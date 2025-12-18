Fegyverszünet, vagy béke? – Elhallgatnak a fegyverek karácsonykor?

Trump karácsonyig adott ultimátumot Zelenszkijnek, hogy fogadja el az új, módosított béketervet. A név azonban csalóka, mert ennek elfogadása csupán egy lépés volna a béke felé. Igaz, az eddigi legnagyobb lépés, hiszen legalább egy időszakos fegyverszünetet jelentene az év végére.

Trump fegyverszünetet akar, akár tetszik Kijevnek, akár nem

Fegyverszünet, vagy béke?

Lássuk, hogy mi a különbség. A békéhez két fél kell. Az kellene, hogy az amerikai ultimátum az oroszoknak is megfelelő legyen. Nos, nem az. Nem teljesíti minden területi követelésüket, ráadásul az abban foglalt biztonsági garancia valószínűleg pont annyira zavarná a szemüket, mint egy NATO-tagság. Van azonban itt egy nagy DE:

ha az ukránok ugyanis elfogadják az ultimátumot, az már lehetőséget ad arra, hogy Moszkva tárgyaljon Kijevvel. Akkor az ukrán fél már nem a '91-es határok visszahozását fogja követelni, hanem belemegy egy olyan tárgyalásba, ahol elismeri, hogy ő a vesztes fél.

Innen már az oroszok is hajlandóak beszélgetni, és bár a békéhez továbbra sem érik be ennyivel, de amíg tárgyalnak, addig fegyverszünet lesz. Ez biztos. Volt már hasonlóra kísérlet, a háború legelején, csak a britek beleszóltak a dologba és az utolsó ukránig folyó harcra parancsolták Zelenszkijt.

Az ukránoknak, Európának, nekünk, most arra van szükségünk, hogy deeszkalálják a konfliktust. Hogy az atomlándzsát rázó vademberek egy lépéssel hátráljanak, és legalább asztalhoz üljenek egymással. Erre van szükségünk. Ezért jó ez az ultimátum. Ha pedig az ukránok nem fogadják el, akkor Isten segítsen rajtuk, mert Washington nem fog.