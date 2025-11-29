Magyar Péter gazdaságpolitikája: aki hülyékkel veszi körbe magát, az hülye

Persze roppant szórakoztató, amikor pl. a Telex odáig jut a valóságtagadásban, hogy Magyar Péter embereit decens jobbközép gazdasági szakembernek írja le, de hát nekik ez a feladatuk, ezért fizetik őket. Mi azért maradjunk a tényeknél, sem Lengyel Lászlót, sem Petschnig Mária Zitát, sem Kéri Lászlót, sem Felcsuti Pétert, sem Raskó Györgyöt, sem Dalnoki Áront, sem Bojár Gábort, de még Kármán Andrást sem érdemes lejobbosozni, ők egytől egyig az ütődött neoliberális közgazdászok sorába tartoznak, SZDSZ hátországától kezdve Gyurcsány tanácsadóin keresztül egészen a globális tőkealapokig. Éz akkor is így van, ha egy-egy közülük átmenetileg paklizott a Fidesszel.

Magyar Péter gazdaságpolitikájában a balos éceszgéberek gondolatai tükröződnek.

És ami még közös bennük, hogy az elméleteik zavarosak és a megvalósításukkal mindig kudarcot vallottak, amikor helyzetbe kerültek. Magyar Péter ennek ellenére, vagy jobb híján velük vette körbe magát, ők duruzsoltak a fülébe az elmúlt másfél évben szenvedélyesen, ők tanították ki az országrontás csínjára-bínjára. Mi meg levonhatjuk a következtetést, aki hülyékkel veszi körbe magát, az maga is hülye.

Megszorítás megszorítás hátán

Az Index által nyilvánosságra hozott, szerényen csak „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram”-nak nevezett megszorító és orszányomorító ötletgyűjtemény egy időutazás. Nem a Bokros-csomag idejébe, hanem 2006-ba, amikor a fent emlegetett személyek egy része éppen helyzetben volt, és a saját elkúrása miatt kétségbeesett, a gazdasági dolgokhoz csak az Apró-klán strómanjaként ismerkedő Gyurcsányt palizhatták be.

A javaslataik lényege meg a következő volt: minél nagyobb kárt okozol ma a gazdaságnak és a társadalomnak, annál többet fogsz kaszálni jövőre és két év múlva. Nem viccelek, ezek tényleg ennyire hülyék. Szerintük a gazdaság úgy működik, mint a gyúrásnál az izomépítés: ha fáj, akkor emelj rá még egy tucatot, aztán jövőre szép nagy muszklid lesz, amit lehet villogtatni a strandon.

Automatikus javulás

A mágikus ráolvasásuk tényleg ennyiből állt. Valamelyik szent iratukban olvashatták még a ‘80-as években, hogy az egyensúlyjavítás közvetlen eredménye a gazdasági bővülés, és azóta sem vizsgálták felül ezt az ökörséget. Pedig lehet, csak az akkortájt a Marx Károlyon köröztetett jegyzet volt rosszul fordítva, esetleg egy fosztóképző lemaradt a fénymásolásnál. Ők mindenesetre hisznek, a hittel szemben pedig nehéz érvelni.

A GKI szerint a felsorolt lépések révén a 2007-2008-as költségvetésekben további nagyfokú "automatikus" javulás jelenik meg a GDP 1,5-2 százaléka erejéig. A folyamat további változtatásokkal erősíthető, és a reformok megtakarítási hatásai is egyre inkább jelentkeznek. Így 2008-ra az eurócsatlakozás feltételei (összesen a GDP 5-5,5 százalékát kitevő 2006-2008. évi egyensúlyjavulással) teljesíthetők.

Az idézet 2006-ból származik, amikor a GKI-ban tömörülő éceszgéberek meggyőzték az akkori központi hülyét, Gyurcsányt, hogy a gazdasági növekedés eléréséhez nem kell semmi más, csak fájdalom. Ha most kirúgod az embereket, elveszed a pénzüket, tönkreteszed a vállalkozásaikat, akkor jövőre másfél, utána kettő, két-három év múlva pedig 5-6 százalékos gazdasági növekedést fogsz beseperni. Csak most fájjon!