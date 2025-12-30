A szír agysebészek mikor csapnak le az időszámításra?

Azt az időszámítást, amelyet Jézus születésétől számolunk, ilyen értelemben minden szilveszter kicsit a keresztény megváltóról szól, ami miatt nem biztos, hogy bevándoroltatott új testvéreink olyan megengedőek lesznek a jövőben ezzel az ünnepünkkel. És egyszer majd nem csak az lesz a sértés a számukra, ha boldog karácsonyt, hanem, ha boldog újévet is kívánunk nekik (olasz jogvédők például idén foglalkoztak ezzel az óriási problémával).

Kölnben sajnálatosan összekeverték az időszámítás-ünnepet a termékenységünneppel; fotó: OLIVER BERG / MTI/EPA/DPA

Egyelőre azonban úgy néz ki, év végére a keresztények is fellélegezhetnek. Idén karácsonykor sehol nem hajtottak közéjük kamionnal, nem gyújtották vagy robbantották fel a templomaikat. A szokásos, szinte már a városi kultúrához tartozó betlehem-rongálásoktól eltekintve úgy tűnik, megúszták. Szilveszterig már nem lesz nagyobb baj, a szilveszter meg, mint korábban megállapítottuk, biztonságos(abb) ünnep, mégha egyesek termékenység-ünnepnek is tekintik.

Nem lesz ez ugyanakkor így mindig. Ezt csak azoknak írom, akik a Facebook-on röhögcsélnek a keresztények szenvedésén, elhullásán. Most még röhögnek, de a keresztények után akkor is ők fognak következni. Ahogy a magyarságról tudjuk ugyanis, hogy addig van jelen a Kárpát-medencében, ameddig a szórványai el nem csökevényesednek, azaz addig lesz életképes a magyarság, ameddig a szórványai életképesek; ez éppúgy igaz Európára is. Addig marad meg Európa európainak, ameddig a sajnos már csak szórványként létező kereszténysége létezik, él. Ameddig élni hagyják. Azt éppen Robert Schuman, korábbi francia külügyminiszter, az Európai Unió egyik „alapító atyja” mondta ki: Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. És bár próbálják erősen tagadni, de az Unió zászlójának tizenkét arany csillaga is Mária koronájának a szimbóluma.

Ezt is jobb, ha nem tudják meg a szír agysebészek, mert még nekiállnának gyújtogatni. Mondjuk azon a szilveszter éjjelen, amikor ráeszmélnek, hogy még ez a nap is Jézus születésére emlékezteti őket. Még a születésnapi dátumuk is Jézushoz kapcsolódik.

Amikor majd az időszámítás is ellenség lesz

Európa és a kereszténység kapcsolata olyan ősi, és olyan elválaszthatatlan, hogy akár a magukat progresszívek mondó erők akarják ezt felszámolni a maguk tudálékos eszközeivel, vagy a segítségül hívott keleti import agysebészek, az Európa megszűnésével fog járni, és ez őket is elsodorja majd. A progresszívek esetében még eljöhet egy igazi felvilágosodás, amikor belátják ezt, de a bevándorlók részéről erre felesleges volna számítani. Ahogy egyre több generációjuk nő fel Európa falai közt, és ahogy egyre jobban megismerik ezt a kultúrát, ezt a civilizációt, egyre több mindenben fogják felismerni az ellenséget. Most még csak a karácsonyban látják, de eljöhet az idő, amikor maga az időszámítás is azzá válik, vagy a tizenkét csillag az uniós zászlóban. Akármiben. Éppen ezt jelenti az európai kultúra, az európai civilizáció. Ezt az egységet, amit nem lehet átformálni, csak úgy, ha leromboljuk.