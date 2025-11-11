És tényleg elég volt egyetlen határozott kijelentés: „az Egyesült Államok nem fogja megengedni a keresztények elleni tömeges gyilkosságokat”. Donald Trump amerikai elnök aktuálisan ezt Nigériával kapcsolatban fogalmazta meg, bár szavaival minden olyan országnak üzent, ahol a keresztények gyilkolása a napi gyakorlat része.

A keresztény ima nem ritka a Fehér Házban, de számít -e az imán túl?

A Föld nevű bolygón élő keresztények közül minden hetediket ér fizikai, azaz erőszakos atrocitás a keresztény vallási meggyőződése miatt. Ne legyünk finomkodóak: ebbe konkrétan lefejezések is beleszámítódnak. De, ide sorolhatnánk a gyermekrablásokat, a robbantásos merényleteket, a vallási vezetők kivégzését. A kereszténység máig a világ legüldözöttebb vallása. Arányait és számszerűségét is tekintve.

Magyarország segít, eddig egyedüliként....

Hogy erről Magyarországon (Európában és a világon is) nyíltan és szabadon beszélhetünk, az annak is köszönhető, hogy 2016-tól kezdődően hazánkban megalakult az üldözött keresztények megsegítéséért létrehozott államtitkárság, illetve a Hungary Helps program, amely vállaltan a válsághelyzetben élő keresztények túlélését segíti. Az államtitkárság és a Hungary Helps program jelentősége nem csak abban áll, hogy hazánk minden más orszától eltérően a tényleges válságövezetekben segíti a keresztények megmaradását úgy a Közel-Keleten, mint például Afrikában, hanem abban is, hogy a nemzetközi közösség orra alá dörgöli a fenti tényt:

világszinten tudatosan gyilkolják a keresztényeket.

A bevándoroltatásnak köszönhetően Európa sem mentes a keresztényellenességtől, hiszen a terroristák kedvelt célpontjai például a karácsonyi (keresztény) vásárok. Az Európai Unió természetesen a Brüsszelt leuraló baloldali technokrata értelmiségnek köszönhetően - amely gondos kommunista, ateista kiképzésben részesül az elit egyetemeken -, nem hajlandó tudomást venni a keresztényüldözés európai valóságáról, bizonyos burkolt szimpátiát is táplálva a terrorcselekmények iránt. Ha van a kereszténység kiírtásának két szélső értéke, abba ugyanúgy tartoznak bele a muzulmán szélsőségesek a radikális, mint az európai liberálisnak a "puha" oldalon.

Európában nincs mégegy ország hazánkat kivéve, amely a keresztények üldözése ellen szót emelne, vagy tevékenyen cselekedne a megmentésükért. Tényleg nincs. Pláne nem intézményes szinten. Ezért is fontos, hogy a Hungary Helps már az első Trump-adminisztráció idején, még 2016-ban kapcsolatokat kezdeményezett a USAID nevű, azóta meglehetősen lejárt hitelességű segélyszervezettel. Ami a lényeg, hogy Magyarország már az eggyel korábbi Trump-adminisztráció idején kiállt a világméretű probléma mellett. Bident és a demokratákat úgy általában felejtsük el a probléma iránti érzékenység tekintetében. De, a második Trump-kormány idején történt valami egészen váratlan...