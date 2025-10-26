Amikor a tiszás senkik valakit próbálnak alázni

Szóval vannak olyan emberek, akik tettek már valamit a magyarságért, a magyarokért, vagy csak úgy más emberekért, és vannak azok, akik soha semmit, és nem is fognak, mert egész egyszerűen nem rendelkeznek azzal az emberi minőséggel, ami erre késztetné őket. Ennek okán pedig marad a kommunista irigykedés és a lejáratás. Az előbbi kategóriába tartozik Vitéz Szilágyi Árpád, az utóbbiba meg a nyilvánvalóan tiszás Árpika meg a Szabolcska. Igen, akkor is, ha az egyik egy íróóriásnak, a másik meg egy színész hatalmasságnak tartja magát. Zárójelben jegyzem meg: még ha azok is lennének, ettől a perctől kezdve már nem lennének azok, ugyanis olyan ember, aki ezeket a címkéket megérdemli, soha nem beszélne így egy ’56-os hősről. De talán másról sem.

Vitéz Szilágyi Árpád, akiből viccet csinálnak a tiszások

Vitéz Szilágyi Árpád harcolt a magyarokért, ellentétben ezekkel

Vitéz Szilágyi Árpád egyébként nem tett egyebet, mint ’56-ban az erdélyi magyarokért állt ki a román kommunistákkal szemben, ennek okán pedig nem mellékesen 8 évet töltött a kommunista rendszer börtöneiben. De hát kicsoda ő Thuróczy meg Tóta W. mellett, ugyebár.

Ha akkor lett volna internet, valószínűleg az ilyen férgekre inkább hasonlító emberek ugyanígy a laptopjaik mögött ülve okoskodtak volna, ahogy azt manapság is teszik. Éles helyzetben pedig elsőként hagynák el valószínűleg futva a hazájukat, de még talán a szeretteiket is, mert ezek ilyenek: gyávák. De még csak nem is viccesek.

De tudniuk kellene ezeknek, hiszen rendkívül bölcsek, hogy nem érdemes alulról magasra dobálni a szart, mert az nagyrészt visszahullik. Hősökből viccet csinálni pedig nem más, mint az irigy ember bosszúja a saját semmije fölött.

És miközben e sorokat írom, eszembe is jutott két találó név, amelyek elé én a „vitéz” szót nem tenném oda: az egyik a senkiházi aljadék, a másik meg a vergődő szánalom.

Választhatnak, hogy kié melyik legyen.