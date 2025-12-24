Karácsony háború és béke idején

Nem véletlenül töltötték fel ünnepekkel az ismétlődő időt, az évet, eleink, tudták, hogy a munkát rendszeresen meg kell szakítani, a rendszeresen bekövetkező jót meg kell ünnepelni, a szükségszerűen érkező rosszon pedig túl kell lenni valahogy, mert élni kell. És ha már muszáj élni, akkor hálát kell adni a jóért, és életben kell tartani a reményt. Mert elérhető a jó, lehet boldogan élni, ennek a lehetősége mindenki életében benne van. A járványok (pestis) és a szegénység (éhínség) mellett mindig a háború volt az apokalipszis azon lovasa, amely elhozta a negyediket, a halált.

Nem csak egy háború zajlik Európában, a mi karácsonyi vásárainkat is védeni kell. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Pedig nem a háborúra születtünk

Az ünnepi forgatagban, a karácsonyi vásárlási láz idején, egy nappal szenteste előtt nem látszik a boltok parkolóin és a pénztárak előtti sorokon, hogy bármi baj is lenne. A háború messze a határainkon túl dúl, és láthatóan mindenki biztos benne, hogy nem kell tartalékolnia a nehezebb időkre, maximum nagyjából öt napot kell kibírni éhenhalás nélkül, bevásárlás nélkül, vagyis az ünnepet és a szerencsésen hozzákapcsolódó hétvégét. Csak nehogy később irigyelnünk kelljen magunktól a régi problémáinkat.

Egy keresztény országban élünk, egy olyan kultúrában, amely a kereszténység segítségével élte túl az elmúlt ezer évet, átalakult, de még el nem felejtett keresztény rítusokat tartunk meg legnagyobb ünnepeink felszíne alatt. Tartozunk annyival az elődeinknek, mégha ezt úgy látszik, hogy a középső nemzedék ezt a tiszteletet már nem adta át utódainak, hogy megértjük, mit is csinálnánk még karácsonykor, ha mélyen értenénk a saját kultúránkat.

Persze 24-én reggel nem zaklatni akarom a Kedves Olvasót ilyesmivel, de mikor máskor nézzünk magunkba, mint karácsonykor, amikor embervoltunk legjobb részét, a szeretetre való képességünket is ünnepeljük. Több elmélet van arra is, hogy az apokalipszisnek lehet egy ötödik lovasa is, talán valami olyan emberi hozzáállás fejezhetné ki legjobban ezt, az emberi butaságon kívül, amely nem az emberek egymás iránti szeretete felől közelíti meg a világot, hanem mindenütt az ízlése szerinti legyőzendő rosszat keresi, békétlenséget szítva az egész világon.