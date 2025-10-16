"Viktor, fantasztikus vagy" – Avagy miért hálás Trump Orbánnak?

A Sarm es-Sejk-i békekonferencia amellett, hogy komoly lépést jelentett a közel-keleti rendezés felé, bemutatott egy nagyon fontos dolgot is. Azt, hogy kinek van súlya a világpolitikában. Ennek pedig a legegyértelműbb jele Trump baráti szavai Orbán Viktorhoz, illetve az, ahogyan az amerikai elnök támogatásáról biztosította a magyar kormányfőt.

Donald Trump és Orbán Viktor

Fotó: SUZANNE PLUNKETT / POOL

Trump ugyanis egyértelművé tette, hogy az Európai politikusok közül nem csak hogy Orbán az egyetlen, akit komolyan vesz, de talán a világon az egyetlen vezető, akit barátjának tekint. Egyenrangú partnernek. Igen, az Egyesült Államok elnöke egyenrangúnak tekinti Magyarország vezetőjét. Erre pedig nagyon jó oka van: a hála.

Orbán Viktor és a geopolitika

Hosszabb elemzésre, sőt egész könyvre volna szükség, hogy pontosan bemutassuk milyen módszerekkel tette számottevő tényezővé hazánkat a miniszterelnök, ezért ebbe most nem is megyünk bele a végletekig, arra azonban ki kell térnünk, hogy mégis miért hálás Donald Trump a miniszterelnöknek.

Miután a 2020-as választást rendkívül gyanús körülmények között megnyerték a demokraták, és Trump páriah lett, sőt, megpróbálták börtönbe zárni, sőt megölni, a világ vezetői, még azok is, akik az első kormányzása alatt Trump közeli szövetségesei voltak, megpróbáltak elhatárolódni a volt elnöktől. kevesen fogadtak volna arra, hogy a következő választáson sikerül újráznia.

Orbán Viktor azonban erre tette a tétjeit. Trumppal már akkor személyes barátságot ápolt, és a bukása után sem döfte hátba. Ez pedig elhozta rump győzelmét. Az amerikaiak ugyanis, még ha a filmek alapján nem is így tűnik, nem hülyék. Figyelik, mi történik a világban, és látták, hogy a Orbán-modell működik.

Hogy egy kis európai ország vezetője hogyan tudott szembeszállni a globalistákkal, hogyan védte meg a hazáját az illegális bevándorlástól és hogyan tartott ki a gender-lobbival szemben. A világ jobboldani része, a szuverenisták mindenütt Magyarországra figyelnek már évek óta. Orbán Viktor nevét ismerik.

És ez a név támogatta a bukott Trumpot, nem fordult el tőle, kiállt mellette, támogatta a következő választáson. Ez pedig megmozgatta a patriótákat ott, az óceánon túl is.