Tisza Párt

Orbán globális szereplő, Petike meg karácsonyi dalokkal próbált képmutatni Nyíregyházán

Elég sokat beszélt Orbán Viktor ma arról, hogy mi egy magyar miniszterelnök feladata. Tudni kell, hogy az ember kivel tárgyal, azzal az emberrel hogyan kell tárgyalni, ismerni kell a másik fél kulturális hátterét, személyes múltját, az adott ország néplelkét, sőt tudni kell, hogyan kell lelki természetű erőt meríteni ahhoz, hogy az ember ne tűnjön kisebbnek, akkor sem, ha területileg mondjuk az is… sőt, még korrektnek is kell lennie. Nem tudom, a Nyíregyházán történtek után Magyar Péter még mindig azt gondolja-e, hogy képes lenne megugrani a feladatot. Ha igen, akkor az a mentális állapotáról sok mindent elárul.
Miközben Orbán Viktor globális szereplőként, magabiztos miniszterelnökként szerepelt Nyíregyházán, addig Petike a közelben annyira erősen akarja, hogy a szektások elhiggyék: ő egyszerre egy tökös harcos, mindeközben pedig egy felelősségteljes, érző lélek, hogy közben szinte szó szerint majdnem összefosta magát. Amúgy ilyen volt már, emlékszünk.

Nyíregyházán, Magyar Péter, Orbán Viktor
Nyíregyházán is követte a miniszterlnököt Magyar Péter

A megváltó annyira erőlködött ma, hogy még karácsonyi dalokat is énekeltetett az egyik jelöltjével november 29-én, hogy az egésznek meghitt hangulata legyen, ne hasonlítson az egész egy szektagyűlésre, ahol kizárólag a mágusi rend ellenségeiről képesek beszélni. Magyarországról, a magyar emberekről közben szinte egyáltalán nem beszélt. 

Minek az, a lényeg az Orbán ugyebár, akire az egész létezését építette. Nem csak most, akkor is, amikor az első sorban tapsolt neki.

Nyíregyházán is azt érezhette a normális ember, hogy valami nagyon nem stimmel a Tisza körül

Ahogy az lenni szokott, a normális ember ma is azt érezte ezen a majmon, hogy itt semmivel nem stimmel semmi.

Tudják, amikor találkoznak valakivel, aki látszólag nagyon rendben van, sikeresnek próbálja magát mutatni, jók a viccei, de valami megmagyarázhatatlanul mű és izzadságszagú.

Na, ez volt Magyar Péter szombati performansza, annyi különbséggel, hogy őt ismerjük már régóta, tudjuk, hogy nem jó a humora, és nincs még látszólag sem minden rendben vele. Kivéve persze azoknak, akik nagyon el akarják mindezt hinni, de ez kemény meló.

Még a jelöltje is furcsa, szinte bűzlik – tudják, aki az állatparkot vezette évekkel ezelőtt –, hiszen ez a legfontosabb, amit tudhatunk róla.

Közben Orbán Viktor arról is mesélt, hogyan tárgyalt az orosz elnökkel, és milyen eredményeket sikerült elérni, hogy lesz Magyarország energiabiztonsága rendben, és milyen kilátásai vannak a békének, amire évek óta várunk. És annak ellenére, hogy a miniszterelnök Moszkvából érkezett közvetlenül Nyíregyházára, több energiája volt, mint nekem, aki a napját a kisfiával töltötte, és 8-ig aludtak együtt az ágyban, majd rajzfilmet néztek reggel.

Lehet ezzel kapcsolatban több kérdés, vagy bármi más, amit magyarázni kellene?

 

