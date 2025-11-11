És tényleg elég volt egyetlen határozott kijelentés: „az Egyesült Államok nem fogja megengedni a keresztények elleni tömeges gyilkosságokat”. Donald Trump amerikai elnök aktuálisan ezt Nigériával kapcsolatban fogalmazta meg, bár szavaival minden olyan országnak üzent, ahol a keresztények gyilkolása a napi gyakorlat része.
A Föld nevű bolygón élő keresztények közül minden hetediket ér fizikai, azaz erőszakos atrocitás a keresztény vallási meggyőződése miatt. Ne legyünk finomkodóak: ebbe konkrétan lefejezések is beleszámítódnak. De, ide sorolhatnánk a gyermekrablásokat, a robbantásos merényleteket, a vallási vezetők kivégzését. A kereszténység máig a világ legüldözöttebb vallása. Arányait és számszerűségét is tekintve.
Magyarország segít, eddig egyedüliként....
Hogy erről Magyarországon (Európában és a világon is) nyíltan és szabadon beszélhetünk, az annak is köszönhető, hogy 2016-tól kezdődően hazánkban megalakult az üldözött keresztények megsegítéséért létrehozott államtitkárság, illetve a Hungary Helps program, amely vállaltan a válsághelyzetben élő keresztények túlélését segíti. Az államtitkárság és a Hungary Helps program jelentősége nem csak abban áll, hogy hazánk minden más orszától eltérően a tényleges válságövezetekben segíti a keresztények megmaradását úgy a Közel-Keleten, mint például Afrikában, hanem abban is, hogy a nemzetközi közösség orra alá dörgöli a fenti tényt:
világszinten tudatosan gyilkolják a keresztényeket.
A bevándoroltatásnak köszönhetően Európa sem mentes a keresztényellenességtől, hiszen a terroristák kedvelt célpontjai például a karácsonyi (keresztény) vásárok. Az Európai Unió természetesen a Brüsszelt leuraló baloldali technokrata értelmiségnek köszönhetően - amely gondos kommunista, ateista kiképzésben részesül az elit egyetemeken -, nem hajlandó tudomást venni a keresztényüldözés európai valóságáról, bizonyos burkolt szimpátiát is táplálva a terrorcselekmények iránt. Ha van a kereszténység kiírtásának két szélső értéke, abba ugyanúgy tartoznak bele a muzulmán szélsőségesek a radikális, mint az európai liberálisnak a "puha" oldalon.
Európában nincs mégegy ország hazánkat kivéve, amely a keresztények üldözése ellen szót emelne, vagy tevékenyen cselekedne a megmentésükért. Tényleg nincs. Pláne nem intézményes szinten. Ezért is fontos, hogy a Hungary Helps már az első Trump-adminisztráció idején, még 2016-ban kapcsolatokat kezdeményezett a USAID nevű, azóta meglehetősen lejárt hitelességű segélyszervezettel. Ami a lényeg, hogy Magyarország már az eggyel korábbi Trump-adminisztráció idején kiállt a világméretű probléma mellett. Bident és a demokratákat úgy általában felejtsük el a probléma iránti érzékenység tekintetében. De, a második Trump-kormány idején történt valami egészen váratlan...
Trump váratlanul beszólt a keresztények védelmében
Nézzük az időrendet, mivel a meglepően gyors reakciók miatt fontos:
- október 31-e, péntek: Donald Trump különös aggodalomra okot adó országnak minősíti a muszlim többségű Nigériát a keresztényeket fenyegető erőszak miatt
- november 1-jén, szombaton Trump saját közösségi oldalán jelezte: utasítást adott az amerikai védelmi minisztériumnak, hogy készüljön fel egy lehetséges katonai műveletre a „kegyvesztettnek” nevezett Nigériában a keresztények védelmében
- november 2-án, vasárnap Trump az elnöki különgépen újságíróknak nyilatkozva kijelentette: az Egyesült Államok nem fogja megengedni a keresztények elleni tömeges gyilkosságokat. Majd azt is kiemelte, Nigéria mellett több más országban is zajlanak erőszakos cselekmények a keresztény közösségek ellen, de állítása szerint Nigéria ebben rekorder.
- az amerikai elnök kijelentéseit alátámasztva Pete Hegseth hadügyminiszter jelezte: előkészületeket tesz egy nigériai katonai beavatkozásra a keresztény közösségének védelmében. Mint kiemelte, a nigériai kormány vagy megvédi a keresztényeket, „vagy mi fogjuk megölni az iszlamista terroristákat, akik ezeket a szörnyűséges atrocitásokat elkövetik"
A több mint 200 millió lakosú Nigéria területén mintegy 200 etnikai csoport él, felekezeti szempontból az ország két részre oszlik: északon főként muszlimok, délen pedig többségében keresztények élnek. A Boko Haram és az Iszlám Állam Nyugat-Afrikai Tartománya terrorszervezetek több mint 15 éve dúlnak az országban, fegyveres akcióiknak több ezer ember esett már áldozatul.
