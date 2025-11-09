A kisfiú itthon hisztizik, a nagyok meg kint vannak épp Trumpnál

Mára eljutottunk oda, hogy a tolvaj Fidesz térképen listázza a Tisza támogatóit: neveket, címeket, életeket dobnak uszítva a janicsárjaik elé. Ez bűncselekmény. Súlyos bűncselekmény. Politikailag motivált bűncselekmény, melynek célja egyértelműen a megfélemlítés – így próbálja menteni a menthetetlent Magyar Péter (Bütyök), miközben Orbán Viktor Trumppal tárgyal komoly dolgokról.

Bütyök hisztizik, a nagyok pedig történelmet írnak

De miért lenne érdeke a kormánynak a tiszásokat megfélemlíteni? Valószínűsítem, hogy semmi. A kormány által biztosított kedvezményekből, adómentességből, lehetőségekből a szektások is kivehetik a részüket. Ha még ezek után is inkább a hisztérikának szurkolnak, akkor bárki részéről felesleges időt fektetni abba, hogy megpróbáljon bárki megfélemlíteni bárkit.

A helyzet viszont az, hogy Magyar Péternek kötelessége lett volna megvédeni a rábízott adatokat, és így jogosan merül fel a kérdés, hogy ki akarná egy ország irányítását rábízni, ha még egy alkalmazásban tárolt adatokkal sem tud felelősségteljesen bánni.

Bütyök pánikol, de végre lehet fideszezni egy jót megint

A szivárgás azonban olyan szempontból kizárólag Magyar Péternek jön jól, hogy megint lehet fideszezni, Orbánozni, valaki másra fogni valamit, és természetesen ismét lehet valamivel hergelni az embereket, akik erre egyébként jól láthatóan egyre kevésbé fogékonyak.

Azért zárójelben jegyezzük meg, hogy amíg a kisfiú itthon hisztizik, addig a nagyok kint vannak épp Donald Trumpnál, és Magyarországnak előnyös megállapodásokat kötnek éppen, hogy azoknak is jó legyen, akik együtt hisztiznek a bütykökkel épp amiatt, mert nekik szánalmas az életük, ezért tele vannak frusztrációval.

Ezeknek az embereknek most épp azon kellene elgondolkodniuk, hogy az újabb Tisza-botrány nem csupán egy adatkezelési fiaskó, hanem egy súlyos felelősségi kérdés is. Egy ország irányítása nem PR-fogás, nem kommunikációs trükk, és attól nem oldódnak meg a problémák, hogy valaki a földre veti magát és toporzékol. A valóság makacs dolog: ez az adatbotrány Magyar Péter nevéhez kötődik, és az ő felelőssége bármi is történik a kiszivárgott adatokkal.