Zelenszkij az év humoristája

Zelenszkij elnök úr rendszeresen tart sajtótájékoztatókat arról, hogy milyen igényei merülnek felé éppen Ukrajnának, illetve kinek mit kéne csinálnia ahhoz, hogy Oroszország mégiscsak elveszítse a háborút. Már kezdtük rémesen unni ezeket az előadásokat, mert Zelenszkij elnök úr kb. mindent szeretne, a világ összes pénzét és világ összes fegyverét, továbbá a világ összes szankcióját Oroszország ellen, amikor bedobott valami váratlant. Üzent Trumpnak, hogy szívesen jelöli őt a Nobel-békedíj típusú elismerésre, amennyiben nem gondolkodik többet, hanem ajándékoz pár száz Tomahawk típusú rakétát Ukrajnának, amivel ott is lőhetik az oroszokat, ahol eddig nem.
Ha Tomahawk robotrepülőgépeket kapunk, támogatjuk Donald Trump Nobel-békedíját
– ezzel a csavarral lepte meg az őt figyelő kamerákat az ukrán elnök. Zseniális szöveg. Ha Trump ad újabb és az eddiginél is halálosabb fegyvereket Ukrajnának, hogy tovább eszkalálhassák és elhúzhassák a háborút, akkor megérdemli a Nobel-békedíjat. Ez másnak tényleg nem jutott volna eszébe.
Ha békét akarsz, akkor háborúzz, ha Nobel-békedíjat, akkor adj fegyvert!
A római közmondás persze nem pont így szólt, de ki emlékszik már arra. Zelenszkij annyira intim viszonyba került a globalista sajtóval, hogy nemcsak gyártja nekik a gyermeteg kontenteket (saját magukat lövő oroszok az atomerőműben, befőttes üveggel drónokat leszedő légvédelmi nagymama stb.), hanem fogyasztja is azt, ezért elhitte, hogy Trump teljesen megbolondult, csak a Nobel-békedíj mozgatja. Mert a globalista sajtó ezt írja. Ezért elhitte, hogy ha bedobja neki a Nobelt, akkor Trump nem bizonytalankodik többet a Tomahawkok átadásával, sőt, a következő körben atombombát is ad, csak kaphasson egy Nobel-békedíjat.
Igaz, elég furán veszi ki magát, hogy fegyverszállítással is ki lehet érdemelni a Nobel-békedíjat, de a 21. században ezen legalább akkora illetlenség csodálkozni, mint mikor valaki férfiként a női mezőnyben versenyzik, vagy éppen térdig érő lókolbásszal akar bejutni az iskolás lányok öltözőjébe.
Zelenszkij elnök úr persze némi magyarázat is fűzött az árukapcsoláshoz. Szerinte ha az eddiginél és sikeresebben pusztítják Oroszországot, akkor azzal tárgyalóasztalhoz kényszerítik Putyint. Ebben természetesen igaza van, a logikai levezetés hibátlan, annyi a probléma mindössze, hogy az oroszok pont így gondolják, csak fordítva. Minél jobban pusztítják Ukrajnát, annál hamarabb tárgyalhatnak. Mert mind a két fél tárgyalóasztalnak nevezik a másik kapitulációját.
De az oroszok legalább nem beszélnek Nobel-békedíjról. Meg Kim Dzsongun kedves vezetőt, az észak-koreai diktátort sem jelölték rá, amiért katonákat kölcsönzött Oroszországnak a kurszki ukrán betörés felszámolásához. Jó, Putyin nem is az év humoristája – közismerten egy sótlan alak.