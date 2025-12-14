Öngól - Avagy amikor Magyar Péter felhívta rá a figyelmet, hogy milyen sok munkát végez a kormány a gyermekvédelemben

Ezen írást most kiemelten ajánlom a mindazon tüntikézők figyelmébe, akiket Magyar Péter most a gyermekvédelem címszava alatt felhasznál arra, hogy figyelmet és lájkokat szerezzen a Facebookon.

Magyar Péter és a gigantikus öngól / Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Tehát szerintem végülis tök jó, hogy a pártvezér/kommentminiszterelnök behozta a közösségi média tudatába azt a dokumentumot, amely jegyzi az állami gondozásban lévő gyermekek ellen elkövetett visszaéléseket, bűncselekményeket, erőszakot. Én magam sem tudtam a dokumentum létezéséről, mert 1. nem vagyok gyermekvédelmi dolgozó 2. se szociális munkás 3. se nem területem a gyermekvédelem 4. se nem vagyok oknyomozó újságíró (nem hazudom magam annak). Az viszont világos, hogy a dokumentum se nem volt titkos se nem volt eltitkolt, ahogy a lájk- és rajongáséhes pártvezér állítja, hiszen mindazok számára elérhető volt, akiknek ez a munkakörükbe tartozik. Mi több, ezen dokumentum létezése bizonyítja, hogy az álhírekkel szemben a gyermekvédelemben alapos munka folyik és alapos igyekezet arra nézve, hogy a lehető legjobb körülményeket biztosítsák a nehéz sorsú, védtelen gyermekek számára és elszámoltassák mindazokat, akik kihasználják ezen gyermekek kiszolgáltatottságát.

Magyar Péter és a legnagyobb öngól

És most jöjjön héhány tény (ezt csak azok fogják érteni szintén, akik még érzékelik a valóságot és hisznek a saját szemüknek, sokan vannak, akik már nem):

1. Az Országos Gyermekvédelmi Szolgálat Meghallgató és Terápiás Központjait a kormány hozta létre a bántalmazott, különösen a szexuálisan bántalmazott gyermekek védelmére, segítségére. A hatóság tapasztalatait, jelzéseit folyamatosan beépítik a gyermekvédelmi rendszerbe, a törvényalkotásba. A Tisza-vezér által lobogtatott dokumentumot 2022-ben megküldték a szakszolgálatok vezetőinek, hogy munkájukat segítse.

2. A 2018 óta bevezetett bántalmazáskivizsgálási módszertan szigorú és egyértelmű eljárást ír elő minden intézmény részére. Ez alapján 3428 feljelentést tettek gyermekbántalmazási gyanú miatt gyermekvédelmi intézmények.

3. Amint bármely gyermekvédelmi intézményben felmerül a gyanú, a hatóságok eljárnak. Ennek is az eredménye, hogy a börtönben lévő pedofilok száma 81-ről 700 fölé emelkedett.