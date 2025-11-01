Szigetfesztiváli veszedelem és a turista-ellenes következetesség

A Sziget számomra teljesen érdektelen – érdemes az elején leszögezni, hogy e sorok harag és részrehajlás nélkül születtek. Sem a fesztivál mellett, pláne ellene nem akarok érvelni, hiszen azon túl, hogy néha augusztus végén belebotlok egy halom mosdatlan holland hippibe és néha arra ébredek éjszaka, hogy valahol kalapálnak (aztán rájövök, hogy valami primitív elektronikus zene mélynyomóját hallom, és ilyenkor bevetem a Szundi típusú füldugót), észrevétlenül megy el mellettem az egész. Nem nagy ügy, lábon ki lehet hordani. Örüljünk, hogy legalább a holland és német fiatalok egy hét erejéig érintőlegesen találkoznak egy működőképes, biztonságos és civilizált országgal.

Sziget fesztiválra kispénzű, fapados turisták érkeznek.

Az már inkább bosszant, hogy a Sziget kivételességét és össznemzeti fontosságát azok hangoztatják erőteljesen, akik az év többi napján a tömegturizmus szidják, mint a modern világ egyik átkát. Hogy mindent ellepnek a fényképezőgépeikkel, berúgnak, összehányják a több száz éves házak falát, ordítoznak, nem lehet tőlük lépni. Meg elveszik a várost a bennszülöttektől, kiszorítják a belvárosból az őslakosokat és a többi.

Sziget és az olcsó buli- és tömegturizmus

Elég csak rákeresni a kortárs kommunizmus egyik európai fellegvárában, Barcelonában tobzódó turista ellenes kampányokra!

Barcelona 2028-tól betiltja az Airbnb-bérbeadást, és megpróbálja lefékezni a tömegturizmust. Többek között korlátozni fogják a Barcelonába látogató sétahajók számát, mert a naponta több tízezer turistát a városra zúdító hajók miatt a belváros élhetetlenné vált. A városban állítólag már nem lehet albérletet találni, a belvárosi vagy felkapottabb éttermekbe helyi lakos alig juthat be, az utcákon lassan közlekedni sem lehet főszezonban.

Nem meglepő módon a nemzetközi haladás magyarországi lerakatai is nekiálltak turizmus-ellenes húrokat pengetni. Nincs ebben meglepő, a hazai baloldal olyan, hogy nyáluk se lenne, a nyugatról nem köpne valaki a szájukba. A Telex című propagandalap tudományosnak álcázott propagandablogja, a Quibit már 2019-ben arról írt, hogy „Barcelona, Velence, Amszterdam és Milánó után Budapest a világ leginkább »túlturistásodott« városa”. Meg hogy

Ennek a negatív hatásait elsősorban a VI. és VII. kerületben található úgynevezett bulinegyed lakói kénytelenek elviselni: az éjszakai gazdaság itt csökkenti a leginkább a helyi lakosság életminőségét.

De ez csak egy a sok közül. A haladó másik kedvenc kiadványa tavaly arról írt, hogy

A túlturizmus (overtourism) problémája nem újkeletű. Az ezredforduló utáni két évtizedben a diszkont légitársaságok megjelenésével az utazási lehetőségek elérhetővé váltak az alacsonyabb jövedelmű rétegek számára, amire aztán rátett egy lapáttal a rövid távú, turisztikai célú lakáskiadás elterjedése.

Nem hozok több példát, a Portfóliótól kezdve a 444-ig rengetek balos lap cikkezett az elmúlt években a buliturizmus káros hatásairól, a holland, a német és a brit fiatalok belvárosi tatárjárásairól, a lakásállomány átalakulásáról. És ekkor megérkeztünk 2025 végére, amikor hirtelen minden megváltozott, a Sziget és a buliturizmus pótolhatatlan értékké szelídült, a nemzetgazdaság nélkülözhetetlen hetére.