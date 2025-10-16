Hírlevél

Orbán Viktor

"Viktor, fantasztikus vagy" – Avagy miért hálás Trump Orbánnak?

Az egyiptomi békecsúcson elhangzott egy mondat, ami bebizonyította, hogy miért választottunk mi magyarok már ötödször jól. Orbán Viktor nem csupán komoly nemzetköz súlyt adott Magyarországnak, de olyan példát állított a világ elé, amit az amerikai elnök is követendőnek tart.
A Sarm es-Sejk-i békekonferencia amellett, hogy komoly lépést jelentett a közel-keleti rendezés felé, bemutatott egy nagyon fontos dolgot is. Azt, hogy kinek van súlya a világpolitikában. Ennek pedig a legegyértelműbb jele Trump baráti szavai Orbán Viktorhoz, illetve az, ahogyan az amerikai elnök támogatásáról biztosította a magyar kormányfőt.

Donald Trump és Orbán Viktor
Donald Trump és Orbán Viktor
Fotó: SUZANNE PLUNKETT / POOL

Trump ugyanis egyértelművé tette, hogy az Európai politikusok közül nem csak hogy Orbán az egyetlen, akit komolyan vesz, de talán a világon az egyetlen vezető, akit barátjának tekint. Egyenrangú partnernek. Igen, az Egyesült Államok elnöke egyenrangúnak tekinti Magyarország vezetőjét. Erre pedig nagyon jó oka van: a hála.

Orbán Viktor és a geopolitika

Hosszabb elemzésre, sőt egész könyvre volna szükség, hogy pontosan bemutassuk milyen módszerekkel tette számottevő tényezővé hazánkat a miniszterelnök, ezért ebbe most nem is megyünk bele a végletekig, arra azonban ki kell térnünk, hogy mégis miért hálás Donald Trump a miniszterelnöknek.

Miután a 2020-as választást rendkívül gyanús körülmények között megnyerték a demokraták, és Trump páriah lett, sőt, megpróbálták börtönbe zárni, sőt megölni, a világ vezetői, még azok is, akik az első kormányzása alatt Trump közeli szövetségesei voltak, megpróbáltak elhatárolódni a volt elnöktől. kevesen fogadtak volna arra, hogy a következő választáson sikerül újráznia.

Orbán Viktor azonban erre tette a tétjeit. Trumppal már akkor személyes barátságot ápolt, és a bukása után sem döfte hátba. Ez pedig elhozta rump győzelmét. Az amerikaiak ugyanis, még ha a filmek alapján nem is így tűnik, nem hülyék. Figyelik, mi történik a világban, és látták, hogy a Orbán-modell működik.

Hogy egy kis európai ország vezetője hogyan tudott szembeszállni a globalistákkal, hogyan védte meg a hazáját az illegális bevándorlástól és hogyan tartott ki a gender-lobbival szemben. A világ jobboldani része, a szuverenisták mindenütt Magyarországra figyelnek már évek óta. Orbán Viktor nevét ismerik.

És ez a név támogatta a bukott Trumpot, nem fordult el tőle, kiállt mellette, támogatta a következő választáson. Ez pedig megmozgatta a patriótákat ott, az óceánon túl is. 

Trumpnak tehát van miért hálásnak lennie a magyar kormányfőnek, és a jelek arra utalnak, hogy erről ő sem feledkezett meg.

 

Szerző:Kertész Dávid
