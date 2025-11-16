A történelem és a lelkiismeret jó oldala

Mert az embere alapvetően ösztönös lény. Tudja, érzi, hogy mi a helyes, mi a helytelen, mi a jó és mi a rossz. A lelkiismeret furdalást a Jóisten azért találta ki, hogy ha valaki valami olyat tesz, ami nem az egyetemes értelemben vett jó, akkor érezze azt, még akkor is, ha alapvetően nem tudja megmagyarázni, hogy miért volt egy rohadék.

A lelkiismeret miatt tudjuk, mi állunk a történelem jó oldalán - Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

A lelkiismeret egy kellemetlen társ tud lenni: nem hagyja, hogy kimagyarázd a rosszat, nem engedi, hogy a gyűlöletet erénynek, a bosszút igazságnak, a rombolást jónak hazudd magadnak.

És emellett kegyetlenül őszinte is, ugyanis amikor az ember este lefekszik, vagy végre egy kicsit egyedül van, csendben, ahol nincsenek ott a haverok, nincs taps, nincs politikai csapat, megszólal az a halk, belső hang, amelyik pontosan tudja, mit tettél jól és mit tettél rosszul.

Így működünk, ez az emberi létezés egyik legfontosabb része.

A lelkiismeret nem egyszerű reflex

Sokkal inkább egy belső rendszer, amit az élet, a környezet, a döntések és a jellem formál.

Ha valaki újra és újra átlép saját belső határain, előbb kisebbekben, aztán nagyobbakban, akkor a hang egyre halkabb lesz.

Ha valaki olyan közegben nő fel – családban, baráti körben vagy akár politikai-csoportos miliőben –, ahol a manipuláció, az önzés, a bántás a norma, akkor megtanulja, hogy: az erősebbnek van igaza, a cél szentesíti az eszközt, a másik ember nem érték. A lelkiismeret ilyenkor olyan lesz, mint egy izom, amit soha nem használnak.

És vannak olyanok is, akik esetleg a saját közösségüktől, vagy a social média “segítségével” képessé válik arra, hogy bármilyen rosszat „jól” megmagyarázzon magának. Ilyenek a következők: "Én csak igazságot szolgáltatok”, „Ő provokált”, „A nagyobb jó érdekében teszem., „Megérdemelte.”, „Mások rosszabbak.”.

A lelkiismeret elnémítása nem győzelem, nem szabadság. Az ember ilyenkor nem felszabadul – csak eltávolodik önmagától. Aki nem hallja a lelkiismeretét, annak előbb-utóbb nem béke lesz a szívében.

Ezt látjuk sajnos az ellenzék soraiban. Szerencsére nem mindenkinél.

Soha nem késő csatlakozni a történelem jó oldalához.