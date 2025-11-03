Dull Szabolcs tette fel a mémgyáros Tóth-nak, hogy mégis mi az Isten baja van ezzel a rendszerrel, ha az elmúlt években pont ebben a rendszerben sikerült felépítenie egy országszerte ismert mémoldalt, márkát, majd pedig sikeresen üzemelő vendéglátóhelyeket is. Erre Tóth röviden annyit válaszolt természetesen ironikusan, hogy “való igaz, ha nem jön értünk a fekete Volga, akkor valójában nincs is diktatúra”. Mert szerintük a diktatúra nem az a diktatúra, amit a magyarok évtizedekig elszenvedtek a valóságban, hanem az a diktatúra, amit ők most annak mondanak. Szerintük az a diktatúra, ha sok magyar máshogy látja a világot mint ők, s ezzel egy jobboldali kormányt tartanak évek óta hatalmon. Szerintük ugyanis az a diktatúra, ha nem az van, amit ők akarnak.

“Tibi atya”, a mémgyárosból lett Tisza-fan nagyon el akarja hitetni, hogy diktatúrában élünk, de vajon miért? / Trenka Attila / Index

“Tibi atya” “gondolatai” november 4-e közeledtével még szörnyebben hangzanak. November negyedikén ugyanis arra emlékezünk - abból igyekszünk minden évben újra erőt meríteni a mai kommunisták elleni harchoz -, amikor a szabadságszerető magyarokat a lehető legbrutálisabb és legkegyetlenebb módon taposták el külföldről érkező állatok és azok belföldi szolgái. Azok a belföldi szolgák, akik a saját belső állati énjüket élhették ki saját honfitársaikon, mindezt pedig a külföldi gazdáik parancsára szinte örömmel tették. Mert a diktatúra és a kommunizmus hosszú évei elérték, hogy magyar a magyart szidja, gyűlölje és köpködje. Ezek a kommunisták egyébként ma is velünk vannak, többek között a Tibi atya által propagált Tisza berkei között.

Tibi atya nagyon igyekszik, hogy meggyőzze mindazokat, akik éltek diktatúrában, vagy azokat, akik meghallják és meg is értik az egykori diktatúrában élt magyarok történeteit. Azon magyarok történeteit, akik tudják, hogy a diktatúrában nincs szabad élet, nincs szabad gondolat, nincs szabad verseny. A diktatúrában az van, amit a külföldi parancsolók és azok belföldi szolgái mondanak. A diktatúra valóban nem csak a fekete Volgáról szólt. A diktatúra arról szólt, hogy kiöljék a magyarokból a magyarságot, elvegyék a büszkeséget, ellopják az értékeket és egy megfosztott, nincstelen és jövőkép nélküli társadalmat kreáljanak. Ez majdnem sikerült is, csakhogy a magyar büszkeség legyőzte őket, az értékes magyar nép azt mondta elég volt, 2026-ban pedig a gazdaggá lett magyar lélek újra azt fogja mondani: minket nem lehet becsapni, mert mi tudjuk, hogy milyen, amikor rossz és tudjuk, hogy milyen most, amikor jó. A külföldi elnyomók szolgái pedig visszamennek oda, ahonnan jöttek, a szoknya alá.