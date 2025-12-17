Csak két dolog biztos, a Tisza Párt adóemelése és a halál

Vajon miért okoz örömöt ezeknek az embereknek az, hogy szakmai életművük csúcsaként végtelen adóemeléseket képzelnek el, embertelen adókulcsokkal álmodnak? Ráadásul mindegyik a bennfentesek titokzatos mosolyával adja ezt elő, aki jogosult megdicsérni az ő „Péterét”, aki természetesen nem kotyogja ki, hogy egy mozdulattal veszi majd vissza az elmúlt 16 év életszínvonal emelkedését. Ezt ráérnek a Tisza-szavazók a választási győzelem után megtudni. Ehhez képest a belpesti budai közgazdász értelmiség nem győzi kifecsegni a brutális megszorítási terveket. Valószínűleg azért egyébként, mert ennek a rétegnek más öröme nincs már az életben. Bokros Lajos például gonosznak nevezete a többgyermekes anyák adómentességét. Hát tényleg, nincs szörnyűbb dolog a világon, mint egy anyagi gondok nélkül élő nagycsalád.

Bokros Lajos szerint az ember életének a célja az adófizetés, és ő ehhez adóemeléssel szeret hozzájárulni

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Mire kell az adóemelésből származó bevétel?

Bod Péter Ákos abban is csatlakozott a rejtélyesek csapatához, hogy ő sem mondja meg a választópolgároknak, hogy mire menne el majd az sok ezer milliárd forint évente, amit elszednek az emberektől. Sőt sejtelmesen arra utal a disznóvágásos gondolatmenetében, hogy a vágásérett sertések már tudják, hogy mi következik. Bod Péter Ákos ebben az összefüggésben azt gondolja a választókról, hogy azok pont úgy nem fognak semmit tenni a disznóvágás megúszása érdekében mint a szegény röfik. Csodálatos kép. Mit gondolhatnak ezek az embertársaikról?

Ezek az emberek Brüsszel „természetes“ szövetségesei, hiszen ott is az az általános vélemény, hogy mi magyarok túl jól élünk, ezért vannak olyan ötleteink, hogy az éhhalál elleni küzdés helyett jódolgunkban mindenféle patrióta kormányokat választunk és tartunk hatalomban.

A XX. század kevés számú örömének egyike volt a kapitalizmus látszólagos megszelídülése, valamint az adószedés középkori kegyetlenségének mérséklődése. Azonban mostanra kiderült, hogy a globális cégek még sokkal brutálisabbá tették a kapitalizmust, ahogy az is, hogy a liberális közgazdászok nem tekintik a gazdaság céljának az emberek életben tartását sem, nemhogy a jólétét.