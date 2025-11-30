Orbán globális szereplő, Petike meg karácsonyi dalokkal próbált képmutatni Nyíregyházán

Miközben Orbán Viktor globális szereplőként, magabiztos miniszterelnökként szerepelt Nyíregyházán, addig Petike a közelben annyira erősen akarja, hogy a szektások elhiggyék: ő egyszerre egy tökös harcos, mindeközben pedig egy felelősségteljes, érző lélek, hogy közben szinte szó szerint majdnem összefosta magát. Amúgy ilyen volt már, emlékszünk.

Nyíregyházán is követte a miniszterlnököt Magyar Péter

A megváltó annyira erőlködött ma, hogy még karácsonyi dalokat is énekeltetett az egyik jelöltjével november 29-én, hogy az egésznek meghitt hangulata legyen, ne hasonlítson az egész egy szektagyűlésre, ahol kizárólag a mágusi rend ellenségeiről képesek beszélni. Magyarországról, a magyar emberekről közben szinte egyáltalán nem beszélt.

Minek az, a lényeg az Orbán ugyebár, akire az egész létezését építette. Nem csak most, akkor is, amikor az első sorban tapsolt neki.

Nyíregyházán is azt érezhette a normális ember, hogy valami nagyon nem stimmel a Tisza körül

Ahogy az lenni szokott, a normális ember ma is azt érezte ezen a majmon, hogy itt semmivel nem stimmel semmi.

Tudják, amikor találkoznak valakivel, aki látszólag nagyon rendben van, sikeresnek próbálja magát mutatni, jók a viccei, de valami megmagyarázhatatlanul mű és izzadságszagú.

Na, ez volt Magyar Péter szombati performansza, annyi különbséggel, hogy őt ismerjük már régóta, tudjuk, hogy nem jó a humora, és nincs még látszólag sem minden rendben vele. Kivéve persze azoknak, akik nagyon el akarják mindezt hinni, de ez kemény meló.

Még a jelöltje is furcsa, szinte bűzlik – tudják, aki az állatparkot vezette évekkel ezelőtt –, hiszen ez a legfontosabb, amit tudhatunk róla.

Közben Orbán Viktor arról is mesélt, hogyan tárgyalt az orosz elnökkel, és milyen eredményeket sikerült elérni, hogy lesz Magyarország energiabiztonsága rendben, és milyen kilátásai vannak a békének, amire évek óta várunk. És annak ellenére, hogy a miniszterelnök Moszkvából érkezett közvetlenül Nyíregyházára, több energiája volt, mint nekem, aki a napját a kisfiával töltötte, és 8-ig aludtak együtt az ágyban, majd rajzfilmet néztek reggel.

Lehet ezzel kapcsolatban több kérdés, vagy bármi más, amit magyarázni kellene?