Porosenko visszatér, vagy Szomália költözik a szomszédba?

Az ukrán maffiaállam összeomlóban van. Ez ugyan nagy valószínűséggel közelebb hozza a háború végét, de további következményeket is hordozhat magában, hiszen jelenleg egyetlen politikai szereplő van, aki nemzetközileg ismert és visszatérhet a hatalomba: az egyszer már megbukott államelnök, a háborús uszító Petro Porosenko. Rajta kívül pedig ott vannak a hadurak.

Petro Porosenko volt ukrán elnöktől komoly kritikákat kapott Zelenszkij (Fotó: AFP)

Porosenko visszavágyik a hatalomba

A volt ukrán elnök idén tavasszal tért vissza a nagypolitikába, miután a csokikirály először megpróbált Lengyelországba menekülni, majd mikor mégsem engedték ki, olyan háborúpárti szövegbe kezdett, ami még Kijevben is ritka. Volt itt minden, Moszkva bevétele a dicső ukrán hadsereg által, ukrán hősmítosz, de Kína fenyegetése is.

Most pedig, hogy robbant a korrupciós bomba, és Zelenszkij láthatóan megkapta politikai támogatóitól a selyemzsinórt, Porosenko mindenkinél hangosabban követeli az ukrán államfő távozását, és ú választások kiírását. teheti, hiszen ő az egyetlen ukrán politikus, akit ismernek a nagyhatalmak. Őt is az USA segítette hatalomba, mint utódját, ráadásul az utolsó ellenzékinek nevezhető pártot is ő vezeti. Ráadásul háborús retorikájával még a szélsőségesek bizalmát is megnyerheti.

Kérdés, hogy egy összeomló Ukrajna élén ez egy életképes politika-e? Bár tekintve, hogy eddig hogy tartotta be az ígéreteit, nagy az esélye annak, hogy hatalomra kerülése esetén hirtelen békepártivá vedlik, akár oroszbaráttá is. Ez a jövő zenéje, ahogyan az is, hogy az Ukrajnát irányító érdekcsoportok hogy viszonyulnak hozzá, hajlandóak-e éppen őrá cserélni Zelenszijt (igaz, ez utóbbit mindenképpen lecserélik)

Interregnum

A háborús vereségnél egy valami tus többet ártani egy országnak: az interregnum. Az uralkodó nélküliség, mikor nincs központi vezetés. ha Porosenkó nem kapja meg a saját aranyvécéjét, akkor pedig Ukrajnára ez vár. A hadsereg vezetői, a vadnacionalista csoportok kiskirályai a mérhetetlen mennyiségű fegyverrel átveszik a hatalmat a romokon.

Ukrajna tehát olyan lesz, mint Szomália, csak nem egy másik kontinensen, hanem itt a szomszédban. De mi lesz veled Kárpátalja? Ott ki garantálja a békét?