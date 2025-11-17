Nincsenek szavak, csak összetört álmok

Nehéz most másra gondolni, mint a magyar-ír világbajnoki selejtezőre, ahol a magyar csapat végig jobban, taktikusabban játszott, kétszer vezetett, ám egy időn túli góllal végül 3-2-re kikaptunk a telt házas Puskás Arénában és ezzel vége az álmoknak, ismét lemaradunk a világbajnokságról. Pedig ez a csapat többet érdemelt, ahogy a bírótól több sárga lapot érdemeltek volna az írek is, akik akkora tahó focit játszottak, amekkorát engedett nekik a norvég játékvezető. Az öt perc hosszabbítás már lejárt, de kaptak még egy percet és akkor lőtték az utolsó gólt. Magyar átok? Nem hinném, most borzasztóan jártunk, de emlékezzünk az utolsó perces góljainkra, ezen is túl fogunk jutni, csak most még eszementen fáj.

Magyarország-Írország, Magyarország - Írország, VB selejtező, magyar labdarúgó-válogatott, Puskás Aréna, 2025.11.16.. Összetörtek a világbajnoki álmok.

Fotó: Polyák Attila

Összetört magyar álmok, de túl leszünk rajta

Lehetne párhuzamokat hozni, lehetne beszélni a tízmillió magyar szövetségi kapitány országában arról, hogy mit és hogyan kellett volna csinálni a sikeres eredmény érdekében, de én akkor is csak azt mondom, hogy hajrá magyarok! Mert ez a csapat, hiába követ el hibákat, van tartása, jól játszik komoly ellenfelek ellen, egymás után háromszor kijutott az Európa-bajnokságra és most sem hiányzott sok a világbajnoki pótselejtezőhöz. Hol vannak már a régi gyurcsányi évek, amikor néhány ezer ember lézengett a meccseken a 2000-es években, amikor egymást ették a szurkolók, mentek csődbe a klubok. Ma ismét 60 ezer ember szurkolt teljes erőbedobással, énekelve a Nélküledet és a Himnuszt és több millió ember szurkolt otthon, akik nem a mindenszarizmus jegyében süppedtek bele a fotelbe, hogy már megint mi húztuk a rövidebbet, mert azok az idők már elmúltak. Ez most borzasztóan fáj, jobban, mint az utóbbi években bármelyik vereség, de tudjuk, hogy feláll a válogatott a padlóról és érezni fogják, hogy a magyarok ott állnak mögöttük a stadionban és úgy általában is. Vége már a gyűlölködő, keserű epét köpő, "ugye megmondtam" szocialista világnak, amikor titkon mindenki azt várta, mikor lehet megint keseregni és siránkozni. Igyuk hát ki a méregpoharat, szegjük fel a fejünket és legközelebb együtt ünneplünk majd. Hajrá Magyarok!