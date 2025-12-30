A szír agysebészek mikor csapnak le az időszámításra?

Azt az időszámítást, amelyet Jézus születésétől számolunk, ilyen értelemben minden szilveszter kicsit a keresztény megváltóról szól, ami miatt nem biztos, hogy bevándoroltatott új testvéreink olyan megengedőek lesznek a jövőben ezzel az ünnepünkkel. És egyszer majd nem csak az lesz a sértés a számukra, ha boldog karácsonyt, hanem, ha boldog újévet is kívánunk nekik (olasz jogvédők például idén foglalkoztak ezzel az óriási problémával).
Egyelőre azonban úgy néz ki, év végére a keresztények is fellélegezhetnek. Idén karácsonykor sehol nem hajtottak közéjük kamionnal, nem gyújtották vagy robbantották fel a templomaikat. A szokásos, szinte már a városi kultúrához tartozó betlehem-rongálásoktól eltekintve úgy tűnik, megúszták. Szilveszterig már nem lesz nagyobb baj, a szilveszter meg, mint korábban megállapítottuk, biztonságos(abb) ünnep, mégha egyesek termékenység-ünnepnek is tekintik.
Nem lesz ez ugyanakkor így mindig. Ezt csak azoknak írom, akik a Facebook-on röhögcsélnek a keresztények szenvedésén, elhullásán. Most még röhögnek, de a keresztények után akkor is ők fognak következni. Ahogy a magyarságról tudjuk ugyanis, hogy addig van jelen a Kárpát-medencében, ameddig a szórványai el nem csökevényesednek, azaz addig lesz életképes a magyarság, ameddig a szórványai életképesek; ez éppúgy igaz Európára is. Addig marad meg Európa európainak, ameddig a sajnos már csak szórványként létező kereszténysége létezik, él. Ameddig élni hagyják. Azt éppen Robert Schuman, korábbi francia külügyminiszter, az Európai Unió egyik „alapító atyja” mondta ki: Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. És bár próbálják erősen tagadni, de az Unió zászlójának tizenkét arany csillaga is Mária koronájának a szimbóluma.
- Ezt is jobb, ha nem tudják meg a szír agysebészek, mert még nekiállnának gyújtogatni. Mondjuk azon a szilveszter éjjelen, amikor ráeszmélnek, hogy még ez a nap is Jézus születésére emlékezteti őket. Még a születésnapi dátumuk is Jézushoz kapcsolódik.
Amikor majd az időszámítás is ellenség lesz
Európa és a kereszténység kapcsolata olyan ősi, és olyan elválaszthatatlan, hogy akár a magukat progresszívek mondó erők akarják ezt felszámolni a maguk tudálékos eszközeivel, vagy a segítségül hívott keleti import agysebészek, az Európa megszűnésével fog járni, és ez őket is elsodorja majd. A progresszívek esetében még eljöhet egy igazi felvilágosodás, amikor belátják ezt, de a bevándorlók részéről erre felesleges volna számítani. Ahogy egyre több generációjuk nő fel Európa falai közt, és ahogy egyre jobban megismerik ezt a kultúrát, ezt a civilizációt, egyre több mindenben fogják felismerni az ellenséget. Most még csak a karácsonyban látják, de eljöhet az idő, amikor maga az időszámítás is azzá válik, vagy a tizenkét csillag az uniós zászlóban. Akármiben. Éppen ezt jelenti az európai kultúra, az európai civilizáció. Ezt az egységet, amit nem lehet átformálni, csak úgy, ha leromboljuk.
Szóval, csak mondom, az is ideiglenes, hogy a szilvesztert még megünnepelhetjük félelem nélkül. Még. De csak addig, amíg egy idő után majd a szilveszter is el kezdi szúrni valakinek a szemét. Mert végeredményben ez is csak amolyan keresztény, európai ünnep. Az indok tehát megvan.