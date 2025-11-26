Magyar Péter csak még plusz 1300 milliárd forintot kér tőlünk évente, hogy minden jó legyen

De hát most jut eszembe, hogy nem kér. Lapít, hallgat, sunnyog, és nem mondja meg, hogy mit akar csinálni a választás megnyerése után. Hát annyira még ők se hülyék, hogy 1300 milliárd forintos éves adóemeléssel kampányoljanak. Az Index biztos benne, hogy a anyag valódi, és a tartalma alapján olyan, mintha Bokros Lajos klónjai írták volna. Hát nem csodálom, hogy ezt nem akarták elmondani előre, aki nem teljesen agyhalott az ki tudja számolni, mennyibe is kerül neki majd havonta az, hogy Magyar Péter végrehajtja Brüsszel parancsait és mindent megtesz Ukrajna érdekében. És annyira sokba, hogyha nem szerelmes Magyar Péterbe és nem gyűlöli eszelősen Orbán Viktort egyszerre, akkor bizonyosan nem tol ki ennyire magával.
Egy 1300 milliárd forintos rablás előkészületeiről olvashatunk
A Tisza Párt gazdasági terveiről szóló anyagot az Index hozta nyilvánosságra, és a lap újságírói nagylelkűen úgy fogalmaznak, hogy:
A Tisza Párt radikálisan balra húzná a közteherviselést
Ez azonban nagyon nagy tévedés. Az, hogy az átlagemberrel világmegváltó programokat fizettetnek ki, például Ukrajna háborúját, a német zöld átállást, az európai autóipar kinyírását vagy pár millió migráns jóltartását, az nem balodali megközelítésű közteherviselés. Az elmebaj. Ez bolsevizmus, ráadásul nyilvánvalóan és tőlük megszokott módon idegen érdekek mentén.
A baloldal is nagyon hülye, de ez már Mao és Pol Pot szintje. Ahogy Bokrosról mondta az egyik szocialista politikus, amikor felmerült, hogy újra bevetik Gyurcsányék: Bokros egy neutronbomba, az emberek nem élik túl, csak az épületek. Ez a gazdagokon kívül mindenkinek jelentős életszínvonal esést ígér, munkanélküliséget, a gazdaság összeroppanását.
A brutális adóemelés ugyanis nem teszi igazságosabbá a közteherviselést. Minden, szó szerint minden kedvezményt eltörölnének, azokat is, amelyek évtizedek óta benne vannak az adórendszerben. Gyakorlatilag újra kellene gombolnunk a teljes pénzügyi és gazdasági életünket, mert minden adó több lenne és minden bevételünk nettója jóval kisebb lenne a nap végén. És nem kevéssel, a középosztály teherviselő rétegei esetében egyes adókat nemes egyszerűséggel megtöbbszöröznének. Akinek volt alkalma átélni a Bokros-csomagot, az tudja, hogy milyen az, amikor hónapok alatt az ember (miközben melózik tovább) az elfogadhatóan megélek kategóriából a nincs pénz kajára helyzetbe kerül. De Hornnak legalább volt annyi esze, hogy csak a választások után engedte rá Bokrost az országra.
És persze a hab a tortán a vagyonadó. Ezt úgy kell érteni Magyar Péteréknél, hogy minden vagyonelem beleszámít, lakás, nyaraló, értékesebb autó, műtárgy, ékszer, értékpapír, üzletrész, minden. Korábban arról is voltak információk, hogy minimum a közeli hozzátartozók vagyona egybe számít, szóval ha a feleséged és te is birtokolsz egy jobb környéken Pesten ingatlant, akkor már simán túl vagytok a fél milliárdos határon és évente perkálhatsz milliókat az államnak, mert a tiszások szerint gazdag vagy. És mindezt úgy, hogy minden tőkejövedelmedet is progresszíven adóztatnák. A lényeg az ugyanis, ezt mindenki ismételgesse magában, hogy szinte minden adó progresszív lesz, vagyis kicsit többet keresel, kicsit többet keresel, rögtön többet is adózol.
De a kedvencem az, hogy újra lesz ebadó és a macskatartást is megadóztatják évi 18000 forinttal (macskánként), szóval az apróért is lehajolnak. Jajj a macskás néniknek. Még a kutya és macskatáp adóját is megemelnék.
És persze az egészségügyet is privatizálnák, és még a saját számításaik szerint is a jelenleginél kétszer többet kellene fizetni az eddig megszokott teljes ellátásért. De ez már lényegtelen, hiszen mire oda jutunk, már úgyis régen éhen haltunk.