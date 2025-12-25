Hírlevél
Ha az ember tesz egy kört a budapesti karácsonyi vásáron, olyan kép fogadja, ami a nyugat-európaiak számára meglepő lehet. Mert amíg azt mondják ránk, hogy kirekesztőek vagyunk, addig fel sem foghatják, hogyan fordulhat meg itt ennyi ép ennyi gyermeke békében, biztonságban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A napokban édesanyámmal sétáltunk egyet a karácsonyi vásáron. Őt még nem fertőzte meg Pest, sok mindent, amit mi már természetesnek veszünk és átsiklunk felette, ő még meglát. Így tűnt fel neki, hogy mennyi hidzsabos nő volt a vásárlók között. És valóban, a budapesti vásáron rengeteg muzulmán, zsidó és hindu, de talán még sintoista is megfordult. Együtt, békében.

Nálunk békében ünnepelnek, nem rongálják a betlehemi jászolt
Nálunk békében ünnepelnek, nem rongálják a betlehemi jászolt

Ez alapvetően nem jelentene semmit. Azért, mert vallástól, származástól függetlenül az ünnepi hangulat, a kiváló ételek, és a maga a vásározás bárkit bevonzhat, a turistáknak pedig maga az utazás fénypontja. 

Nálunk békében találkozhatnak

Hogy akkor mégis miért fontos ez az észrevétel? Nos azért, mert nálunk ez még előfordulhat. Nyugat-Európában már nem. Ott, ahol a vég- és válogatás nélküli befogadást és korlátlan migrációs prédikáltak az "együttélés jegyében", ott betontömbökkel kellett elzárni a karácsonyi rendezvényeket, ott ugyanazon vallás hívei akik nálunk nyugodtan vásárolgatnak és nézelődnek azt követelik, hogy az összes hasonló eseményt tiltsák be.

Nálunk nem. Egy nagyon egyszerű oknál fogva: mi megmaradtunk önmagunknak, és ezt a világon mindenki tiszteli. Mi kiálltunk a hagyományaink és értékeink mellett, és ezért senki nem akarja letuszkolni a torkunkon a sajátjait. Mi magyarok maradtunk és keresztények, ezért meghagynak minket magyarnak és kereszténynek.

És ez a legfontosabb. Hogy ne mondjunk le önmagunkról. Hogy maradjunk meg annak, akik vagyunk, hogy védjük meg magunkat, hogy mutassunk erőt. Mert csak azt akarják leigázni, akiben nincs mit tisztelni.

 

Szerző:Kertész Dávid
