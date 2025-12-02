Mindics, az idióta

Ukrán sajtóbeszámolók szerint a Timur Mindicsnél tartott november 10-ei házkutatás (és Mindics menekülése) előtti hetekben Kolomojszkij nagy mennyiségű bizalmas információt osztott meg az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatallal (NABU) Zelenszkij és Timur Mindics korrupciós ügyeiről. Az oligarcha ráadásul a kihallgatásokkal párhuzamosan arról beszélt ismerőseinek, hogy meg vannak számlálva Zelenszkij napjai. A Strana ukrán portál szerint Kolomojszkij nemcsak az Energoatom állami energetikai vállalat körül kialakított korrupciós hálózatban érintett Mindicsről énekelt, de magáról az elnökről is.

Kolomojszkij az ellene indított per bírósági tárgyalásán is egyértelműen utalt Zelenszkij és köre érintettségére, azt hangsúlyozva, hogy rossz emberre – Mindicsre – próbálják ráhúzni a felelősséget, miközben a korrupciós hálózat valódi irányítói jóval magasabb szinten keresendők.

Ő egy idióta, az ég szerelmére! Milyen maffiafőnök lenne belőle?

– utalt a tárgyaláson Mindicsre az oligarcha, aki szerinte sokkal inkább gyalog volt a sakktáblán. Egy balek, akivel elvitetik a balhét és aki éppen azért menekült el olyan gyorsan, mert a likvidálásától tartott. Ne felejtsük, ez még mindig az a Mindics, akinek a társaságában annakidején hazatért.

Már nem csak a gyalogok buknak

A Midasz-ügyben időközben felmerült egy újabb név is, mégpedig Andrij Jermaké, Zelenszkij kabinetfőnökéé, akit csak Ali Baba néven emlegetnek az aranyvécés botrányban. Sajtóbeszámolók szerint Jermak arról győzködte Zelenszkijt, hogy ne vegye komolyan a szivárogtatásokat, ezzel párhuzamosan pedig igyekezett nyomást gyakorolni mind a NABU-ra, mind a másik korrupcióellenes szervre, a SAPO-ra. Jermak irodájában pénteken tartottak házkutatást, nemsokkal később bejelentette a lemondását is. Utóbbit orosz részről úgy kommentálták, hogy ahogy Jermak távozása is parancsra történt, úgy Zelenszkij is hamarosan hasonló parancsot kaphat.