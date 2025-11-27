Moszkva, Washington, Budapest – A béke három állomása

Orbán Viktor következő úti célja Moszkva, ami egyértelműen arra utal, hogy valóban Budapesten tarthatják meg a békecsúcsot, és a magyar kormányfő ennek előkészítésére utazik az orosz fővárosba.

Moszkva a kormányfő következő állomása

Mert azt már a vak is láthatja, hogy tényleg közelednek a béketárgyalások. Már Mark Rutte is idén megkötött békéről beszél, de Zelenszkij pénteki videóbejelentkezése is arra utal, hogy Kijev felkészült az amerikai javaslat aláírására. Erre azonban az ukrán elnöknek még várnia kell, hiszen Donald Trump tulajdonképpen kitiltotta Washingtonból addig, míg nem írja alá az ultimátumot. Ez egy újabb jel arra, hogy semleges helyen, tehát valószínűleg Budapesten kerül sor a megállapodásra.

Moszkva ott lesz, Kijev nem

Személy szerint nem igazán sajnálom Ukrajnát azért, ami hamarosan történni fog vele, az ukránokat azonban sajnálom, és egy kissé tartok is a dolgok történelmi következményeitől. Kijev ugyanis nem vehet részt annak a békének a megtárgyalásában, amiben tulajdonképpen elveszti területeit, és megadja magát.

Trump eldöntötte, mire van szükség a háborúhoz, az oroszok rábólintanak, a magyar miniszterelnök közvetít a nagyhatalmak között, Zelenszkij pedig aláír. Az ukrán nemzet a háború kitörésével született meg. Addig inkább kettős identitásról beszélhettünk oroszok voltak és ukránok is a határország lakói. Most azonban eljön ennek az újszülött nemzetnek a halála. A béke, ami megszünteti az ukrán államiságot. Ha nem is egyik napról a másikra, de valószínűleg még a mi életünkben.