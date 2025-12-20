Kihordhatja lábon az EU az agyhalált?

Hiába a 122-es felhatalmazási törvény, nem sikerült keresztülverni Ursula von der Leyennek és a hivatalosan is germán Friedrich Merznek az akaratát az orosz vagyon lenyúlásáról a tagállamokon. Pedig a lopásnak minden olyan peremfeltételét megteremtették, melyek szerintük elvezetnek a sikerhez. A tevékenységeik a következőkben merültek ki:

zsaroltak,

fenyegettek,

ordítoztak,

lejárató sajtókampányokat rendeltek,

hazudoztak,

erőszakoskodtak.

Az orosz vagyon ennek ellenére ott maradt Belgiumban – érintetlenül, befagyasztva. Ursula von der Leyen diktátor asszonynak és a germán ordítóbajnoknak, Friedrich Merznek le kellett nyelniük a békát, hogy még mindig nem ők Európai urai. Pedig – mint fentebb írtam – ordítottak, fenyegettek, hazudoztak és a többi.

Az EU minden ötlete kimerül a hitelfelvételben

Az EU hitelt vesz fel, hogy pénzt tömhessen az ukrán aranybudiba, de Csehország, Szlovákia és Magyarország abból is kimarad. Hiába ordítottak, fenyegettek, zsaroltak, ez a három ország nem volt hajlandó a saját kontójára finanszírozni Ukrajnát. A közös hitelfelvételből meg pont Ursula primitív ostobasága miatt maradunk ki élből. Ugyanis a diktátor asszony az előző körös hitelfelvételből a nekünk járó pénzt ellopta. A híres európai szolidaritás abból állt abban az esetben, hogy a tartozásból részesülhettünk, a pénzből nem. És ez a rendkívül ostoba nő kitalálta, hogy megint járuljunk hozzá a közös hitelfelvételhez. Hiszen az előző is mekkora siker volt. És ehhez ordítozott, zsarolt, fenyegetett.

Nem jött be. Az orosz pénz ellopása meg azért nem sikerült, mert a tagállamok összeszámolták, mennyi vagyonuk van Oroszországban, amit az orosz állam visszakézből lefoglal, ha az EU ellopja a Belgiumban parkoltatott pénzüket. Kiderült, hogy többszöröse az Európában található orosz vagyonnak. És Ursula meg Merz hiába ordítozott, fenyegetett, zsarolt, a szikár tények szikár tények maradtak a valóságra rázúduló germán harag ellenére is.

A germán ordítás örök, a birodalom ideiglenes

A múlt hét szombatján párhuzamokat ígértem. Nos, Ursula von der Leyen és Merz arról ordítozik állandóan, hogy végül nem is fog nekünk, európai polgároknak pénzbe kerülni az ukrán kaland, hiszen az oroszok majd jóvátételt fognak fizetni. Ez csak befektetés, mivel Oroszország veszíteni fog (morálisan ez az egyetlen helyes kimenetele a háborúnak), szétesik, szolgánk lesz, kirabolhatjuk közösen. Aztán egymás között szétdobjuk a jóvátételt és a hadizsákmányt.