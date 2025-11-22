Nos, történt, hogy kiszivárogtak (mint egy Tisza applikáció) az amerikai-orosz paktum részletei, melyek nem egészen azt az álmot jeleníti meg, amiben az elmúlt éveket Európa nyugati és infantilisebb része töltött. Nem Ukrajna nyerte meg a háborút, illetve az erkölcsi győzelem nem váltható át valódi eredményekre, vagyis hiába náluk (?) az igazság és ők a megtámadott fél, ez nem jelent többletpontokat a tárgyalásokon.
Ukrajna veszített, az egyetlen kérdés, hogy mennyit ad fel az orosz fél a mohóságából azért cserébe, hogy ne vérrel érje el céljainak egy részét. Az amerikaiak ezt megértették és tárgyalnak, az európaiak nem értették meg és tovább álmodnak, az ukránok véleményére a kutya nem kíváncsi, az angolok meg hülyék.
A tervezet egyik fontos és vastagon szedett pontja (ezt a kortárs ostobaság támasztotta igényeknek megfelelve dühös fej emojikkal és piros felkiáltójelekkel is nyomatosítják majd a szerződésben), hogy
A NATO nem állomásoztat csapatokat Ukrajnában.
Erre mi a hülye angolok, az angol hülyék reakciója?
Nagy-Britannia meghatározta, hogy a háború vége után mely katonai egységeket küldheti Ukrajnába, és készen áll gyorsan átcsoportosítani csapatait, ha a béketárgyalások sikeresek lesznek. John Healey védelmi miniszter bejelentette, hogy az Egyesült Királyság frissítette terveit, miszerint csapatokat küld Ukrajnába a „Hajlandók Koalíciója” – az Egyesült Királyság és Franciaország vezette, Ukrajnát támogató országok csoportja – részeként.
Nem igazán értem, hogy ha Pistike beleegyezik abba, hogy nem szurkálja tovább a padtársait körzővel, akkor miért kezd el rögtön szurkálni ismét? Valami más kimenetelt vár a tanárnénivel történt megállapodás után? Hogy most már szabad szurkálni, mert megígérte, hogy nem szurkál?
A NATO nem állomásoztat csapatok Ukrajnában kitétel a NATO tagállamaira is vonatkozik. Nincs olyan, hogy a NATO nem megy be Ukrajnába, de nemzeti színekre festve bevonul a NATO összes tagja. A háború (részben) ezért tört ki! Oroszország fegyveres agresszióval vetett véget Ukrajna és a NATO közeledésének. Az USA pedig, mivel számukra amúgy tök lényegtelen Ukrajna, belementek abba, hogy Ukrajnát nem csábítja be a NATO-ba, a NATO nem megy Ukrajnába. Erre jönnek a hülye angolok, az angol hülyék, és bejelentik, hogy ők pedig rögtön bevonulnak, amint az ezt kizáró szerződést aláírják a felek.
Hülye angolok, angol hülyék, vagy pszichopata angolok, angol pszichopaták?
Elképzelhető persze, már csak a pénzéhes pszichopata Boris Johnson nyomán, hogy az angolok nem hülyék, hanem csupán pénzéhesek és pszichopaták. Hogy nem szeretnék a háború végét, hiszen akkor nem fontoskodhatnak meg kavarhatnak más országát feláldozva. Nekik kényelmes (fél)proxy Ukrajna, ukránok halnak százezerszámra, ukrán városokat rombolnak porig az oroszok, és mindebből jó sok pénz lát a brit hadiipar, de leginkább a brit bankszektor. Ez számunkra majdnem annyira izgalmas, mint amikor kartácstűzzel fegyelmezhették a lázongó arab falvak lakosságát, vagy amikor pusztán unaloműzési és területrendezési célból tömeges éhínségeket okoztak Ázsiában és Írországban.
Az angolok mindenesetre üzentek az oroszoknak, hogy ne írják alá a szerződést, mert rögtön át lesznek verve. Inkább háborúzzanak tovább, hiszen csak ukránok és oroszok halnak meg, az angolok, pontosabban az angol elit pedig degeszre keresi magát.
És a mozit is imádják, hiszen van öldöklés és van nyereség. Őket meg csak ez izgatja, mióta csak a spanyol armadát elvitte a vihar és utána már nem csak kalózkodásra használhatták a hajóikat.
Jobb lenne, ha az angolok csak hülyék lennének!