Gőzerőbe kapcsolt a baloldali propaganda, innen tudjuk, hogy bajban vannak Magyarék

Az e heti versenyt a 444-es propaganda nyerte (bár sorban váltják egymást a Telexszel, a 24.hu-val és a HVG-vel), kezdve azzal, hogy kegyetlen fideszes „sortüzet” vizionáltak, amit a nyíregyházi állatkert igazgatójára lőttek ki. Holott Gajdos csak egy politikai üzenetet kapott, miután egy politikai üzenetet küldött. Viszontválasz – mondhatjuk így is. De a 444-nél most a NER-ből eddig is „jól tartott” igazgató lelkiállapotáért aggódnak. Jajj szegény.

Gőzerőbe kapcsolt a baloldali propaganda, innen tudjuk, hogy bajban vannak a Péterék

A propaganda munkája

A 444 aztán folytatta Takács Péterrel, aki egy valóban egy ideges üzenetet küldött egy panaszkodó állampolgárnak, aki a saját egyedi esetét panaszolta el az államtitkárnak. A panaszkodó állampolgár arra nem tért ki, hogy a gyermekét meggyógyították-e, csak azért dühöng, mert nem működött épp a fűtés az osztályon. Egy probléma, amin épp dolgoztak, erre próbálta felhívni a figyelmet Takács Péter is egy elég szerencsétlen hangvételben. De a politikus is ember, viszont ezt csak akkor fogadjuk el, amikor Jólvanezígy Ádámnak kell megkérdeznie Péter vezért, hogy hogyan érzi magát épp, amiatt a sok bántás miatt, amit kap, ugyebár. Takács Péter üzenetében felhívta a figyelmet mindarra a fejlesztésre is, amit az elmúlt időszakban hajtottak végre, például a 3 milliárdos fűtési rendszer korszerűsítését is megírta, de ez egyáltalán nem érdekli a lincselésre nevelt tömeget, akik habzó szájjal várják az újabb elromlott eszközt valamelyik kórházban, mert nem az a fontos, hogy mit fejlesztettek és ki mindenki gyógyult meg, hanem, hogy mi éppen a szar. Arra viszont mérget vehetünk, hogy a Tisza-kormány magánegészségügyéről kevesebb panasz fog érkezni, mert nyugati barátainkhoz hasonlóan itthon sem fogja tudni az emberek nagy része igénybe venni a kegyetlen költségekbe kerülő szolgáltatásokat. Valószínűleg akkor a legtöbben még idegesebbek lesznek, mint Takács Péter ebben az üzenetváltásban.

De nagyon szorgos kis hangyaként dolgoztak a 444-es propagandisták, akik leírták, hogy „Márki-Zay Péter ezúttal a Hír TV-be ment el megvívni a papagájként próbálkozó propagandistákkal”. A füstben úszó Szily Laci Márki-Zayt idézte, aki a hozzá hasonló eleganciával „aberrált idiótázott” egyet, miközben a 444-es propagandista azt próbálta meg átadni a kedves olvasónak, hogy a Tisza körüli szakértők által elkészített 600 oldalas gazdasági megszorítócsomagot még mindig nem szabad se elhinni, se komolyan venni, mert azt csak a „papagájként próbálkozó propagandisták” hangoztatják. Mert amin az óbudai Tisza-sziget vezetőjének, az elismerten a Tisza Pártnak programokat író közgazdásznak és a Tisza Párttal szembe helyezkedő Fidesz adózási rendszerét rendszerint bíráló bankárnak az aláírása szerepel (feltehetően), annak BIZTOSAN semmi köze a Tisza Párthoz. Ami úgy hápog ugye.