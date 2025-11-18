Ukrajna, az aranyvécé

Az aranyvécé jelentőségének megértéséhez idézzük fel azt művészettörténeti eseményt, amikor Marcel Duchamp, dadaista, szürrealista művész 1917-ben kiállított egy fehér porcelán piszoárt, hol máshol, mint New Yorkban a Független Művészek Társaságának (Society of Independent Artists) első, nagyszabású kiállításán. Ne hessegessük el kapásból ezt az elsőre különös gesztus, Duchamp ugyanis ezzel vezette be az úgynevezett „készen talált tárgy” művészeti fogalmát, egyúttal megkérdőjelezve, mit is tekintünk eredetinek, vagy mi tesz valamit műalkotássá.

Catellan aranyvécéje; forrás: Facebook

Andy Warhol, már a Pop Art képviselőjeként különben reagált erre a vonulatra, többek között a Coca Cola üvegének hétköznapi tárgyak közüli kiemelésével, és bár ezt a fogyasztói társadalom kritikájának szánta, azért a kólásüveg formatervének egyedisége megfeleltethető a készen talált tárgy kategóriájának is.

Catellan, az aranyvécék mestere

Aki viszont jelentősen rálicitált a fenti művészekre, az a kortárs Maurizio Cattelan, aki a 2016-ban, 18 karátos aranyból készült, működőképes WC-jének stílszerűen az „Amerika” címet adta. A címadás és az alkotás párbeszéde önmagáért beszél, külön felesleges is volna magyarázni. Különös véletlenek folytán Maurizio Cattelan művét éppen a napokban, egészen pontosan kedden árverezi el a New York-i Sotheby's aukciósház, a licit nem kevesebb, mint 10 millió dollárról indul. Azokban a napokban, amikor szintén a közfigyelem homlokterébe került készen talált tárgyként egy másik aranyvécé, amely Ukrajnában bukkant fel. Bár az alkotója ismeretlen, tulajdonosa ugyanakkor az a Tumir Mindics, aki Volodimir Zelenszkij jóbarátja, egykori üzlettársa. Kapcsolatuk oly mélyen gyökerezik, hogy Mindics társtulajdonos volt abban a Kvartal 95 szórakoztatóipari vállalkozásban, amelyet Zelenszkij alapított és vezetett, még mielőtt politikus lett volna.

Jelenlegi ismereteink szerint utóbb Mindics többek között az Energoatom nevű állami atomenergetikai vállalat szerződéseivel kapcsolatos pénzügyi mozgásokban játszott kulcsszerepet, ilyen minőségében fontos szereplője volt annak a bűnszervezetnek, amely az Energoatom éves szerződéseinek tíz–tizenöt százalékát is lenyúlhatta. És még ki tudja, milyen mesterkedéseknek volt a részese.

Az ukrán "trón"-követelő

Témánkat tekintve ugyanakkor különösen figyelemfelkeltő lehet az az aranyvécé, amelyet az időközben külföldre menekülő Mindics otthonában találtak. Egy készen kapott tárgy. A luxus és a fényűzés szimbóluma egy háborúban álló, nyomorgó országban.

Zelenszkij mentegetőzik, talán a botrány miatt "fogy is körülötte a levegő".

Európai támogatói a korrupció azonnali felszámolását, biztosítékokat követelnek.

A nyomozás folyik.

Ki, tudja, a kijevi vezetés végül nem egy aranyvécébe bukik bele? Meglátjuk.