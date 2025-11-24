Diplomáciai nagyüzem van az utóbbi időben és minden nap cikáznak az egymásnak ellentmondó hírek. Megtudtuk, hogy Donald Trump elképesztően ideges Zelenkiszjre és bandájára, ám az ukránok igyekeznek az amerikai elnök környezetét megpuhítani. A vasárnapi napon Genfben tárgyalt az amerikai és az ukrán delegáció, Zelenszkij csapata felett pedig Trump ultimátumának Damoklész kardja függött, ugyanis az amerikai elnök megelégelte, hogy az ukránok nem hálásak a segítségért. Azt is tudjuk, hogy Trump korábban sem kedvelte az ukrán diktátort, ellenszenve pedig tovább nőhetett, és nyíltan ki is jelentette, hogy ha az ukránok nem fogadják el az amerikai békefeltételeket, akkor még rosszabb helyzetbe kerülnek és még több területet fognak veszíteni az oroszokkal szemben. Az ukrán angolna azonban nem adta fel, most is próbál kisiklani a hálóból.

Zelenszkij, az ukrán angolna

Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Hogy erre mekkora esélye van, azt most már lehetetlen megmondani, az biztos, hogy az aranybudis korrupciós ügy borzalmas veszteségeket okozott az amúgy is kínlódó és végóráit élő ukrán rezsim számára. A kapkodás és pánik látszik az ukránokon, akiknek az is ormótlan taplóság is belefért, hogy a korrupciós ügybe belekeveredett Andrij Jermak, Zelenszkij kabinetfőnöke vezette az ukrán delegációt az amerikaiakkal való tárgyalásokon és Jermak kijelentette, hogy most aztán jönni fog a tartós és igazságos béke. Mivel Zelenszkij cimborája mondta ezt, abban biztosak lehetünk, hogy sem tartós, sem igazságos nem lesz, ami jön, de vélhetően béke sem. Mert ennek a diktatúrának elemi érdeke a háború, az cseppet sem zavarja őket, hogy hány ukrán hal meg, felőlük bármennyi lehet. Pedig éppen most kottyantotta el egy ukrán parlamenti képviselő, hogy legalább félmillió halottjuk és ugyanennyi sebesültjük lehet, de lehet hogy ez egy alulbecsült adat. Így tehát tovább izgulhatunk, hogy lesz-e béke és mikor történik meg. Az angolnát pedig el kell kapni, nem történhet meg, hogy újból kisiklik a halászok kezéből, különben elszabadulhat a pokol.