Gyaurrá akarnak tenni minket a saját hazánkban

Pedig az, egy gyaur. A szó talán ismerős, például az Egri csillagokból, de azért és a jelenünk kihívásai okán, érdemes felidézni, mit is jelent pontosan. A szó eredeti arab alakjának jelentése “az igazság elfedője, Allah irgalmának elhárítója”, és perzsa, török, szerb közvetítéssel érkezett meg módosult formában a magyar nyelvbe és jelentése az, hogy nem-muszlim. A török hódoltság hivatalos közigazgatási szóhasználata a keresztény alattvalókat nevezte így – írja a Wikipédia. A szélsőliberális torzítások nagymestere a Wikipédia szerint a szó jelentése néha pejoratív. Az én kérdésem az, hogy vajon mikor nem az?

Nem is kell gyaurnak lenni ahhoz, hogy vallási okokból egy muszlim nagyon dühös legyen. Itt éppen valaki (egy másik muszlim) rosszat mondott a prófétáról. Fotó: Vakar Husszein / MTI/EPA

Ahhoz, hogy gyaurok lehessünk, kellenek nem-gyaurok is

A szó eredeti jelentése, illetve a hódoltság idején történő használata alapján én személy szerint nem szeretnék abban a helyzetbe kerülni, hogy egy muszlim azt mondja rám a hazámban, hogy gyaur vagyok. A saját országában még hagyján, de itt Magyarországon ennek a lehetőségnek a valósággá válása nem igazán lenne jó. De úgy tűnik, a mi érzelmeink nem számítanak, hanem Brüsszelben az Európai Bizottság határozza meg, hogy velünk itt, a saját hazánkban, mi lesz. E csodás emberek ugyanis úgy döntöttek, hogy hiányzik nekünk ez az élmény, és küldenek nekünk néhány tíz-százezer olyan muszlimot, akik nekik már nem kellenek. Vagyis kapunk sok-sok ezer olyan katonaviselt muszlim férfit, aki szerint mi gyaurok vagyunk. Biztosíthatom a Kedves Olvasót, hogy ezen Németországból ide deportált emberek a gyaur szó eredeti hangalakját az eredeti értelemben fogják ránk használni, vagyis mi az “az igazság elfedői, Allah irgalmának elhárítói” leszünk. Ön szeretne olyan muszlim emberek társaságában élni, akik ezt gondolják Önről?

Persze tudom, hogy a tömegmészárlásoktól függetlenül az iszlám a béke vallása, de ezek az emberek a béke vallásának földjén dúló polgárháborúk (mert a helyi keresztények kiirtása a muszlim törzsek közötti háborúk szüneteiben csak a stresszoldás egyik helyben szokásos módja) miatt jöttek ide Európába, és a jelek szerint hajlamosak radikalizálódni (ez egy eufemizmus a tömegmészárlási hajlamra), ha a gyaurok nem tartják őket elég jól, vagy csak túl sok gyaurral kénytelenek ez európai nagyvárosokon osztozni.