Komoly kihívás a TEK-nek a Putyin-Trump találkozó

Már a titkosszolgálatok és a rendőri szervek közti egyeztetés is heteket vesz igénybe. A koordináció része, hogy milyen és hány repülőgéppel érkezik a küldöttség, mivel ilyenkor légtérzár is van. Hány testőr milyen fegyverekkel kíséri az érkező kormányfőt, hol lesz a szállás, hoz-e magával saját páncélozott járművet? Minden koordinációs feladatot a TEK fog ellátni.

Az elnöki jármű a "The Beast" szinte minden támadásnak ellenáll, de a legfőbb biztonságot a TEK adja majd

Az amerikai elnök csapata mindig napokkal előbb érkezik, hozzák a Cadillac típusú elnöki autót, beceneve „The Beast”, a szörny és természetesen kijelölnek több lehetséges útvonalat az elnöki konvojnak és megfelelő vészterveket egy esetleges támadáskor. Az elnöki jármű nemcsak akár 50-es kaliberű gépágyútűznek tud ellenállni, de véd dróntámadások ellen és fenéklemeze kiállja egy akna robbanóerejét is. Saját levegőrendszere van, így egy gáztámadáskor hermetikusan le tudják zárni és akár két órán keresztül is védi az elnököt vegyi vagy biológiai fegyverektől.

Hasonló paraméterekkel rendelkezik Vlagyimit Putyin Aurus Senat típusú páncélozott autója, amelyet egy IL 76-os szállítógép szokott a tárgyalások helyszínére vinni. Ezek a járművek olyan erősek, hogy egy eléjük álló nagyobb járművet is félre tudnak tolni. A külön erre a célra kiépített lőrések csak akkorák, hogy pont passzol egy géppisztoly csöve. Így egy támadás esetén bentről is tudják viszonozni a tüzet. Bár a jármű fő feladata, hogy védje az elnököt és egy támadás esetén azonnal elhagyja annak helyszínét. A speciális gumiabroncsok állandóan újra fújják magukak egy légsűrítő rendszerrel abban az esetben, ha lövés, vagy robbanás közben megsérülnének.

A TEK ellenőrzi a reptér utasforgalmát

A titkosszolgálatok feladata az utaslisták ellenőrzése, hogy léptek-e be olyan személyek az országba légi úton, akik veszélyeztethetik a konferenciát. Ilyenkor komoly együttműködés van a partnerszolgálatokkal is, pl., CIA, FSZB, BND, MI6, hogy vannak-e arra utaló kommunikációk chatszobákban, üzenetküldő appokban, vagy e-mail szolgáltatóknál, hogy valaki merényletre készül.