Showgirl” kifejezetten szexuálisan túlfűtött és gyerekek számára alkalmatlan. A dalok nyíltan utalnak testi vágyra és erotikára, ami szerintük „gusztustalanul obszcén”, és ellentmond Swift korábbi, családbarát imázsának.
Több „nagyon okos, szomorú libsi” szerint a zenében hallott tartalmak erősen befolyásolják a gyerekek érzelmi és kognitív fejlődését, és az erotikus témák torzíthatják a valóságról alkotott képüket. Igaz, az soha nem volt ugyanezeknek az embereknek problémája, amikor transznemű érzékenyítő könyveket adnak ki kifejezetten gyerekek számára – az biztos, hogy az egyáltalán nem torzítja a gyerekek érzelmi világát, ugye.
Az viszont, hogy a párjának azt mondja, rengeteg gyereket akar tőle… na, ezzel van a problémájuk.
Ahogy az lenni szokott, megint kibújt a valódi szög a valódi zsákból: folyamatosan bebizonyítják a baloldalon, hogy egy élet- és boldogságellenes, aberrált, zavarodott és instabil emberekből álló „közösség” ez. A közösség szó azért van idézőjelben, mert – mint mondtam – ezek még egymást is utálják.