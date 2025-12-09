Brüsszel Mogherini botrányával ünnepli a korrupcióellenes világnapot

Bár a brüsszeli korrupciós botrányban alig említik, érdemes visszamenni az időben Mogherini kinevezéséig, hiszen mindennél beszédesebbek azok a félelmek, amiket már akkor megfogalmaztak egyes kritikusai. Ugyanis pont ezek a félelmek látszanak most beigazolódni. Mogherini 2014 és 2019 között, azaz, még a Juncker-érában töltötte be az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) vezetői posztját, és volt ezzel párhuzamosan az Európai Bizottság alelnöke. A politikus kitöltötte az ötéves ciklust, de az új adminisztráció nem tartott igényt a további szolgálataira.

A brüsszeli korrupció is példa...; fotó: Olivier Matthys / MTI/EPA

Brüsszeli szabály, hogy ilyenkor a vezető politikusok tartanak egy kis „kihűlési időszakot”, hogy még a gyanúját is elkerüljék annak, korábbi pozícióik esetlegesen hatással lehetnek az újra. Ez korábban 18 hónap volt, Mogherinit ugyanakkor már 10 hónappal korábbi pozíciójának lejárta után egy tekintélyes rektori székben találjuk. Gondolhatnánk, hogy eleve problémás volt a politikus korábbi tudományos tevékenységének hiánya is, de rutinos, tapasztalt, jó kapcsolatokkal rendelkező politikusként éppen megfelelhetett egy diplomataképző intézmény vezetésére.

Mintha tudták volna, hogy ez lesz...

Ami miatt a Európai Bizottság mégis bizonyos fenntartásokkal, korlátozásokkal adta áldását Mogherini új munkahelyére, az az általános gyakorlat, hogy a volt magasrangú uniós tisztviselők túl gyorsan és túl könnyen foglalnak el jól fizető állásokat olyan szervezeteknél, amelyekkel korábbi hivatali idejük alatt szoros kapcsolatban álltak. Az unió Etikai Bizottsága éppen a kihűlési időszakot figyelembe véve „fékeket és egyensúlyokat” beiktatva engedélyezte az rektori pozíció betöltését.

megtiltották Mogherini számára, hogy közvetlenül lobbizzon, tanácsot adjon, vagy képviselje az általa vezetett College of Europe-ot olyan uniós intézmények előtt, amelyekkel közvetlen kapcsolatban állt, kezdve az EKSZ-szel, amelyet vezetett

a Bizottság előírta, hogy Mogherini a College of Europe-ban végzett munkája során nem használhatja fel a korábbi, főképviselői tisztségéből eredő bizalmas információkat

Erre mi történik? Pontosan az, amitől már kezdetektől tartottak a kritikusok. A korrupciós gyanú szerint a College of Europe bizalmas információkat szerezhetett egy olyan diplomataképző program pályázati kritériumairól, amelyet éppen az EKSZ írt ki. Mogherini tehát nem a reményeket, hanem a félelmeket váltotta be. Magától értetődő természetességgel csinálhatta meg azt, amire külön figyelmeztették, hogy ne tegye. Talán azt gondolta, mégis megteheti. Túl nagy hal ő ahhoz, hogy mindennek következménye legyen.

A brüsszeli korrupció nem a vég, de egy lehetséges vég kezdete

Nem, egyelőre nem kell odáig merészkednünk, hogy a Mogherini-botrány most már végérvényesen betesz az Európai Uniónak. Hogy a baloldali politikusnő ezzel beverte az utolsó szöget is az unió koporsójába. Hogy most már aztán végképp megroppant az unió gerince. Hiszen azt még csak Ursula von der Leyen Pfizer-botránya sem volt képes tisztességesen megrecsegtetni. Ahogy a korrupciós készpénzt táskában tároló Eva Kaili ügye sem volt képes. Vagy Ilaria Salisé, akit egy súlyos bűnügyi eljárás alól mentettek ki, ráadásul zsíros uniós fizetéssel megspékelve. Sőt, ezen botrányok együttese sem. A tanulság, így a Korrupcióellenes Világnapra időzítve sokkal profánabb. Pusztán csak azt mutatja:

az Európa egén példaként csillogó Brüsszel semmilyen mértékben sem különb. Sőt! Az a tiszta, nyugati emberi minőség, ahová a keleti, szocializmusban megtiport népek felzárkózni vágynak, nem létezik. A homo brüsszelicus is csak egy átlagos, gyarló emberi lény.

Nem különbek. Pusztán csak ennyi. Nem jobbak nálunk.