Megmondtuk előre – miért is kéne meglepődnünk a Tisza megbízhatatlanságán?

Mikor megmondtuk, hogy Magyar Péter nem politikus, csak egy szektavezér, hogy a Tisza Párt igazából egy piramisjáték, hogy a kormányképességük egyenlő az informatikai hozzáértésükkel, mi lettünk a propagandisták. Aztán jöttek az újabb és újabb botrányok, a "meglepetések", és mi közben csak széttárjuk a kezünket azzal, hogy miért nem hallgattak ránk?

Mi már '22-ben megmondtuk

Az intelligens ember ismérve, hogy tájékozódik. Nem csak olyan forrásból, amivel egyetért, hanem ha érdekli egy téma, akkor megnézi azt is, hogy mi az, amit olyanok mondanak róla, akikkel esetleg nem ért egyet.

Ez egy örök tény, amivel a balliberális oldal nem hajlandó szembenézni. Valahányszor felvetik, hogy ők olvasottabbak/nézettebbek/hallgatottabbak, akkor nagyvonalúan elsiklanak afölött, hogy a jobboldali ember általában megnézi mindkét oldal véleményét. Az elvakultan gondolkodó, O1G-zésbe belefásult közönség azonban kizárólag a saját visszhangját akarja hallani. Éppen ezért nem tudja megvédeni magát a csalódásoktól.

Mert mi megmondtuk

Mi ugyanis, ideát, a nemzeti oldalon előre megmondtuk, hogy mi a gyanús, vagy zűrös Magyar Péter körül. Figyelmeztettünk arra, hogy a TiszaApp veszélyes, hogy nem jó ötlet gondolkodás nélkül megadni minden adatot egy semmiből jött pártnak. Most pedig, hogy kirobbant az adatszivárgási botrány, mi tiszta lelkiismerettel nézzük azokat, akik nem figyeltek ránk.

Pedig elkerülhető lett volna. Pedig nem kellett volna csalódniuk, ha hajlandóak azt is elolvasni, amit mi mondunk. Persze, ez nem újdonság. Mi anno, 2022-ben is megmondtuk, hogy csalódni fognak, hogy ne higgyenek a közvéleménykutatásoknak, hogy nézzenek ki a buborékokból. Akkor sem hallgattak ránk. Ahogyan most sem. Ismét fogtak egy hamis messiást, ismét minden hitüket belé vetették és ismét egy hatalmasat fognak koppanni. Legkésőbb '26 áprilisában...