Magyar Péter döntené el, hogy ki számít nőnek?

Viszont mivel nem említette a tiszások által folyamatosan fenyegetett és zaklatott feleségemet (akit a kétéves gyerekkel együtt is fenyegettek már meg), nem említette az általa csesztetett Futó Bogit, akit vállalhatatlan stílusban támadják a tiszások Magyar Péter vezetésével. Többen közülük egyébként odáig is elmennek, hogy a halálát kívánják, és üzenetekben fenyegetik. Egy nőt.

Magyar Péter eldönti, hogy kik a nők

De emlékezhetünk arra a háromgyermekes anyukára is, akit a tiszások azért vettek célba, mert a védelmébe vette az akasztással fenygetett Császár Attilát, aminek ráadásul szemtanúja volt több helybéli és az édesanya gyermekei is.

Vagy ott van Szabó Zsófi, akibe a Tisza rezidens keménycsávója, Molnár Áron próbált meg bátran beleállni.

Akkor nem volt olyan, hogy “el a kezekkel a nőktől”, igaz Bütyök

Illetve nem említette a szektája által vegzált jobboldali nőket sem az közösségi médiában, ezért kénytelen vagyok azt feltételezni, hogy Magyar Péter akarja eldönteni, ki számít nőnek.

De menjünk tovább: ha Petike mindig is így gondolta, akkor ebből arra lehet következtetni, hogy Varga Juditot sem tartotta soha nőnek, hiszen akkoriban nem annyira vallotta azt, hogy „el a kezekkel a nőktől”, legalábbis minden jel erre utal.

Nem csak azt döntik el a tiszások, hogy kik a nők

Egyébként nem csak arról dönt a Bütyökszekta, hogy ki lehet nő, hanem arról is, hogy ki számít újságírónak, ki számít propagandistának, ki számít fideszesnek, melyik valóság az igazi, mi az álhír, melyik fotót csinálta az AI, meg hogy ki mennyi pénzt kereshet.

Komcsi szag van a levegőben.

Varga Judit egyébként szombat este reagált a volt férje nőkkel kaőpcsolatos posztjára. Varga Judit csak annyit írt: “Hányinger”.

Hát igen, ő már csak tudja. Meg valószínűleg a többi nő is, akivel élete során összefújta a szél. Nem véletlenül nincs mellette most senki, csak mögötte az a néhány szektás. De már ők sem sokáig.