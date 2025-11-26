Magyar Péter csak még plusz 1300 milliárd forintot kér tőlünk évente, hogy minden jó legyen

De hát most jut eszembe, hogy nem kér. Lapít, hallgat, sunnyog, és nem mondja meg, hogy mit akar csinálni a választás megnyerése után. Hát annyira még ők se hülyék, hogy 1300 milliárd forintos éves adóemeléssel kampányoljanak. Az Index biztos benne, hogy a anyag valódi, és a tartalma alapján olyan, mintha Bokros Lajos klónjai írták volna. Hát nem csodálom, hogy ezt nem akarták elmondani előre, aki nem teljesen agyhalott az ki tudja számolni, mennyibe is kerül neki majd havonta az, hogy Magyar Péter végrehajtja Brüsszel parancsait és mindent megtesz Ukrajna érdekében. És annyira sokba, hogyha nem szerelmes Magyar Péterbe és nem gyűlöli eszelősen Orbán Viktort egyszerre, akkor bizonyosan nem tol ki ennyire magával.

Dálnoki Áron a Tisza Bokros Lajosa, az 1300 milliárd forintos adóemelés "atyja". Fotó: Facebook

Egy 1300 milliárd forintos rablás előkészületeiről olvashatunk

A Tisza Párt gazdasági terveiről szóló anyagot az Index hozta nyilvánosságra, és a lap újságírói nagylelkűen úgy fogalmaznak, hogy:

A Tisza Párt radikálisan balra húzná a közteherviselést

Ez azonban nagyon nagy tévedés. Az, hogy az átlagemberrel világmegváltó programokat fizettetnek ki, például Ukrajna háborúját, a német zöld átállást, az európai autóipar kinyírását vagy pár millió migráns jóltartását, az nem balodali megközelítésű közteherviselés. Az elmebaj. Ez bolsevizmus, ráadásul nyilvánvalóan és tőlük megszokott módon idegen érdekek mentén.

A baloldal is nagyon hülye, de ez már Mao és Pol Pot szintje. Ahogy Bokrosról mondta az egyik szocialista politikus, amikor felmerült, hogy újra bevetik Gyurcsányék: Bokros egy neutronbomba, az emberek nem élik túl, csak az épületek. Ez a gazdagokon kívül mindenkinek jelentős életszínvonal esést ígér, munkanélküliséget, a gazdaság összeroppanását.

A brutális adóemelés ugyanis nem teszi igazságosabbá a közteherviselést. Minden, szó szerint minden kedvezményt eltörölnének, azokat is, amelyek évtizedek óta benne vannak az adórendszerben. Gyakorlatilag újra kellene gombolnunk a teljes pénzügyi és gazdasági életünket, mert minden adó több lenne és minden bevételünk nettója jóval kisebb lenne a nap végén. És nem kevéssel, a középosztály teherviselő rétegei esetében egyes adókat nemes egyszerűséggel megtöbbszöröznének. Akinek volt alkalma átélni a Bokros-csomagot, az tudja, hogy milyen az, amikor hónapok alatt az ember (miközben melózik tovább) az elfogadhatóan megélek kategóriából a nincs pénz kajára helyzetbe kerül. De Hornnak legalább volt annyi esze, hogy csak a választások után engedte rá Bokrost az országra.