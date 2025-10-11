Zelenszkij az év humoristája

Zelenszkij elnök úr rendszeresen tart sajtótájékoztatókat arról, hogy milyen igényei merülnek felé éppen Ukrajnának, illetve kinek mit kéne csinálnia ahhoz, hogy Oroszország mégiscsak elveszítse a háborút. Már kezdtük rémesen unni ezeket az előadásokat, mert Zelenszkij elnök úr kb. mindent szeretne, a világ összes pénzét és világ összes fegyverét, továbbá a világ összes szankcióját Oroszország ellen, amikor bedobott valami váratlant. Üzent Trumpnak, hogy szívesen jelöli őt a Nobel-békedíj típusú elismerésre, amennyiben nem gondolkodik többet, hanem ajándékoz pár száz Tomahawk típusú rakétát Ukrajnának, amivel ott is lőhetik az oroszokat, ahol eddig nem.

Zelenszkij elnök úr mutatja, hogy üres a keze, nincs tála egy darab Tomahawk típusú rakéta sem.

Ha Tomahawk robotrepülőgépeket kapunk, támogatjuk Donald Trump Nobel-békedíját

– ezzel a csavarral lepte meg az őt figyelő kamerákat az ukrán elnök. Zseniális szöveg. Ha Trump ad újabb és az eddiginél is halálosabb fegyvereket Ukrajnának, hogy tovább eszkalálhassák és elhúzhassák a háborút, akkor megérdemli a Nobel-békedíjat. Ez másnak tényleg nem jutott volna eszébe.

Ha békét akarsz, akkor háborúzz, ha Nobel-békedíjat, akkor adj fegyvert!

A római közmondás persze nem pont így szólt, de ki emlékszik már arra. Zelenszkij annyira intim viszonyba került a globalista sajtóval, hogy nemcsak gyártja nekik a gyermeteg kontenteket (saját magukat lövő oroszok az atomerőműben, befőttes üveggel drónokat leszedő légvédelmi nagymama stb.), hanem fogyasztja is azt, ezért elhitte, hogy Trump teljesen megbolondult, csak a Nobel-békedíj mozgatja. Mert a globalista sajtó ezt írja. Ezért elhitte, hogy ha bedobja neki a Nobelt, akkor Trump nem bizonytalankodik többet a Tomahawkok átadásával, sőt, a következő körben atombombát is ad, csak kaphasson egy Nobel-békedíjat.

Igaz, elég furán veszi ki magát, hogy fegyverszállítással is ki lehet érdemelni a Nobel-békedíjat, de a 21. században ezen legalább akkora illetlenség csodálkozni, mint mikor valaki férfiként a női mezőnyben versenyzik, vagy éppen térdig érő lókolbásszal akar bejutni az iskolás lányok öltözőjébe.