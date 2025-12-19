A gazdatüntetés nem csak a gazdákról szól

Emlékszünk: nemrég Annalena Baerbock, volt német külügyminiszter egy panelbeszélgetésen elmondta, hogy őt cseppet sem érdekli a német emberek véleménye. A gazdáké sem.

Tüntetnek a gazdák Brüsszelben - Fotó: Olivier Matthys / MTI/EPA

De beszédes az is, hogy az EU-ban a háború kitörése óta nem volt egyetlen uniós, egységes népszavazás vagy nemzeti konzultáció sem arról, hogy az európai emberek békét akarnak-e, vagy háborúba akarják-e küldeni a gyerekeiket. A gazdák főleg kimaradtak

Miközben a gazdákat leszarja Brüsszel, Magyarország megkérdezi az embereket

Mindeközben Magyarországon 1.6 millióan töltötték ki a legutóbbi nemzeti konzultációt. Sőt, vannak vezető politikusok, akik heti szinten olyan fórumokat tartanak, ahol meg lehet őket kérdezni bármiről, és véleményt is lehet mondani a mindennapok fontos történéseiről. Ilyen például a Lázárinfó.

De Hát ez a nagy nyugati demokrácia, az átlagember kussoljon, lehetőleg ne is tudjon róla, hogy mik a döntések, sőt, ha lehet, akkor a kérdésekről se tudjon, mert az a biztos.

De, nemcsak az európai emberek véleményét szarja le magasról a brüsszeli elit, hanem a tagállamokét is, ezért akarják például megakadályozni a vétó lehetőségét fontos kérdésekben.

Pontosan tudják, hogy amit csinálnak, az őrült, gonosz, felelőtlen és aljas. És azt is tudják, hogy már nincs sok idejük végigvinni az agendát.

Érdemes megnézni, hogy a gazdákat is totálisan ignorálják, de meglesz ám ennek a böjtje, és ezt ők is tudják.

Mellékesen, erre lehetne itt is számítani, ha a brüsszeli segget fényesre nyaló Tisza Párt kerülne hatalomra.