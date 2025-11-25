Az oligarchák békéje

Talán mindennél beszédesebb adat, hogy Ukrajna utoljára 2001-ben mert népszámlálást tartani. 2019-ben az akkori kormány ugyan végzett egy úgynevezett becslést, mobiltelefon-adatokra, meg a nyugdíjnyilvántartásra alapozva, de az így kihozott 37 milliós népességszámot már akkor is mindenki egy viccnek tartotta. Még Ukrajnában is. Sőt, magát Ukrajnát is viccnek tartották, legfőképp az ukránok, de amolyan keserű poénnak, abszurd humornak.

Ukrajna nevében Ali Baba tárgyal...; fotó: Martial Trezzini / MTI/EPA/Keystone

Az orosz agresszió hajlamos elfeledtetni velünk, de Ukrajna a háború előtt is egy alig működő, az államcsőd szélén táncoló ország volt, kehes gazdasággal, megalázóan alacsony bérekkel és rendszerszintű, mindent behálózó korrupcióval. A korrupció mélyen beágyazódott az állami intézményekbe, a közigazgatásba, az igazságszolgáltatásba, amivel a külföldi befektetők sem tudtak igazán mit kezdeni. A korrupció valójában az ukrán mindennapok megszokott valósága volt, és maga az ország működésképtelenségéből következett.

De Ukrajnában még csak nem is a korrupció volt a legnagyobb probléma, mint inkább a mindenre rátelepedő oligarchák, akik politikusokat vásároltak, médiabirodalmat építettek ki, így befolyásolták az ukrán világ folyását. Nekik és korlátlan hatalom-, és pénzvágyuknak köszönhetően aztán nem is ment semmire Ukrajna. A gazdaság alig növekedett, ahogy az életszínvonal is. Ukrajna nem boldogult önmagával sehogy se. A szükséges reformok, a gazdaság kifehérítése elérhetetlen célként lebegett az ország előtt.

A háborúcsak zárójelbe tette Ukrajna problémáit

Az orosz-ukrán háború ezt a problémát zárójelbe tette, de ha egyszer béke lesz, ez az zárójel újra kinyílik. És ez a zárójel egy, a korábbinál is sokkal élhetetlenebb, szétlőtt, megcsonkított, kiürült Ukrajnára nyílik majd, egy traumatizált maradék népességgel, amelynek onnan kell folytatnia az életét, onnan kell ismét felvenni a létezés fonalát, ahol a háború megszakította azt. Szomorú kijelentés, de a háború tartja össze jelenleg Ukrajnát, és még szomorúbb, hogy sokan azért félnek a békétől, mert még a háborúnál is riasztóbb, hogy mi lesz azután. Hogyan lesz minden ezekután...?