Mióta az angolok (korábbi britek) a saját ostobaságuknak köszönhetően elvesztették a birodalmukat, tanácstalanságukban és unalmukban még tovább hülyültek. Elméletileg már nem tudnak másokat kirabolni, nem üthetik el az időt neveletlen népségek falvainak felégetésével, ezért teljes debilitásba fordultak. Ennek ellenére geopolitikai játékosnak gondolják magukat, és ezért időről időre hülyét csinálnak magukból. Mint pl. most, amikor reagáltak a körvonalazódó Trump-Putyin megállapodásra. Túl sokszor írtam le, hogy hülyék? Ellenkezőleg: nem elégszer!
Nos, történt, hogy kiszivárogtak (mint egy Tisza applikáció) az amerikai-orosz paktum részletei, melyek nem egészen azt az álmot jeleníti meg, amiben az elmúlt éveket Európa nyugati és infantilisebb része töltött. Nem Ukrajna nyerte meg a háborút, illetve az erkölcsi győzelem nem váltható át valódi eredményekre, vagyis hiába náluk (?) az igazság és ők a megtámadott fél, ez nem jelent többletpontokat a tárgyalásokon.

Ukrajna veszített, az egyetlen kérdés, hogy mennyit ad fel az orosz fél a mohóságából azért cserébe, hogy ne vérrel érje el céljainak egy részét. Az amerikaiak ezt megértették és tárgyalnak, az európaiak nem értették meg és tovább álmodnak, az ukránok véleményére a kutya nem kíváncsi, az angolok meg hülyék. 

A tervezet egyik fontos és vastagon szedett pontja (ezt a kortárs ostobaság támasztotta igényeknek megfelelve dühös fej emojikkal és piros felkiáltójelekkel is nyomatosítják majd a szerződésben), hogy 

A NATO nem állomásoztat csapatokat Ukrajnában.

Erre mi a hülye angolok, az angol hülyék reakciója?

Nagy-Britannia meghatározta, hogy a háború vége után mely katonai egységeket küldheti Ukrajnába, és készen áll gyorsan átcsoportosítani csapatait, ha a béketárgyalások sikeresek lesznek. John Healey védelmi miniszter bejelentette, hogy az Egyesült Királyság frissítette terveit, miszerint csapatokat küld Ukrajnába a „Hajlandók Koalíciója” – az Egyesült Királyság és Franciaország vezette, Ukrajnát támogató országok csoportja – részeként.

Nem igazán értem, hogy ha Pistike beleegyezik abba, hogy nem szurkálja tovább a padtársait körzővel, akkor miért kezd el rögtön szurkálni ismét? Valami más kimenetelt vár a tanárnénivel történt megállapodás után? Hogy most már szabad szurkálni, mert megígérte, hogy nem szurkál?

Hülye angolok, angol hülyék Lengyelországban.

A NATO nem állomásoztat csapatok Ukrajnában kitétel a NATO tagállamaira is vonatkozik. Nincs olyan, hogy a NATO nem megy be Ukrajnába, de nemzeti színekre festve bevonul a NATO összes tagja. A háború (részben) ezért tört ki! Oroszország fegyveres agresszióval vetett véget Ukrajna és a NATO közeledésének. Az USA pedig, mivel számukra amúgy tök lényegtelen Ukrajna, belementek abba, hogy Ukrajnát nem csábítja be a NATO-ba, a NATO nem megy Ukrajnába. Erre jönnek a hülye angolok, az angol hülyék, és bejelentik, hogy ők pedig rögtön bevonulnak, amint az ezt kizáró szerződést aláírják a felek.

Hülye angolok, angol hülyék, vagy pszichopata angolok, angol pszichopaták?

Elképzelhető persze, már csak a pénzéhes pszichopata Boris Johnson nyomán, hogy az angolok nem hülyék, hanem csupán pénzéhesek és pszichopaták. Hogy nem szeretnék a háború végét, hiszen akkor nem fontoskodhatnak meg kavarhatnak más országát feláldozva. Nekik kényelmes (fél)proxy Ukrajna, ukránok halnak százezerszámra, ukrán városokat rombolnak porig az oroszok, és mindebből jó sok pénz lát a brit hadiipar, de leginkább a brit bankszektor. Ez számunkra majdnem annyira izgalmas, mint amikor kartácstűzzel fegyelmezhették a lázongó arab falvak lakosságát, vagy amikor pusztán unaloműzési és területrendezési célból tömeges éhínségeket okoztak Ázsiában és Írországban. 

Az angolok mindenesetre üzentek az oroszoknak, hogy ne írják alá a szerződést, mert rögtön át lesznek verve. Inkább háborúzzanak tovább, hiszen csak ukránok és oroszok halnak meg, az angolok, pontosabban az angol elit pedig degeszre keresi magát. 

És a mozit is imádják, hiszen van öldöklés és van nyereség. Őket meg csak ez izgatja, mióta csak a spanyol armadát elvitte a vihar és utána már nem csak kalózkodásra használhatták a hajóikat. 

Jobb lenne, ha az angolok csak hülyék lennének!

 

Szerző:Ambrózy Áron
