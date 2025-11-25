Az oligarchák békéje

Talán mindennél beszédesebb adat, hogy Ukrajna utoljára 2001-ben mert népszámlálást tartani. 2019-ben az akkori kormány ugyan végzett egy úgynevezett becslést, mobiltelefon-adatokra, meg a nyugdíjnyilvántartásra alapozva, de az így kihozott 37 milliós népességszámot már akkor is mindenki egy viccnek tartotta. Még Ukrajnában is. Sőt, magát Ukrajnát is viccnek tartották, legfőképp az ukránok, de amolyan keserű poénnak, abszurd humornak.
Az orosz agresszió hajlamos elfeledtetni velünk, de Ukrajna a háború előtt is egy alig működő, az államcsőd szélén táncoló ország volt, kehes gazdasággal, megalázóan alacsony bérekkel és rendszerszintű, mindent behálózó korrupcióval. A korrupció mélyen beágyazódott az állami intézményekbe, a közigazgatásba, az igazságszolgáltatásba, amivel a külföldi befektetők sem tudtak igazán mit kezdeni. A korrupció valójában az ukrán mindennapok megszokott valósága volt, és maga az ország működésképtelenségéből következett.
De Ukrajnában még csak nem is a korrupció volt a legnagyobb probléma, mint inkább a mindenre rátelepedő oligarchák, akik politikusokat vásároltak, médiabirodalmat építettek ki, így befolyásolták az ukrán világ folyását. Nekik és korlátlan hatalom-, és pénzvágyuknak köszönhetően aztán nem is ment semmire Ukrajna. A gazdaság alig növekedett, ahogy az életszínvonal is. Ukrajna nem boldogult önmagával sehogy se. A szükséges reformok, a gazdaság kifehérítése elérhetetlen célként lebegett az ország előtt.
A háborúcsak zárójelbe tette Ukrajna problémáit
Az orosz-ukrán háború ezt a problémát zárójelbe tette, de ha egyszer béke lesz, ez az zárójel újra kinyílik. És ez a zárójel egy, a korábbinál is sokkal élhetetlenebb, szétlőtt, megcsonkított, kiürült Ukrajnára nyílik majd, egy traumatizált maradék népességgel, amelynek onnan kell folytatnia az életét, onnan kell ismét felvenni a létezés fonalát, ahol a háború megszakította azt. Szomorú kijelentés, de a háború tartja össze jelenleg Ukrajnát, és még szomorúbb, hogy sokan azért félnek a békétől, mert még a háborúnál is riasztóbb, hogy mi lesz azután. Hogyan lesz minden ezekután...?
Mert lehet, hogy a figyelem középpontjában éppen a várva-várt béketárgyalások, béketervek állnak, de az ukrán társadalom szempontjából ez nem más, mint nagyhatalmak osztozkodása a fejük fölött az országukról, földjükről, ásványkicseikről. Meg egy olyan állapot kialkudásától, hogy az említett nagyhatalmak legalább ideiglenesen ne essenek egymásnak. Vagy, ha egymásnak is esnek, legalább ne Ukrajna területén.
Oligarchák a tárgyalóasztalnál
Amitől pedig az ukrán társadalom csak még elkeseredettebb lehet, hogy a nevükben a békéről ugyanazok az ukrán oligarchák tárgyalnak, akik a korábbi Ukrajna életképtelenségének legfőbb okozói voltak. Például az az Andrij Jermak főtárgyaló, akit beszédes néven csak Ali Babaként ismernek oligarcha-körökben. Az általuk kialkudott béke az oligarchák békéje lesz. Az ő békéjük, a régi Ukrajna békéje.
Sokan gondolhatnák, hogy éppen erre lenne jó az Európai Unióhoz való csatlakozás, hiszen Brüsszelnek számos elvárása van. Jogállamiság, meg a többi. Csakhogy Brüsszel már most sem kéri ezeket számon Ukrajnán. A nemrég kirobbant korrupciós botrány sem rengette meg Ursula von der Leyent abbéli nézetében, hogy Ukrajna számára az uniós csatlakozás hozza el a békét. Pedig nem. Ukrajna számára a valódi békét a belső megtisztulás hozhatja el. Kívülről ezt nem lehet kierőszakolni. És különben is, talán nem kellene kívülről megmondani, milyen legyen az új Ukrajna. Döntsék el ezt inkább maguk az ukránok.
Az ukránok másmilyen Ukrajnát szeretnének
Mert az ukrán társadalomnak amúgy van elképzelése az új Ukrajnáról, csak háborús időkben nehéz meghallani a hangjukat. Az ő véleményüket éppen a korrupciós botrányra reagálva az ukrán egyházak erősítették fel közös nyilatkozatukban, ahol így fogalmaznak:
csak a határozott, őszinte és felelősségteljes válasz – mind az állami szervek és tisztviselők, mind a társadalom egésze részéről – segíthet begyógyítani az ejtett sebet, helyreállítani a bizalmat, és megmutatni, hogy az állam védi az igazságot és az igazságosságot, és képes ellenállni nemcsak a külső agressziónak, hanem a belső, romboló kihívásoknak is.
Majd kiemelik,
csak az egység, a kölcsönös támogatás és a gonosz elleni közös küzdelem az, ami ma megmenti Ukrajnát [...] Csak az igazság és az igazságosság megteremtése válhat szilárd alapjává Ukrajna jövőjének, amelyért együtt küzdünk.
Ukrajna jövőjét tehát az igazság, és az igazságosság kősziklájára kell építeni. Ez az ukrán társadalom vágya. Csak így lehet Ukrajnát megmenteni. Igen, úgy tűnik, ez egy másik, egy belső erkölcsi háború, amelyet Ukrajnának meg kell vívnia. Mert a béke többé nem lehet az oligarchák békéje.