Kolomojszkij, ukrán oligarcha még 2017 nyarán hagyta el Ukrajnát a Privat Bank államosítása után, és kötött ki végül Izraelben. Hazatérésének 2019 májusában az adott különös jelentőséget, hogy az aktuális választási kampányban Volodimir Zelenszkijt csak Kolomojszkij bábjaként emlegették. Bár Zelenszkij, aki az áprilisi második fordulóban végül is megnyerte a választásokat, váltig állította, hogy nincs különösebben szoros kapcsolata az oligarchával, ezen állítását lényegesen árnyalta, hogy Kolomojszkijnak közös üzleti érdekeltségei voltak a gépen vele érkező Mindiccsel. Azzal a Mindiccsel, aki Volodimir Zelenszkij humortársulatának, a Kvartal 95 stúdiójának társtulajdonosa is volt egyben. Zelenszkij és Mindics közös cégének show-műsorai az oligarcha többségi tulajdonában lévő 1+1 tévécsatornán futottak.
Kolomojszkij különben nem volt mindig Zelenszkij embere (vagy fordítva), mivel Zelenszkij elődje és politikai ellenfele, Petro Porosenko 2014-es kinevezése után az oligarchát nevezte ki Dnyipropetrovszk megye kormányzójává. Kolomojszkij ráadásul jól kezelte a 2014-ben kirobbant orosz-problémát, így Dnyipropetrovszk egyike volt azon megyéknek, ahol a lázongást még csírájában sikerült elfojtani, esetünkben Kolomojszkijnak köszönhetően. Porosenko és Kolomojszkij nem is emiatt, hanem a Kolomojszkij érdekszférájába tartozó állami olajvállalat irányítása körüli vitában különbözött össze, így Porosenko 2015-ben menesztette őt a kormányzói posztról. Majd a kormány 2016 végén államosította a Privatbankot, amelynek főrészvényese Kolomojszkij volt, ezután az oligarcha végleg Porosenko esküdt ellenségévé vált, olyannyira, hogy 2017-ben külföldre távozott (menekült).
Már az IMF-sem akart utalni Kolomojszkij miatt
Zelenszkij 2019 áprilisában győzött, Kolomojszkij májusban haza is tért. A hazatérés öröme ugyanakkor nem tartott ki sokáig, bármennyire is szerette volna ott folytatni üzleti tevékenységét, ahol abbahagyta. Zelenszkijt ugyanis komoly korrupcióellenes ígéretei segíthették a hatalomba, nyugati támogatói ugyanakkor tartottak attól, hogy Kolomojszkij államosított bankérdekeltségei visszakerülnek eredeti tulajdonosház. Zelenszkij az IMF hitel következő részletének finanszírozása fejében 2020-ban fogadta el azt a banktörvényt, amelyet egyértelműen Kolomoszkijra szabtak. Hogy az ukrán elnök végérvényesen elengedte az oligarcha kezét, azt az is bizonyította, hogy Kolomojszkij előbb elvesztette ukrán állampolgárságát, majd 2023 szeptemberében csalás és pénzmosás vádjával letartóztatták.
Mindics, az idióta
Ukrán sajtóbeszámolók szerint a Timur Mindicsnél tartott november 10-ei házkutatás (és Mindics menekülése) előtti hetekben Kolomojszkij nagy mennyiségű bizalmas információt osztott meg az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatallal (NABU) Zelenszkij és Timur Mindics korrupciós ügyeiről. Az oligarcha ráadásul a kihallgatásokkal párhuzamosan arról beszélt ismerőseinek, hogy meg vannak számlálva Zelenszkij napjai. A Strana ukrán portál szerint Kolomojszkij nemcsak az Energoatom állami energetikai vállalat körül kialakított korrupciós hálózatban érintett Mindicsről énekelt, de magáról az elnökről is.
Kolomojszkij az ellene indított per bírósági tárgyalásán is egyértelműen utalt Zelenszkij és köre érintettségére, azt hangsúlyozva, hogy rossz emberre – Mindicsre – próbálják ráhúzni a felelősséget, miközben a korrupciós hálózat valódi irányítói jóval magasabb szinten keresendők.
Ő egy idióta, az ég szerelmére! Milyen maffiafőnök lenne belőle?
– utalt a tárgyaláson Mindicsre az oligarcha, aki szerinte sokkal inkább gyalog volt a sakktáblán. Egy balek, akivel elvitetik a balhét és aki éppen azért menekült el olyan gyorsan, mert a likvidálásától tartott. Ne felejtsük, ez még mindig az a Mindics, akinek a társaságában annakidején hazatért.
Már nem csak a gyalogok buknak
A Midasz-ügyben időközben felmerült egy újabb név is, mégpedig Andrij Jermaké, Zelenszkij kabinetfőnökéé, akit csak Ali Baba néven emlegetnek az aranyvécés botrányban. Sajtóbeszámolók szerint Jermak arról győzködte Zelenszkijt, hogy ne vegye komolyan a szivárogtatásokat, ezzel párhuzamosan pedig igyekezett nyomást gyakorolni mind a NABU-ra, mind a másik korrupcióellenes szervre, a SAPO-ra. Jermak irodájában pénteken tartottak házkutatást, nemsokkal később bejelentette a lemondását is. Utóbbit orosz részről úgy kommentálták, hogy ahogy Jermak távozása is parancsra történt, úgy Zelenszkij is hamarosan hasonló parancsot kaphat.
Ha a parancsról nem is értesülhetünk, az mindenesetre levonható tanulságként, hogy egyre intenzívebb a korrupciós botrány, egyre több szereplő bukik le, menesztik, vagy szólal meg magát mentve. Zelenszkij körül pedig fogy a levegő. És kérdés, hogy állva marad -e.