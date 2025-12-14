Hírlevél
Öngól - Avagy amikor Magyar Péter felhívta rá a figyelmet, hogy milyen sok munkát végez a kormány a gyermekvédelemben

1 órája
Ha nem mocskos politikai propagandát kreálnának a Szőlő utcából, akkor lehetne ebben a témában is értelmes párbeszédet folytatni. Az egyik - a 11 éves szökött árvát kihasználó Tisza-vezér - tüntet, a többi már a parlamentet oszlatná. Miközben sorra születnek olyan írások, amelyben szakértők mutatnak rá, hogy sem a Szőlő utca, sem pedig a gyermekvédelem nem jobb és baloldali pártprogram, hanem egy össztársadalmi téma, amiről pártatlanul kellene beszélni. Ezt azonban a Tisza-szekta szándékosan nem akarja megérteni, ezért szombaton plüssmacikkal gyűltek össze, hogy legyen néhány jó kép ma is Péterről, a vezérről. Merthogy ez kábé ennyit ért ma.
öngól magyar péter gyermekvédelem tüntetés

Ezen írást most kiemelten ajánlom a mindazon tüntikézők figyelmébe, akiket Magyar Péter most a gyermekvédelem címszava alatt felhasznál arra, hogy figyelmet és lájkokat szerezzen a Facebookon.

Magyar Péter és a gigantikus öngól
Magyar Péter és a gigantikus öngól / Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Tehát szerintem végülis tök jó, hogy a pártvezér/kommentminiszterelnök behozta a közösségi média tudatába azt a dokumentumot, amely jegyzi az állami gondozásban lévő gyermekek ellen elkövetett visszaéléseket, bűncselekményeket, erőszakot. Én magam sem tudtam a dokumentum létezéséről, mert 1. nem vagyok gyermekvédelmi dolgozó 2. se szociális munkás 3. se nem területem a gyermekvédelem 4. se nem vagyok oknyomozó újságíró (nem hazudom magam annak). Az viszont világos, hogy a dokumentum se nem volt titkos se nem volt eltitkolt, ahogy a lájk- és rajongáséhes pártvezér állítja, hiszen mindazok számára elérhető volt, akiknek ez a munkakörükbe tartozik. Mi több, ezen dokumentum létezése bizonyítja, hogy az álhírekkel szemben a gyermekvédelemben alapos munka folyik és alapos igyekezet arra nézve, hogy a lehető legjobb körülményeket biztosítsák a nehéz sorsú, védtelen gyermekek számára és elszámoltassák mindazokat, akik kihasználják ezen gyermekek kiszolgáltatottságát. 

Magyar Péter és a legnagyobb öngól

És most jöjjön héhány tény (ezt csak azok fogják érteni szintén, akik még érzékelik a valóságot és hisznek a saját szemüknek, sokan vannak, akik már nem): 

1. Az Országos Gyermekvédelmi Szolgálat Meghallgató és Terápiás Központjait a kormány hozta létre a bántalmazott, különösen a szexuálisan bántalmazott gyermekek védelmére, segítségére. A hatóság tapasztalatait, jelzéseit folyamatosan beépítik a gyermekvédelmi rendszerbe, a törvényalkotásba. A Tisza-vezér által lobogtatott dokumentumot 2022-ben megküldték a szakszolgálatok vezetőinek, hogy munkájukat segítse.

2. A 2018 óta bevezetett bántalmazáskivizsgálási módszertan szigorú és egyértelmű eljárást ír elő minden intézmény részére. Ez alapján 3428 feljelentést tettek gyermekbántalmazási gyanú miatt gyermekvédelmi intézmények.

3. Amint bármely gyermekvédelmi intézményben felmerül a gyanú, a hatóságok eljárnak. Ennek is az eredménye, hogy a börtönben lévő pedofilok száma 81-ről 700 fölé emelkedett.

4. Az Orbán-kormány alkotta meg Európa egyik legszigorúbb Büntető törvénykönyvét, valamint a gyermekvédelmi és pedofilellenes törvényeket. A baloldal egyiket sem támogatta, sőt ma is Brüsszelben támadja ezek.

A Tisza-szekta tehát most azt várja el, hogy mondjon le egy kormány, amely nem éri el, hogy zéró legyen az országban elkövetett bűncselekmények száma. Ez nagyjából ugyanakkora gyökérség, mint miniszterelnök-jelöltként megígérni az átlagéletkor meghosszabbítását és egyszerre ígérni 33 meg 9 százalékos SZJA-t. Velük már szinte lehetetlen szót érteni, de még sokan vagyunk, akik értik a valóságot. Legyünk minél többen.

 

Dezse-Zelenka Dóra
Szerző:Dezse-Zelenka Dóra
Szerző:Dezse-Zelenka Dóra