Padlón a német gazdaság – Nekünk van kész megszorítócsomagunk pont ilyen helyzetekre

Némileg még zavarba is jöhetünk, hogyan gondolja Reiche a német gazdaság feltápászkodását segíteni. A T-online -nak adott interjúban például olyan meghökkentő dolgokat mond, mint hogy a németek nem dolgoznak eleget. Németországban például az évi ledolgozott órák száma 25 százalékkal alacsonyabb, mint az Egyesült Államokban, ami alapvető versenyhátrány. Más szavakkal érdemes volna a munkaalapú társadalom eszményére átállni, ahogyan azt sok évvel ezelőtt Magyarország már megtette. Sőt, olyan veszélyes vizekre is elmerészkedik, hogy fel kellene gyorsítani a folyamatot, ahogyan az embereket kirúghatják az állásából. Szerinte ugyanis a cégeknek komoly gondot okoz, hogy nem tudják az embereket akkor elbocsátani, amikor akarják. Ilyen nagy a baj? – tennénk fel a kérdést, de a miniszter gyorsan kiemeli az interjúban, hogy természetesen csak a gazdag munkavállalókra gondol, a szegényeket védeni kell.

Katherina Reiche Brüsszelben még nem kapott elég jótanácsot a német gazdaság talpraállíátására, pedig....: Fotó: Olivier Hoslet / MTI/EPA

Amit a német gazdasági miniszter felsorol, számunkra nem különösebb újdonság, mint inkább beismerés. A német gazdaság az Európai Unió állatorvosi lova. Reiche szerint, amiért átfogó reformokra van szükség, az összefügg

a demográfiai változással,

a munkaerőpiaccal,

a társadalombiztosítási rendszerek túlköltéseivel

és a magas energiaköltségekkel

Nem utolsó sorban a geopolitikai átrendeződéssel, és a lélegzetelállító technológiai átalakulással, amelyben Németország lemaradt. Mindezekről a problémákról általánosságban Magyarország lassan másfél évtizede beszél a nemzetközi porondon. Kapott is érte lenézést, populistázást, forráselvonást.

Végül persze mindig kiderül, hogy nem igazunk volt, hanem igazunk lett, Reiche legalább ezt elismerte, ebben az interjúban.

Bár említettük, a miniszterasszonynak akadnak persze remek ötletei, amelyek között a tengeri szélerőművek kiépítését, és a nyugdíjkorhatár emelését még nem is említettük, de innen, a lenézett Közép-Európából, csak hozzátehetnénk:

ne fáradjon annyit az ötleteléssel.

Miközben ugyanis hazánk hosszú évek óta sorolja a valós problémákat, Brüsszel fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy mindenféle országajánlásokon keresztül olyan gazdasági mellékvágányra taszítsa Magyarországot, ahol most Németország tart. Onnan jönnek a jó ötletek, hogy ne legyen rezsicsökkentés, meg tizenharmadik havi nyugdíj, az anyák és fiatalok támogatása, pláne bankadó. Legyen cserébe nyugdíjkorhatár-emelés, meg pénz Ukrajna felfegyverzésére. És legyen végre elég migráns befogadva.