Karácsonyi vásár Európában – Van még mit megvédenünk?

Két kép az elmúlt napjaimból: egy nagyon kedves ismerősöm felvetette, hogy elmenjünk a bécsi karácsonyi vásárra. Közbejött valami, nem tudtunk elindulni. Annyira nem is bánom, maradtam Pesten. A másik epizód: egy muzulmán lány, akit nemrégiben ismertem meg, el volt ájulva a Deák téri vásártól, megkérdezte, hogy a többi európai városban miért nem ilyen szép?

Életkép a brüsszeli karácsonyi vásárról

Adekvát válasz lett volna, hogy miattatok. De ez nem igaz. nem miattuk. A lány török, többször beszéltünk az illegális migrációról és ő talán még jobban elítéli a kontrollálatlan bevándorlást, mint én. Azért, mert az ő kultúráját járatják le azok a bűnözők, az ingyenélők, az erőszakos migránsok, akiket Brüsszel idehozatott.

Karácsonyi vásár a Közel-Keleten

Érdekes dolog ez. Hiszen náluk béke van. Ő szereti a karácsonyt, a hangulatot, az ünneplést, isztanbuli keresztényekkel gyakran együtt is ünnepelnek. Éppen ezért nem fér az ember agyába, hogy azok, akiket ide akarnak hozni, miért gyűlölik a mi kultúránkat? Pontosabban: miért azokat akarják idehozni, akik gyűlölik a kultúránkat?

Európa lassú öngyilkosságot követ el, és ismét mi, magyarok próbáljuk megvédeni. Nem feltétlenül a külső támadóktól, hanem önmagától. Védjük a hagyományainkat, az életmódunkat, miközben tőlünk Nyugatabbra egyszerűen el akarják dobni azt, amit évszázadok alatt építettek fel. Érdemes vigyázni rájuk helyettük is? Vagy eljött az ideje annak, hogy magunkat védjük meg Kelettől és nyugattól egyaránt?