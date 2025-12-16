A tízmillió értelmiségi országa

Elsősorban természetesen a tízmillió futballszakértő országa vagyunk, ahogyan voltunk nem is olyan régiben a tízmillió virológus országa még a koronavírus-járvány idején. Aztán a tízmillió háborús elemző országlása köszöntött ránk, most meg éppen a tízmillió gyermekjólétis korszakunkat éljük. Mindezen példák is jól mutatják, alapvetően önkritikus módon alkalmazzuk magunkra a jelzőt, különösen, ahogyan a Facebook és más közösségi tereken véleményt alkotunk, és oltjuk le a velünk egyet nem értőket. Orbán Viktor ezt a hagyományt írta felül, amikor a magyarok alapvető lelki alkatát hozta összefüggésbe az értelmiségi szemlélődés képességével.

"Ti mind értelmiségiek vagytok!"

Ez ugyanis egy pozitív tulajdonság. Mi pedig megszoktuk, hogy imádunk saját magunkról szélsőségesen negatív kijelentéseket tenni. Hogy ez honnan gyökerezhet, ahhoz még egy pillanatig hadd utaljak vissza a miniszterelnök mohácsi gondolataira, ahol arról beszélt, más nemzetek kifejezésmódjához képest a magyarban mindig van egy csipetnyi bizonytalanság. Hogy nem merünk sarkosan, élesen és egyértelműen fogalmazni. Ezt Orbán Viktor ahhoz a történelmi tragédiához kapcsolta, amit az egész XX. század hozott a magyarság számára.

Ehhez csak azt lehetne még hozzáfűzni, hogy a magyar, helyesebben egyes magyarok, ha akarnak, igenis tudnak élesen és határozottan fogalmazni, de csak akkor, ha a magyarságról valami negatívat kell állítani.

Orbán Viktor ugyanakkor arról is beszélt, hogy a magyar egy szemlélődő típus. Szeret a dolgok mélyére látni, szeret összefüggésekben gondolkodni. Ilyen értelemben pedig alapvetően értelmiségi alkat. Nem kitanultság kérdése, nemzeti hagyomány, nemzeti örökség.

Feljajdult az "értelmiség"

Gondoltam is, hogy akármilyen összefoglaló is születik majd Orbán Viktor mohácsi előadásáról, ez a gondolat, ha nem is lesz kiemelve, mégis ez lesz a legsértőbb, legégetőbb bántás, amit csak Belpesten el lehet képzelni. Még tán annál is megalázóbb, mintha valaki édesanyját a legősibb mesterség űzésével hoznák kapcsolatba. Különösen azok számára, akik az elmúlt évtizedekben, sőt már talán korábban is, tökélyre fejlesztették a dekadencia és az értelmiségi magatartás összemosását. Ennek a jelenségnek legalább már neve lett, ez a „szxrmagyarozás”, másnéven a „mindenszxrizmus”.