Padlón a német gazdaság – Nekünk van kész megszorítócsomagunk pont ilyen helyzetekre

Némileg még zavarba is jöhetünk, hogyan gondolja Reiche a német gazdaság feltápászkodását segíteni. A T-online -nak adott interjúban például olyan meghökkentő dolgokat mond, mint hogy a németek nem dolgoznak eleget. Németországban például az évi ledolgozott órák száma 25 százalékkal alacsonyabb, mint az Egyesült Államokban, ami alapvető versenyhátrány. Más szavakkal érdemes volna a munkaalapú társadalom eszményére átállni, ahogyan azt sok évvel ezelőtt Magyarország már megtette. Sőt, olyan veszélyes vizekre is elmerészkedik, hogy fel kellene gyorsítani a folyamatot, ahogyan az embereket kirúghatják az állásából. Szerinte ugyanis a cégeknek komoly gondot okoz, hogy nem tudják az embereket akkor elbocsátani, amikor akarják. Ilyen nagy a baj? – tennénk fel a kérdést, de a miniszter gyorsan kiemeli az interjúban, hogy természetesen csak a gazdag munkavállalókra gondol, a szegényeket védeni kell.
Amit a német gazdasági miniszter felsorol, számunkra nem különösebb újdonság, mint inkább beismerés. A német gazdaság az Európai Unió állatorvosi lova. Reiche szerint, amiért átfogó reformokra van szükség, az összefügg
- a demográfiai változással,
- a munkaerőpiaccal,
- a társadalombiztosítási rendszerek túlköltéseivel
- és a magas energiaköltségekkel
Nem utolsó sorban a geopolitikai átrendeződéssel, és a lélegzetelállító technológiai átalakulással, amelyben Németország lemaradt. Mindezekről a problémákról általánosságban Magyarország lassan másfél évtizede beszél a nemzetközi porondon. Kapott is érte lenézést, populistázást, forráselvonást.
Végül persze mindig kiderül, hogy nem igazunk volt, hanem igazunk lett, Reiche legalább ezt elismerte, ebben az interjúban.
Bár említettük, a miniszterasszonynak akadnak persze remek ötletei, amelyek között a tengeri szélerőművek kiépítését, és a nyugdíjkorhatár emelését még nem is említettük, de innen, a lenézett Közép-Európából, csak hozzátehetnénk:
ne fáradjon annyit az ötleteléssel.
Miközben ugyanis hazánk hosszú évek óta sorolja a valós problémákat, Brüsszel fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy mindenféle országajánlásokon keresztül olyan gazdasági mellékvágányra taszítsa Magyarországot, ahol most Németország tart. Onnan jönnek a jó ötletek, hogy ne legyen rezsicsökkentés, meg tizenharmadik havi nyugdíj, az anyák és fiatalok támogatása, pláne bankadó. Legyen cserébe nyugdíjkorhatár-emelés, meg pénz Ukrajna felfegyverzésére. És legyen végre elég migráns befogadva.
Járjon elöl jó példával a német gazdaság
A választásokra készülő ellenzék több száz oldalban össze is rakta ezt a megszorítócsomagot a brüsszeli ajánlások nyomán. Ha csakugyan olyan jók, mi készséggel átengedjük. Csinálják meg a németek, járjanak elöl jó példával. Mert ha nem, még rávetülne a gyanú árnyéka Brüsszelre, hogy esetleg ezek az országajánlások mégsem a magyar gazdaság javát szolgálnák. Már persze eleve gyanús, hogy a megszorítócsomag mellé most csináltak nekünk egy pártot is, TISZA néven. De azt majd a magyar választók eldöntik, hogy akarják e. Mi most csak ugyanezt a sok remek brüsszeli javaslatot a németek számára ajánljuk. Remek program, bár pont szélerőművek nincsenek benne.