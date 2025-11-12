Az USA és Trump most éppen sokat tesz a magyar függetlenségért

A legnagyobb kérdés pedig az, hogy azok az erőközpontok amelyek be kívánnak avatkozni a magyar választásokba, értenek-e ebből a finom utalásból? Bonyolult pénzügyi, gazdasági és jogi konstrukciókról van itt szó, a kérdés elsősorban persze az, mikor is jön létre pénzügyi védőpajzs két ország között? Értelemszerűen akkor, ha olyan politikai és gazdasági szövetségesekről van szó, amelyeknek ilyen jellegű külső támadásokkal kell számolniuk. Egy nagyhatalom, szuperhatalom esetében az ilyen függetlenséggel kapcsolatos garanciák nyújtása akkor szokás, ha a nagyobb hatalom stratégiai érdeke a kisebb ország stabilitása. A pénzügyi, gazdasági pajzs tehát nemcsak a pénzügy, hanem a geopolitika eszköze is. Az USA nagyon nagy és nagyon erős, az ilyen gesztusokkal kifejezett akaratát általában tanácsos tiszteletben tartani.

Nem akarunk "egy kis függetlenségről sem". Fotó: SAUL LOEB / AFP

Az EU nyíltan hirdeti már, hogy nem támogatja a nemzeti függetlenséget

Európa problémája ma az, hogy egyáltalán eljutottunk odáig, miszerint egy EU tag országnak olyan szintű, akár Európából, mondjuk az EU központjából érkező pénzpiaci támadásokkal kell számolnia, amelyek célja nem csak az ország szimpla kirablása, hanem a politikai élet befolyásolása is. Hát ez az EU dolog eredetileg biztos nem így volt megbeszélve. Orbán Viktor is utalt arra, hogy sok erő mozdulhat meg a magyarországi kormányváltás érdekében, némi kis külföldről előidézett pénzügyi krízissel megtámogatva az ellenzéket. A miniszterelnök nyilván nem az európai gazdaságból teljesen “kicsukott” oroszokra gondolt, ahogy nem is a kínaiakra, hanem szeretett szövetségeseinkre, tagtársainkra, bürokratáinkra.

Az EU manapság sajnos csak négy dologgal foglalkozik igazán. Az orosz-ukrán háborúval, a genderideológiával, a zöld átállással és azzal, hogy minél több afrikait, arabot, lehetőleg muszlimokat telepítsen be Európába. Ezeket csak színezik a jogállamisági hercehurcákkal és a keresztényellenességgel. Ha egy “tagország” (manapság már némely esetben inkább a tartomány szó lenne a helyes) ezekbe beletörődik, akkor a megszokottnál jobban nem avatkoznak be a belügyeibe. De a rendes tagországokban már a lakosság engedelmesen megszavazza a fentiek érvényesítését, sőt nem is érzi úgy, hogy “egy kis szuverenitásról le kell mondania” akkor, amikor a brüsszeli irányelvek mentén alakítja át saját magát.