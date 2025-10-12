A baloldal alapvetően élet-és boldogságellenes – Taylor Swiftet is utálják már

De dióhéjban elmondom, miről is van szó: tizenkettedik stúdióalbumával jelentkezett Taylor Swift október harmadikán. Az új, showgirl-tematikájú lemezt már hónapok óta várták a rajongók, ám sokak számára csalódás volt, amit kaptak. Az album kritikusai megpróbálják úgy beállítani a nemtetszést, hogy az „túl gyerekes”, „túl érzelmes”, meg hasonlók, de a Reddit és a TikTok népe leleplezte a valódi problémát: Taylor Swift megtalálta a szerelmet, és már nem az az egyedülálló macskás nő, aki eddig volt, sőt gyerekeket akar párjától, és ezeknek az érzéseinek hangot is ad az új dalaiban.

Taylor Swift jobboldali lett? – Fotó: Allison Dinner / MTI/EPA

Taylor Swift akkor most Trjmpista fideszes lett?

Eddig ez máshogy volt: az eddigi Taylor Swift-dalok fő témája a boldogtalanság, a szakítás és az exekkel való megbirkózás volt, vagyis a neokomcsi, abortuszpárti, érzelmileg instabilak imádták. Most viszont Trumpista fideszes is lett Taylor Swift, csak azért, mert boldog. Az ilyesmit ugyanis a szivárványkomcsik nem tűrik: mindenkinek ugyanolyan szánalmasnak kell lennie, mint amilyenek ők.

A kommunista irigység és az ebből táplálkozó gyűlölet a legjobban a női rajongók kritikáiban jelenik meg: totálisan ki vannak akadva – nyilván azok, akik nincsenek párkapcsolatban és nincs gyerekük sem –, de egészen furcsa vélemények is születnek olyanoktól, akiknek viszont van. Egyesek szerint a „Life of a Showgirl” kifejezetten szexuálisan túlfűtött és gyerekek számára alkalmatlan. A dalok nyíltan utalnak testi vágyra és erotikára, ami szerintük „gusztustalanul obszcén”, és ellentmond Swift korábbi, családbarát imázsának.

Több „nagyon okos, szomorú libsi” szerint a zenében hallott tartalmak erősen befolyásolják a gyerekek érzelmi és kognitív fejlődését, és az erotikus témák torzíthatják a valóságról alkotott képüket. Igaz, az soha nem volt ugyanezeknek az embereknek problémája, amikor transznemű érzékenyítő könyveket adnak ki kifejezetten gyerekek számára – az biztos, hogy az egyáltalán nem torzítja a gyerekek érzelmi világát, ugye.

Az viszont, hogy a párjának azt mondja, rengeteg gyereket akar tőle… na, ezzel van a problémájuk.