A nagyhatalmak bármikor bárkitől elvehetnek bármit, csak egymástól nem

Nem tudom összeszámolta-e valaki, mert nem egy egyszerű művelet, hogy vajon amióta összeomlott a hidegháború, vagyis a Szovjetunió, azóta több vagy kevesebb háború dúl-e a Földön? De az biztos, hogy Európában több háború volt és van 1990 óta, mint mondjuk 1945 és 1990 között. És amióta a gyarmatosítók és a két szuperhatalom egyszerre kivonult a maga brutális fegyveres erejével Afrikából, azóta gyakorlatilag alig maradt működő állam azon a kontinensen. A két nagyhatalom nélkül még az a kevés rend sem maradt meg. Mi magyarok is itt Európában az oroszok és az amerikaiak nélkül egy hatalmas káosz közepén találnánk magunkat.

Egy nagyhatalom vezetőjét nem szeretni kell, hanem jóban kell vele lenni.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Egy nagyhatalomnál csak a hatalmi vákuum rosszabb

Ha az EU-ból Európai Egyesült Államok lenne és jól vezetnék gazdaságilag és katonailag, akkor egyértelműen gazdaságilag és katonailag sokkal erősebb lenne, mint Oroszország. De mindannyian érezzük, hol is bukik meg a dolog, ott, hogy bizonyosan nem vezetnék jól. Azok vezetnék, akik most erőltetik a létrehozását és ezek azok a csoportok akik az elmúlt bő 15 évben gyakorlatilag olyan rosszul vezették az EU-t, hogy Európa lekerült a világ politikai színpadáról. Jelenleg Európában nincs igazi nagyhatalom, csak az orosz birodalom. Az EU azonban pont az oroszokkal szemben akarja magát Európai Egyesült Államokként meghatározni. Az oroszokat nem nagyon tudja megijeszteni, de az EU-n belüli renitenseknek, akik nem akarnak behódolni a brüsszeli birodalmi törekvéseknek, nagyon meg tudja keseríteni az életét. Pech, hogy pont mi vagyunk azok, akik nem az oroszoktól történő nagyüzemi rettegés köré akarjuk szervezni az életünket és nem kívánjuk a kormányzásunkat kiszervezni Brüsszelbe.

Közismert fizikai tény egyébként, hogy a természet nem szereti a vákuumot, még a hatalmi űrt sem. A nagyhatalmak pedig szeretnek “természeti törvényként” létezni, vagyis olyanok, mint a fizika törvényei, ne lehet őket nem figyelembe venni. Lehet, hogy az USA-t jobban szeretjük, mint az oroszokat, de sajnos az oroszok vannak közelebb, ha az orosz medve megvakarja a hátát, mondjuk nekidörgöli egy fatörzsnek, nem fogja nézni, hogy mire lép rá, mit zúz össze. Európa most éppen olyan, hogy nagyon sokan nem akarják észrevenni, hogy Oroszország ott van és ott is marad, a “természeti törvények” nem szoktak megszűnni, sőt megváltozni sem. Úgy kell együtt élnünk Oroszországgal, ahogy a gravitációval tesszük. Eshetünk puhára, aládúcolhatjuk magunkat, még trükkösen repülhetünk is, de figyelmen kívül nem hagyhatjuk. Most éppen a térségünkben illetékes két szuperhatalom éppen beszélget egymással, miközben egyébként háborúznak is egymással, de nem rólunk beszélnek, még csak nem is az ukránokról, hanem a saját érdekeikről. Csak nagyon korlátozottan érdekli őket eközben, hogy velünk és bárki mással mi lesz. Mit vesznek el tőlünk, úgy mellékesen, mit nem adnak oda esetleg, az se biztos, hogy észreveszik mi történik velünk.