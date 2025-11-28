Kedves még józanul gondolkozó, vesztenivalóval rendelkező magyarok! Magyar Péter nem akar nektek jót (se). Magyar Péter nem akar a ti kormányfőtök/ vezető politikusotok lenni. Magyar Péter - mára világossá vált -, hogy egy önmaga gazdagodását elősegítő projekt része, amelyben magát kell eladnia, s amellyel olyan kezekbe adná az országot, akik képviselői 15 éve éhesen várják, hogy folytathassák azt a munkát, amelyet nagyjából az 1950-es évek körül elkezdtek. Egy nép büszkeségének földig rombolását, egy történelmében, elveiben és gazdaságában gazdag ország teljes és rendszerszintű kifosztását. Hogy magyarnak lenni egyenlő legyen a kilátástalansággal, hogy Magyarországon élni egyenlő legyen a putrival, a szégyennel, a szegénységgel és a nehézségekkel. Ez a Tisza feladata most.

Egy (valóban) kifosztott nemzet, avagy a valódi szándék a Tisza megszorításai mögött / Fotó: Kiss Gábor / MTI Fotószerkesztõség

Magyarország a Tisza-marketing áldozatává válhat

Magyar Péternek azt kell hazudnia, hogy a kiszivárgott gazdasági terveik nem igazak, neki azokhoz semmi köze. Szerintem pedig ez amúgy így is van. Neki - szerintem(!!!) - tényleg semmi köze hozzá. Neki csak magát kell eladnia nektek, hogy aztán - miután őt kilóra megvettétek - jöhessen az apró betűs rész. Az apró betűs rész pedig egy olyan ország, ahol nincs nyáron nyaralás, nincs télen síelés, ahol nincs városi terepjáró, ahol nincs nagy karácsony és fekete péntek. Egy olyan ország, ahol nincs segítség azoknak, akik el akarnak indulni a nagybetűs életben. Egy olyan ország, ahol azokat fosztják ki, akik szorgalommal és munkával értéket teremtettek. Egy borús ország, ahol nincs fejlődés, öröm és szépség, csak a kilátástalanság és a fájdalmak. Egy olyan ország, amilyen a 2010 előtti Magyarország volt. Mi ebből azonban nem kérünk, minden eszközzel harcolni fogunk az ellen, hogy ez a forgatókönyv bekövetkezhessen. A megvezetett gyökereknek pedig ismét csak annyit tudok mondani, hogy mi ismét azért dolgozunk, hogy őket megmentsük a saját rossz döntéseiktől.

Zárójelben: bár azért rövid időre megnéznék egy olyan országot, ahol a két autós, évente kétszer síelő, nyáron a balatoni nyaralóba leköltöző tiszás családhoz megérkezik a vagyonőr, hogy behajtsa a Teslák és a Buksi utáni kötelező befizetést.