Pedig nálunk alkotmányilag tilos a keresztényüldözés...
A keresztényüldözés világméretű jelenségének ismeretében váratlanul gyors reakciók érkeztek Donald Trump határozott fellépésére. A nigériai kormány már szombaton visszautasította, hogy az országban "radikális iszlamisták ezrével gyilkolják a keresztényeket". A külügyminisztérium közleménye szerint bár az ország számtalan közbiztonsági problémával küzd, a keresztényüldözés "nem tükrözi a nigériai valóságot". Egy nappal később Daniel Bwala, Bola Tinubu nigériai elnök tanácsadója jelezte: ha az USA nem veszélyezteti Nigéria területi épségét, örömmel fogadják a Boko Haram iszlamista terrorszervezet elleni katonai segítséget. A nigériai vezetés másnap (hétfő, november 3.) összehívta a biztonsági vezetők válságtanácsát, amely után Olufemi Oluyede vezérkari főnök kijelentette: Nigéria a terrorizmus ellen küzd, nem a vallási közösségek ellen. Hozzátette, hogy országa nyitott az együttműködésre és a külföldi segítségre a terrorizmus visszaszorítása érdekében.
Hogy a nigériai vezetés még ezeken felül is mennyire a „szívére vette” a keresztényüldözés miatti kegyvesztett jelzőt, arra az is bizonyíték, ahogy Yusuf Tuggar nigériai külügyminiszter november 4-ei, berlini látogatása során nyilatkozott. Tuggar ugyanis nem győzte hangsúlyozni, hogy Nigériában az ország törvényei és az alkotmánya nem is teszi lehetetlenné a közösségek vallási alapú üldözését. Persze ezzel nyilván sokra mennek a Boko Haram által kivégzett keresztények. Végezetül, Trump bejelentése után egy héttel, november 8-án a nigériai hadsereg főparancsnoka bejelentette, hogy országa fokozni fogja a terrorista csoportok elleni fellépést. Waidi Shaibu, a Borno állam fővárosában, Maiduguriban állomásozó csapatoknál tett látogatása során leszögezte: az új hadműveletek sikeresek lesznek, "a kudarc nem opció".
Tehát, lehet világpolitikai helyzet, amikor a keresztényüldözés nem opció...
Nem, Donald Trump nem egy messiás. Trump a világ legerősebb nagyhatalmának jelenlegi vezetője, emellett pedig a hazája érdekeit minden más nemzet elé helyező üzletember. Ilyen minőségében legalábbis visszatetsző például, ahogy más nagyhatalmak vezetőivel közösen osztozkodik a lassan kivérző Ukrajna ásványkincsein, földjén, területén. Lehet Zelenszkijt és az ukrán vezetést vastag kritikával illetni, de lássuk be: a háború által legyalult Ukrajnán, mint országot tekintve, mégiscsak, mint a megsebzett állati koncon marakodnak a világpolitika csúcsragadozói, és mindenki tisztes darabot akar kiharapni belőle. A háború persze mindnyájuk elmondása szerint szörnyű, de azért mégiscsak ott sorakozik Oroszország, az Egyesült Államok és bizony Európa országai is a háború húsosfazekába vetett Ukrajna kondérja körül.
Pedig lehet egy nagyhatalom erkölcsi iránytű is és lehet az elvei, (Amerika esetén bizony hagyományosan keresztény) értékrendje mellett a maga erejével kiálló világpolitikai szereplő. Akár az üldözött keresztények mellett is. Milyen furcsa kettősség, hogy miközben a keresztényüldözés bestiális formája sok évtizedes gyakorlat, elég egy erélyes mondat egy nagyhatalom részéről, ami szinte azonnal kiváltja a kellő hatást. Lásd, jelesül Nigéria esetét. És, milyen különös, hogy a világméretű keresztényüldözés ismeretében, ami bizony nem új keletű, csak elvétve, konkrétan ezen egy alkalommal nyilvánult meg erélyesen egy nagyhatalom vezetője. Pedig azonnali eredményeket generált. Nem is az „éppen most” a kérdés, mert annak ilyen tekintetben azért nincs relevanciája, mivel Nigérián kívül számtalan országban gyilkolják a keresztényeket a szélsőségesek. Sokkal inkább az a kérdés: miért nem korábban; miért nem konstans módon, és miért nem bevett gyakorlatként jelentkezik a szigor a keresztények üldözésére válaszul? Mert, akárhogy is nézzük, Donald Trump egyszeri odamondása azt is bizonyította: jelenleg egyetlen nagyhatalom lépett fel a keresztények védelme érdekében (viszont eredménnyel). Az Egyesült Államok ma emiatt "az utolsó keresztes lovag" a világ nagyhatalmainak sorában. Vlagyimir Putyin is eleget hányja magára a keresztet, hogy felléphetne a keresztényüldözés ellen. Oroszország eddig ilyet nem tett. És Trump is csak egyszer. De azért elvárásokat meg lehet fogalmazni...