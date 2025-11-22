Nos, történt, hogy kiszivárogtak (mint egy Tisza applikáció) az amerikai-orosz paktum részletei, melyek nem egészen azt az álmot jeleníti meg, amiben az elmúlt éveket Európa nyugati és infantilisebb része töltött. Nem Ukrajna nyerte meg a háborút, illetve az erkölcsi győzelem nem váltható át valódi eredményekre, vagyis hiába náluk (?) az igazság és ők a megtámadott fél, ez nem jelent többletpontokat a tárgyalásokon.

Ukrajna veszített, az egyetlen kérdés, hogy mennyit ad fel az orosz fél a mohóságából azért cserébe, hogy ne vérrel érje el céljainak egy részét. Az amerikaiak ezt megértették és tárgyalnak, az európaiak nem értették meg és tovább álmodnak, az ukránok véleményére a kutya nem kíváncsi, az angolok meg hülyék.

A tervezet egyik fontos és vastagon szedett pontja (ezt a kortárs ostobaság támasztotta igényeknek megfelelve dühös fej emojikkal és piros felkiáltójelekkel is nyomatosítják majd a szerződésben), hogy

A NATO nem állomásoztat csapatokat Ukrajnában.

Erre mi a hülye angolok, az angol hülyék reakciója?

Nagy-Britannia meghatározta, hogy a háború vége után mely katonai egységeket küldheti Ukrajnába, és készen áll gyorsan átcsoportosítani csapatait, ha a béketárgyalások sikeresek lesznek. John Healey védelmi miniszter bejelentette, hogy az Egyesült Királyság frissítette terveit, miszerint csapatokat küld Ukrajnába a „Hajlandók Koalíciója” – az Egyesült Királyság és Franciaország vezette, Ukrajnát támogató országok csoportja – részeként.

Nem igazán értem, hogy ha Pistike beleegyezik abba, hogy nem szurkálja tovább a padtársait körzővel, akkor miért kezd el rögtön szurkálni ismét? Valami más kimenetelt vár a tanárnénivel történt megállapodás után? Hogy most már szabad szurkálni, mert megígérte, hogy nem szurkál?

Hülye angolok, angol hülyék Lengyelországban.

A NATO nem állomásoztat csapatok Ukrajnában kitétel a NATO tagállamaira is vonatkozik. Nincs olyan, hogy a NATO nem megy be Ukrajnába, de nemzeti színekre festve bevonul a NATO összes tagja. A háború (részben) ezért tört ki! Oroszország fegyveres agresszióval vetett véget Ukrajna és a NATO közeledésének. Az USA pedig, mivel számukra amúgy tök lényegtelen Ukrajna, belementek abba, hogy Ukrajnát nem csábítja be a NATO-ba, a NATO nem megy Ukrajnába. Erre jönnek a hülye angolok, az angol hülyék, és bejelentik, hogy ők pedig rögtön bevonulnak, amint az ezt kizáró szerződést aláírják a felek.