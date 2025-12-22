Magyar jövő vagy hamu és pusztulás, csak rajtunk múlik

Ha nyíltan kimondjuk, nem túl nehéz választani, hülye lenne, aki önként a vesztébe rohan. Persze, ha az ocsmányság szép csomagolópapírba van rejtve, sokak számára vonzó lehet, de a normális ember tud különbséget tenni valódi érték és szép külsővel rendelkező értéktelenség között. Magyar Péter utolsó esélye az, hogy visszatérve a régi baloldali hagyományokhoz, totális gyűlöletkampányt hirdet és egyetlen üzenete az, hogy O1G. Sok mindent kipróbáltak már, de semmi sem jött, lepattant a magyar emberekről, így maradt a régi, már sokszor az örvénybe lökő totális őrület. Mindegy tehát a csomagolás, aki pusztulásba vinné a magyar nemzetet, arról messziről szaglik, hogy rosszban sántikál.

Magyar Péter Szegeden sem volt képes értelmes víziókat előadni, ígéretei üresek, tervei a pusztulásba vinnék a magyarokat.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A magyarok túlélése a tét

Márpedig most nem lehet hibázni. Sem áprilisban az országgyűlési választásokon, sem a jövőnket illető egyéb döntések során sem. Az uniós csúcson eldőlt, hogy Ukrajna újabb, ezúttal 90 milliárd eurós hitelt kap Európától, ebből azonban mi, magyarok, a csehek és a szlovákok kimaradtak. Alig hogy kiderült a terv, Zelenszkij már kijelentette, hogy az ukránok ezt a 90 milliárd eurót nem fogják visszafizetni, csak akkor, ha az oroszok kárpótlást fizetnek nekik. Tehát soha napján. Ezt a gyomorforgató és bicskanyitogató nyegleséggel előadott gondolatsort egyértelműen az ostobákkal szembeni magabiztosság vezérelte az ukrán rezsimelnöknél, aki tudja, hogy Európa önfeladó felével bármit megtehet. Ezt a vonalat támogatja a magyarországi baloldal és a Tisza Párt, akik nem is titkolják az ukránok felé lévő teljes elkötelezettségüket, elvégre az adóemelést és a többi népnyúzó tervet is azért gründolják, hogy megfeleljenek Ursula von der Leyenék akaratának.

Szegeden pedig kristálytisztán látszott, hogy vagy Orbán Viktor biztos alapokra fektetett eredményei és világos jövőbeli tervei mellett tesszük le a voksunkat, amely tökéletesen megmutatja a helyünket a világtérképen, vagy a zsebmessiás eszetlen ordibálását hallgatjuk, amely a biztos pusztulásba vezeti a magyarokat. Ne felejtse senki, hogy Magyar Péterék örök életet ígérő hagymázas ostobaságai csak elfedik a valóságot, amely a magyarok kizsigerelésére törekszik és odadobna bennünket a darálóba. Gondolkozzatok, a gyermekeitek jövője a tét!