Szóval az történt, hogy a francia vezérkari főnök a párizsi polgármesteri konferencián kijelentette, hogy „el kell fogadnunk gyermekeink elvesztését”, valamint felszólította az embereket, hogy legyenek hajlandóak az áldozathozatalra, a városok pedig készítsék fel a lakosságot a háborúra. Fabien Mandon közölte, hogy már mindenük megvan, amire szükség van Moszkva elrettentéséhez, egy dolog hiányzik: „az akarat, hogy elviseljük a nemzet védelmével járó szenvedést”.

Amit valójában mondott a francia vezérkari főnök, és amit kellett volna / Fotó: Benoit Tessier / MTI/EPA/Reuters pool

És ezzel kapcsolatban fejtik ki éppen ezekben a percekben is heves nyelvcsapásokkal a vélhetően tisztségviselő kommentelők, megmondóemberek, hogy ez egy „kontextusából kiragadott mondat”, meg hogy a katonákról beszélt, és hogy növelni kell a katonai védelmi forrásokat és ennek szükségességét. Normális, jóérzésű ember nem tudja viszont máshogy értelmezni ezeket a mondatokat, mint ahogy elhangzottak, és akkor megismétlem: „el kell fogadnunk gyermekeink elvesztését”.

A francia vezérkari főnök szavait csak egyféleképpen lehet értelmezni

Akármennyire is próbálom, nem tudom máshogy értelmezni, mint ami, még akkor sem, ha Mandon mondjuk 18–25, 25–35 vagy 35–50 éves emberekről beszélt, hiszen nem életkorfüggő, hogy valaki valakinek a gyereke-e. Ezt azoknak is tudniuk kellene, akiknek történetesen nincs gyerekük. Az sem állja meg a helyét, hogy Mandon kizárólag a francia katonákra gondolt, hiszen a Brüsszel vezette tébolyda már jó ideje Európa–Oroszország háborúra utalgat, meg arra, hogy Európának kellene katonákat küldenie Ukrajnába, így feltételezhető, hogy egy ilyen tervből minket sem szeretnének kihagyni.

A mindenkori megváltó leghűségesebb katonája, Dévényi István is ezzel jön: szerinte a vezérkari főnök fiatal katonákról (18–27 éves korosztály) beszél, akiket a nemzet „gyermekeiként” emlegetnek a francia katonai retorikában. Mondjuk tegyük hozzá zárójelben: ők is valakinek a gyerekei. És ha tényleg „csak” erre gondolt Mandon, akkor rendben van fiatal embereket a halálba küldeni?

Dévényi sem érti, hogy itt arról van szó, hogy egy Oroszország–Európa háború nem csak azokat érintené, akik most katonakorúak, hanem azokat is, akik még kicsik. De ilyen komplex gondolkodást nemigen várhatunk el olyanoktól, akiknek Magyar Péter szimpatikus.